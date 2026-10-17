Cô bé 8 tuổi sở hữu một “gia tài” huy chương quốc tế: Nhìn những động tác tập luyện của bé mà ai cũng phải "nín thở"

Ở tuổi mà nhiều bạn nhỏ vẫn đang làm quen với những CLB ca hát nhảy múa hay diễn xuất..., thì bé Dương Ngọc Gia Linh - thường được gia đình gọi bằng cái tên thân mật Seoul Gia Linh - đã sở hữu một hành trình thể thao đáng chú ý.

Từ một cô bé hiếu động được bố mẹ đưa đi học thể thao để giải phóng năng lượng, Seoul dần tìm thấy niềm yêu thích với thể dục nghệ thuật, bước lên các sàn đấu trong và ngoài nước và gần đây tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện tại chương trình "Siêu tài năng nhí".

Từ một cô bé hiếu động đến cơ duyên với thể dục nghệ thuật

Bé Seoul Gia Linh sinh năm 2018 tại TP.HCM. Bố của Gia Linh từng kể rằng con gái có rất nhiều năng lượng, đến mức nếu không được vận động đủ thì khó có thể ngủ ngon. Ban đầu, gia đình cho bé thử sức với ballet.

Tuy nhiên, với tính cách hoạt bát của bé, múa ballet dường như vẫn chưa đủ. Gia đình sau đó chuyển hướng sang thể dục nghệ thuật, và đây cũng là bước ngoặt mở ra hành trình mới cho Gia Linh.

Bé Seoul Gia Linh bắt đầu tiếp xúc với bộ môn này khi mới 5 tuổi. Chỉ sau một thời gian tương đối ngắn, năng khiếu của cô bé dần được bộc lộ. Một trong những dấu mốc đầu tiên của Gia Linh là lần tham dự giải quốc tế tại Bangkok, Thái Lan. Ngay ở lần đầu tiên bước ra một sân chơi quốc tế, cô bé đã giành huy chương vàng.

Tính đến tháng 8/2025, Gia Linh đã tham dự sáu cuộc thi quốc tế và giành được nhiều huy chương. Đáng chú ý, tại Dream Cup 2025 ở Malaysia, cô bé mang về tới ba huy chương vàng. Những con số ấy càng đáng chú ý khi ở thời điểm đó, Gia Linh mới chỉ có khoảng hai năm làm quen với thể dục nghệ thuật.

* Giải Vô địch trẻ Thể dục nghệ thuật quốc gia 2026: Huy chương vàng.

* International Shine Cup (Hàn Quốc): Tỏa sáng và mang về nhiều huy chương; đặc biệt hình ảnh cô bé khoác lá cờ đỏ sao vàng Việt Nam bước lên bục nhận giải.

* RGC Cup 2026: Thể hiện ấn tượng với 4 bài trình diễn cá nhân với các sắc thái khác nhau trên thảm đấu.

Năm 2026 đánh dấu một cột mốc mới khi bé Seoul Gia Linh xuất hiện trong chương trình "Siêu tài năng nhí" mùa 5 và lọt vào Top 10. Đến đêm bán kết phát sóng ngày 15/8/2026, cô bé 8 tuổi tiếp tục gây ấn tượng với màn trình diễn cheerleading kết hợp thử thách đu lụa trên không.

Đây là một trải nghiệm khác biệt so với những bài thi thể dục nghệ thuật quen thuộc, nhưng cũng cho thấy sự linh hoạt và tinh thần chinh phục thử thách của cô bé 8 tuổi.

Màn trình diễn của bé Seoul Gia Linh tại Siêu Tài Năng Nhí 2026.

Đi học vào buối sáng, buổi chiều dành thời gian tập luyện

Phía sau những chiếc huy chương không chỉ có khoảnh khắc trên bục nhận giải. Lịch sinh hoạt của cô bé cũng đòi hỏi kỷ luật khá cao. Gia đình cho biết Seoul vẫn đi học bình thường vào buổi sáng, còn buổi chiều dành thời gian tập luyện.

Trung bình mỗi tuần bé tập khoảng 4-5 buổi, mỗi buổi kéo dài từ 2-3 tiếng. Các giải đấu cũng được gia đình cân nhắc kỹ về thời gian nhằm hạn chế ảnh hưởng đến việc học của bé.

Đằng sau thành tích của bé Seoul Gia Linh cũng là sự đồng hành khá rõ nét của gia đình. Thay vì đặt toàn bộ thời gian vào thi đấu, bố mẹ cô bé vẫn cố gắng duy trì sự cân bằng giữa việc học, tập luyện và các chuyến đi thi. Các giải đấu được lựa chọn để không kéo dài quá lâu, còn lịch tập được bố trí sau giờ học.

Những giờ phút tập luyện cao độ của bé Seoul Gia Linh

Từ một bé gái hiếu động đến những lần đứng trên bục nhận huy chương và bước lên sân khấu truyền hình, Seoul Gia Linh đang có một tuổi thơ nhiều màu sắc. Điều quan trọng nhất có lẽ không chỉ là thành tích, mà là việc cô bé vẫn giữ được niềm vui với môn thể thao mình theo đuổi, cùng sự đồng hành của gia đình trên từng chặng đường.