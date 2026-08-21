Từ nâu sô-cô-la, nâu cà phê đến nâu hạt dẻ, mỗi sắc độ đều mang cảm giác ấm áp, cổ điển và sang trọng. Tuy nhiên, màu nâu không chỉ dành cho những bộ trang phục trầm lắng. Khi kết hợp đúng màu, nó có thể trở nên trẻ trung, ngọt ngào hoặc cá tính hơn nhiều.

Nâu và vàng: Ấm áp, nổi bật nhưng không chói

Vàng bơ và nâu sô-cô-la tạo nên cặp màu đậm không khí mùa thu. Một chiếc áo hai dây vàng nhạt đi cùng chân váy xếp ly nâu, hoặc áo khoác nâu phối khăn quàng vàng, vừa tươi sáng vừa giữ được vẻ cổ điển. Nếu ngại màu vàng gần mặt, hãy dùng nó ở phụ kiện như khăn, túi hoặc dây giày.

Nâu và trắng: Công thức thanh lịch, dễ ứng dụng

Trắng giúp sắc nâu trông sáng và hiện đại hơn. Áo khoác da nâu phối áo trắng cùng quần ống rộng trắng là lựa chọn phù hợp cho công sở lẫn dạo phố. Ngược lại, áo len nâu đi cùng chân váy trắng lại mang đến vẻ nữ tính, nhẹ nhàng. Đây cũng là công thức an toàn nhất dành cho người mới bắt đầu mặc màu nâu.

Nâu và đỏ: Cổ điển, quyến rũ

Đỏ rượu vang khi kết hợp với nâu tạo nên cảm giác sang trọng và có chiều sâu. Bạn có thể mặc áo đỏ cùng chân váy kẻ nâu, hoặc chỉ cần thêm khăn quàng, túi xách và giày màu đỏ rượu vào bộ trang phục nâu. Những điểm nhấn nhỏ sẽ giúp tổng thể cuốn hút mà không bị quá nổi.

Nâu và hồng: Mềm mại nhưng vẫn thời thượng

Sự ngọt ngào của hồng phấn cân bằng nét trầm của nâu. Áo len hồng phối áo khoác da nâu, quần short sáng màu và bốt cao cổ là công thức vừa nữ tính vừa cá tính. Khi diện cặp màu này, nên ưu tiên hồng nhạt, hồng phấn hoặc hồng xám để giữ vẻ hài hòa.

Nâu và xám: Tinh thần thành thị hiện đại

Nâu kết hợp xám mang đến diện mạo chỉn chu, phù hợp với những ngày đi làm. Áo trễ vai nâu cùng quần xám kẻ sọc tạo cảm giác thanh lịch, trong khi áo khoác nâu phối chân váy xếp ly xám lại trẻ trung hơn. Giày lười, bốt da và túi có cấu trúc sẽ giúp bộ đồ thêm hoàn thiện.

Nâu và đen: Cá tính, gọn gàng

Màu đen làm sắc nâu trở nên mạnh mẽ hơn. Áo khoác nâu có thể phối cùng áo ba lỗ, quần dài hoặc chân váy đen. Để trang phục không quá nặng nề, nên chọn phom rộng vừa phải hoặc tạo khoảng hở ở cổ, tay và chân.

Nâu và xanh dương: Tươi sáng đầy bất ngờ

Xanh da trời nhạt đem lại sự đối lập nhẹ nhàng cho màu nâu. Sơ mi xanh phối áo khoác nâu, váy lụa cùng giày lười tạo cảm giác cổ điển kiểu Pháp. Chỉ một chiếc túi xanh nhỏ cũng đủ khiến bộ đồ trở nên thú vị.

Ngoài ra, nâu còn kết hợp đẹp với xanh navy, tím oải hương và xanh ô liu. Navy tạo vẻ trí thức, tím nhạt mang đến sự mơ mộng, còn xanh ô liu làm nổi bật tinh thần tự nhiên, phóng khoáng. Có thể thấy, màu nâu không hề khó mặc hay già dặn. Chỉ cần chọn đúng sắc độ và màu đi kèm, đây sẽ là gam màu giúp tủ đồ mùa thu trở nên sang trọng, linh hoạt và giàu cảm hứng hơn.