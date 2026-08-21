Mặc đẹp đi làm theo phong cách Pháp: Đơn giản, thoải mái nhưng vẫn đủ thanh lịch

Phong cách công sở kiểu Pháp không đặt nặng những bộ vest cứng nhắc hay giày cao gót cầu kỳ. Thay vào đó, vẻ đẹp đến từ những món đồ cơ bản, phom dáng thoải mái và một vài chi tiết nữ tính được thêm vào có chủ đích.

Áo hai dây và quần jeans: Thoải mái mà không xuề xòa

Áo hai dây xanh nhạt kết hợp cùng quần jeans ống đứng tạo nên diện mạo trẻ trung, nhẹ nhàng. Để bộ đồ phù hợp hơn với môi trường công sở, một chiếc sơ mi trắng hoặc xanh nhạt có thể được khoác ngoài, buộc ngang eo khi không sử dụng. Cách phối nhiều lớp này vừa giải quyết sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời và phòng điều hòa, vừa tạo cảm giác phóng khoáng.

Túi đeo vai màu đen, kính râm và giày bệt mũi nhọn màu nâu giúp trang phục trở nên gọn gàng. Đây là công thức thích hợp cho những văn phòng có quy định ăn mặc linh hoạt hoặc ngày làm việc cuối tuần.

Áo lụa phối quần sáng màu: Nữ tính vừa đủ

Áo hai dây viền ren màu nâu đậm đi cùng quần short trắng cạp cao là lựa chọn phù hợp cho ngày hè. Sự mềm mại của lụa và ren được cân bằng bởi phom quần có đường ly, tạo vẻ chỉn chu mà không quá nghiêm túc. Túi cói, giày bệt màu nâu và khuyên tai vàng đem lại nét nghỉ dưỡng đặc trưng của phụ nữ Pháp.

Với môi trường công sở kín đáo hơn, có thể thay quần short bằng quần trắng ống suông và khoác thêm blazer mỏng. Sau giờ làm, chỉ cần bỏ áo khoác là đã sẵn sàng cho một cuộc hẹn hoặc bữa tối.

Áo kẻ sọc: Món đồ tạo vẻ Pháp nhanh nhất

Áo kẻ ngang phối quần trắng hoặc quần jeans xanh nhạt là công thức kinh điển nhưng chưa bao giờ nhàm chán. Những đường kẻ màu đỏ rượu hoặc xanh navy tạo điểm nhấn vừa đủ, trong khi phần còn lại của trang phục được giữ tối giản.

Giày búp bê đỏ giúp bộ đồ có thêm sức sống. Nếu muốn nhẹ nhàng hơn, có thể chọn sandal quai mảnh màu nâu, túi da đan cùng tông và khuyên tai vàng. Bí quyết nằm ở việc lặp lại màu sắc: sắc đỏ trên áo xuất hiện một lần nữa ở giày hoặc túi, giúp tổng thể có sự liên kết.

Gile và quần rộng: Phiên bản hiện đại của trang phục công sở

Gile dáng vest là một trong những món đồ đáng thử khi muốn làm mới phong cách đi làm. Một chiếc gile xanh lá thắt eo kết hợp quần lửng đen tạo cảm giác mạnh mẽ, hiện đại. Trong khi đó, gile đen phối quần short họa tiết ngựa vằn lại cá tính và có phần nổi loạn hơn.

Khi trang phục đã có màu sắc hoặc họa tiết nổi bật, phụ kiện nên được tiết chế. Túi cầm tay đen, sandal tối giản và kính râm là đủ để hoàn thiện diện mạo. Nếu cần kín đáo, hãy thay quần short bằng quần đen ống rộng.

Váy dài và chân váy mềm rủ: Vẻ nữ tính không gắng sức

Áo ba lỗ đen phối chân váy satin nâu viền ren mang đến vẻ quyến rũ kín đáo. Chất liệu bóng nhẹ khiến bộ đồ có chiều sâu, còn sandal quai mảnh và ví cầm tay đen giữ tổng thể thanh thoát. Với những ngày bận rộn, váy sơ mi kẻ sọc thắt eo là lựa chọn nhanh gọn: chỉ cần thêm túi da nâu và giày gót thấp đã đủ chỉn chu.

Ngoài ra, chân váy kẻ ô phối áo gile dệt kim màu kem cũng là công thức đáng tham khảo. Tông kem – nâu nhẹ nhàng, cổ điển, phù hợp cả đi làm lẫn dạo phố cuối tuần.

Điểm chung của những bộ trang phục này là sự cân bằng giữa thoải mái và thanh lịch. Quần áo không cần ôm sát, phụ kiện không cần quá nhiều, nhưng phom dáng phải gọn và màu sắc có sự kết nối. Chỉ với kính râm, khuyên tai nhỏ, túi có cấu trúc và một đôi giày bệt đẹp, những món đồ quen thuộc cũng có thể tạo nên phong cách công sở kiểu Pháp đầy cuốn hút.