Mặt bánh bao hay vuông góc cạnh như sao Hoa ngữ cũng đều có kiểu tóc khéo che nhược điểm

Khi đến với các salon tạo mẫu tóc, bạn thường yêu cầu thợ cắt tóc tạo kiểu tóc thật giống với hình ảnh của những người nổi tiếng mà bạn yêu thích. Nhưng bạn lại quên rằng, khuôn mặt bạn chưa chắc đã giống với người bạn muốn "bắt chước" kiểu tóc. Nếu không xác định được đúng kiểu dáng khuôn mặt của mình thì các chị em khó lòng chọn được kiểu tóc giúp nhan sắc lên hương như ý muốn.

Để xác định kiểu dáng khuôn mặt, bạn thử xem mình ở dáng nào trong những kiểu gương mặt cơ bản này. Những mỹ nhân Hoa ngữ như Thư Kỳ, Lâm Chí Linh, Lưu Thi Thi... người mặt vuông, người mặt to tròn bánh bao, người lại nhỏ nhắn thon dài, mỗi người có một đặc điểm riêng và cũng hợp với từng kiểu tóc xõa hay tết buộc khác nhau. Hãy thử xem khuôn mặt của mình giống với kiểu dáng nào nhất.

1. Mặt vuông vắn như Thư Kỳ: Mặt to, hàm vuông bành ra 2 bên

Thư Kỳ là mỹ nhân mặt vuông tiêu biểu của điện ảnh Hoa Ngữ. Gương mặt cô to vuông vắn và có phần hàm to bành ra hai bên nhìn khá góc cạnh chứ không mềm mại nhẹ nhàng.

Đa phần những cô nàng có gương mặt vuông vắn đều không mấy hài lòng về nhược điểm này, và họ luôn tìm cách để gương mặt mềm mại, nhẹ nhàng hơn.

Nàng mặt vuông chữ điền nên tập trung vào kiểu tóc ngắn lửng ngang cằm và uốn xoăn nhẹ nhàng để che bớt nhược điểm cằm bạnh. Thu Kỳ cũng hay buộc gọn tóc hay để tóc lệch 1 bên vai để tô điểm nhan sắc cho mình.

Kiểu tóc phù hợp với nàng mặt vuông:

Tóc buộc/ búi gọn gàng Tóc ngắn uốn xoăn ôm mặt Tóc xoăn lọn bồng bềnh Để tóc mái che bớt phần cằm vuông vắn

2. Mặt to tròn bánh bao như Trần Nghiên Hy: Mặt to tròn, má phính, mặt ngắn

Trần Nghiêm Hy, cô gái thanh xuân trong mộng của bao chàng trai, nhờ gương mặt tròn, cằm ngắn và má phính mà luôn giữ được nét tươi trẻ ngọt ngào cho nhan sắc của mình.

Cũng giống như mặt vuông, nhiều cô nàng mặt tròn bánh bao cũng không thích gương mặt to tròn của mình. Ngay mưới 18, đôi mươi thì không sao nhưng càng lớn tuổi họ lại càng thích một nhan sắc chững chạc, gợi cảm với đường nét thanh thoát hơn là mặt tròn xoe, phúng phính. Và mặt to tròn nhìn lúc nào cũng có cảm giác béo tròn hơn so với các dáng mặt khác.

Kiểu tóc hợp với mặt tròn bánh bao: Tóc buộc/ búi gọn gàng Tóc để thẳng suông dài Tóc xoăn chia ngôi lệch hay ngôi giữa Tóc tém layer xoăn nhẹ

3. Gương mặt trái xoan như Lưu Thi Thi: Cân đối hài hòa

Nếu may mắn sở hữu khuôn mặt trái xoan như Lưu Thi Thi, bạn có thể thử bất kỳ kiểu tóc nào mình muốn. Nếu muốn khuôn mặt trông bớt dài hoặc muốn thu hút sự chú ý vào gò má đáng yêu của mình, bạn hãy thử để tóc mái có độ phồng, chẳng hạn mái cắt lớp hoặc mái xoăn. Nơi duy nhất những người có khuôn mặt trái xoan không nên để phồng là trên đỉnh đầu.

Kiểu tóc hợp với gương mặt trái xoan: Tất cả các kiểu tóc từ ngắn đến dai, xoăn đến thẳng. Nhưng cần tránh tạo phồng phần đỉnh đầu để mặt không bị to, cảm giác mất cân đối.

4. Gương mặt kim cương như Lâm Chí Linh: Trán cao, mặt hơi hóp, cằm nhọn hoắt

Gương mặt của Lưu Thi Thi với phần trán cao, mặt hơi hóp và cằm nhọn. Ưu điểm là gương mặt nhỏ nhắn cằm V-line nên nhìn trẻ hơn so với tuổi thật, nhưng nhược điểm là mặt nhìn lúc nào cũng bị hóp lại, nếu ai gầy thì càng thêm quắt.

Vì dáng mặt như này thường có cảm giác bị hóp lại, mặt nhỏ so với người nên các chị em cũng cần chọn kiểu tóc giúp gương mặt đầy đặn cân đối hơn.

Kiểu tóc hợp với gương mặt kim cương: Tóc buộc gọn gàng phô diễn gương mặt. Tóc thẳng chia ngôi lệch Tóc mái lưa thưa tạo nét tròn đầy cho gương mặt

Nguồn: Sohu