5 kiểu tóc chân ái cho nàng mặt tròn, khiến nhan sắc thanh tú như mới đi tiêm cằm Vline

Những nàng có khuôn mặt tròn thường có phần má phúng phính, khuôn mặt tròn đầy, nếu chọn không đúng kiểu tóc thì trông họ sẽ khá nặng nề, gương mặt thiếu thanh thoát; nhưng nếu chọn đúng kiểu tóc phù hợp thì nhan sắc sẽ thăng hạng vài phần, gương mặt thanh tú và ưa nhìn hơn hẳn. Vì vậy việc chọn kiểu tóc cho nàng mặt tròn là vô cùng quan trọng.



Và nếu có gương mặt tròn thì loạt kiểu tóc dưới đây chính là điều bạn cần. Chỉ cần đổi sang nhưng kiểu tóc này là nhan sắc sẽ lên hương, gương mặt nhỏ gọn và thu hút hơn hẳn.

Nếu có khuôn mặt tròn và muốn cắt tóc ngắn thì bạn nên để ý đến hai phần trên gương mặt là trán và cằm. Bạn có thể tận dụng mái tóc để chỉnh sửa đường nét giúp mặt thêm thon thả và nhỏ gọn hơn. Tóc mái dài có thể che đi một phần trán và hai bên gò má, làm tăng chiều dài gương mặt, tạo cảm giác mặt thanh tú hơn.

Với kiểu tóc uốn, bạn có thể uốn cụp vào trong hoặc uốn vểnh đuôi ra ngoài, chúng đều mang đến vẻ dịu dàng, cuốn hút và thu nhỏ gương mặt hiệu quả. Ngoài ra bạn đừng quên cắt tóc mái thưa hoặc mái bồng để thêm phần thu hút và thú vị như hội gái Hàn Quốc, Nhật Bản.

1. Tóc uốn cụp

Kiểu tóc đầu tiên cho mặt tròn chính là tóc uốn cụp như những cô gái đến từ Hàn Quốc! Kiểu tóc này, đúng như tên gọi, các lọn tóc kéo dài từ chân tóc đến ngọn tóc, tạo thành hình chữ C uốn cụp vào gương mặt, từ đó khiến tổng thể trông có vẻ bồng bềnh, và khí chất nhẹ nhàng nữ tính hơn! Độ xoăn nhẹ của kiểu tóc này có thể tạo bóng che khuất cho hai bên khuôn mặt của khuôn mặt tròn, tổng thể khuôn mặt được thu lại, trông sẽ gầy và nhỏ gọn hơn! Tuy nhiên bạn nên chọn kiểu tóc cắt layer rồi uốn cụp, các lọn tóc so le sẽ tạo độ trẻ trung và hút mắt. Phần mái cũng nên có độ ôm nhẹ lấy gương mặt.

2. Tóc uốn vểnh

Ngược lại với tóc uốn cụp, tóc uốn vểnh lại có phần đuôi tóc uốn vểnh ra 2 bên ngoài tạo vẻ mới lạ thú vị. Đây là kiểu tóc mà hội những cô nàng đến từ Nhật Bản rất yêu thích. Tuy nhiên bạn lưu ý, độ dài của kiểu tóc này tốt nhất là cao trên vai, có thể che bớt phần má, và phần xoăn ở cổ có thể cân bằng độ nhô của quai hàm khiến gương mặt trông thon thả hơn.

3. Tóc uốn xoăn lọn to

Kiểu tóc xoăn lọn to không chỉ thú vị, cá tính mà còn rất hợp với gương mặt tròn. Lọn tóc xoăn sẽ làm mềm đường xương hàm của khuôn mặt tròn, giúp khuôn mặt trông nhẹ nhàng và không bị thô cứng hay to bè. Dù kiểu tóc xoăn lọn to trông có vẻ phức tạp nhưng lại khá dễ để, còn mang cảm giác phóng khoáng, thú vị và trẻ trung cho người diện.

4. Tóc mái thưa

Tóc mái thưa chỉ cần cắt đúng độ dài và có độ phồng hợp lý thì sẽ là chân ái cho nàng mặt tròn. Sau khi làm phồng, độ dài của tóc nên dài đến khoảng giữa lông mày và mắt sẽ tạo cảm giác mềm mại và che bớt nhược điểm mặt to.

5. Tóc uốn xoăn sóng nước

Kiểu tóc cuối cùng là uốn xoăn sóng nước phù hợp với cả người có khuôn mặt tròn và vuông đấy! Kiểu tóc này cũng tạo độ mềm mại cho gương mặt, độ ôm nhẹ khiến mặt thon thả hơn.