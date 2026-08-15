Chỉ khoảng 15 phút sau khi được tiếp nhận tại Khoa Cấp cứu, người bệnh đã được chuyển thẳng vào phòng mổ. Cuộc chạy đua với thời gian của nhiều chuyên khoa đã giúp kiểm soát chảy máu, bảo tồn tử cung cho người mẹ và hồi sức thành công trẻ sơ sinh.

Theo đó, khoảng 19h ngày 10/8/2026, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long tiếp nhận sản phụ N.T.A.H., 31 tuổi, thai khoảng 34 tuần tuổi, đây là lần mang thai thứ 7.

Sản phụ có tiền sử 2 lần mổ lấy thai, trong đó lần mổ gần nhất cách thời điểm nhập viện khoảng 12 tháng. Sản phụ được người nhà đưa đến bệnh viện sau khi ngất tại nhà. Khi vào Khoa Cấp cứu, người bệnh vật vã, da xanh, niêm nhạt, mạch và huyết áp không đo được. Siêu âm cấp cứu tại giường ghi nhận tim thai chậm khoảng 70–90 lần/phút và nhiều dịch trong ổ bụng.

Trước tình trạng đe dọa trực tiếp tính mạng của cả mẹ và thai nhi, ê-kíp nhanh chóng nhận định sốc do vỡ tử cung, xuất huyết nội kèm suy thai cấp.

Bệnh viện lập tức kích hoạt báo động đỏ, huy động đồng thời các ê-kíp: Cấp cứu, Sản, Gây mê hồi sức, Nhi, Ngoại Tổng quát và Đơn vị Truyền máu - Huyết học.

Dưới sự chỉ đạo của ThS.BSCKII. Nguyễn Ngọc Tuyền, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, các ê-kíp được triển khai song song, không để gián đoạn bất kỳ khâu nào.

Khoảng 15 phút sau khi tiếp nhận, sản phụ được đưa vào phòng mổ cấp cứu. Khi mở ổ bụng, các bác sĩ ghi nhận vỡ tử cung khoảng 3 cm tại vùng sẹo mổ cũ, trong ổ bụng có nhiều máu và máu cục, lượng máu mất ước tính khoảng 1.500 ml.

Ê-kíp Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long phối hợp cấp cứu, phẫu thuật cứu sản phụ vỡ tử cung. Ảnh: Bệnh viên Đa khoa Vĩnh Long

Ê-kíp Khoa Sản do BSCKI Trần Thị Hằng thực hiện nhanh chóng lấy thai, kiểm soát vị trí chảy máu và khâu phục hồi tử cung. Các bác sĩ đồng thời tiến hành thắt động mạch tử cung, phối hợp truyền máu và hồi sức tích cực.

Các bác sĩ Ngoại Tổng quát và Gây mê hồi sức đồng thời phối hợp kiểm soát xuất huyết, duy trì huyết động và bảo đảm an toàn cho người bệnh trong suốt cuộc phẫu thuật. Kết quả, tình trạng chảy máu được kiểm soát và tử cung của sản phụ được bảo tồn.

Trong khi đó, bé trai nặng 2.700 gram được lấy ra lúc 19h15 trong tình trạng suy nặng, chỉ số Apgar 3–5–7 điểm ở phút 1–5–10. Ngay tại phòng mổ, ê-kíp Nhi tiến hành hồi sức sơ sinh khẩn cấp và tiếp tục theo dõi, điều trị trẻ sau đó. Đến ngày hậu phẫu thứ ba, người mẹ sinh hiệu ổn định, vết mổ khô, tử cung co hồi tốt, không ghi nhận chảy máu tiếp diễn; em bé hồng hào và bú tốt.

Bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ mang thai cần khám thai đầy đủ theo lịch hẹn. Đặc biệt, thai phụ có tiền sử mổ lấy thai, nhất là nhiều lần hoặc khoảng cách giữa các lần mang thai ngắn, cần được bác sĩ sản khoa theo dõi chặt chẽ để đánh giá nguy cơ và xây dựng kế hoạch sinh phù hợp. Khi xuất hiện đau bụng bất thường, ra huyết âm đạo, choáng/ngất, khó thở, thai máy giảm hoặc bất kỳ biểu hiện bất thường nào trong thai kỳ, cần đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám và xử trí kịp thời.