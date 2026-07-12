Một ca sinh đặc biệt hiếm gặp vừa xảy ra tại một bệnh viện ở Canada khi sản phụ 27 tuổi ngủ thiếp đi sau khi gây tê màng cứng. Trong lúc cô chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi, các cơn co tử cung tiếp tục diễn ra và em bé đã tự chào đời an toàn ngay trên giường bệnh, dưới lớp chăn.

Ba tháng sau khoảnh khắc khó quên ấy, bé trai hiện có sức khỏe ổn định và phát triển bình thường. Câu chuyện được mẹ bé, cô Carolina Moreno, chia sẻ trên nền tảng TikTok vào ngày 7/7, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Người phụ nữ Carolina Moreno và con trai được phát hiện chào đời lúc mẹ đang ngủ. Ảnh: Jorge Carrera.

Trước đó, Moreno nhập viện khi cổ tử cung đã mở khoảng 3 cm và bắt đầu xóa mỏng. Do kết quả xét nghiệm dương tính với liên cầu khuẩn nhóm B (GBS), các bác sĩ nhanh chóng chỉ định sử dụng kháng sinh để giảm nguy cơ ảnh hưởng đến em bé trước khi tiến hành bấm ối và truyền thuốc kích thích chuyển dạ Pitocin.

Trong quá trình sinh, do thai nhi nằm ở tư thế không thuận khiến cơn đau trở nên dữ dội, Moreno quyết định gây tê màng cứng. Tuy nhiên, thuốc chưa phát huy tác dụng ngay lập tức, cô phải yêu cầu bổ sung liều đến ba lần. Sau nhiều giờ căng thẳng và kiệt sức, sản phụ dần chìm vào giấc ngủ.

Lúc này, chồng, em gái và một người em họ của Moreno cũng ngủ thiếp đi trong phòng sinh. Trong khi đó, đội ngũ y tế vẫn thường xuyên theo dõi nhịp tim thai bằng máy monitor.

Bất ngờ, thiết bị phát tín hiệu cảnh báo mất dấu nhịp tim. Một nữ y tá lập tức vào phòng kiểm tra, điều chỉnh vị trí đầu dò nhưng vẫn không thể tìm thấy tín hiệu như bình thường.

Âm thanh báo động khiến Moreno tỉnh giấc. Khi cử động chân, cô cảm nhận thấy một vật lạ trên giường và vô cùng hoảng sợ, lo rằng mình gặp biến chứng nguy hiểm như lộn tử cung hoặc bong nhau thai.

Chỉ đến khi y tá kéo chăn lên kiểm tra, cả ê-kíp mới bàng hoàng phát hiện bé trai đã tự chào đời từ lúc nào và đang nằm dưới lớp chăn, ngay bên cạnh mẹ.

Các nhân viên y tế lập tức đưa em bé lên, thực hiện các thao tác kích thích hô hấp để giúp bé bật khóc. Moreno cho biết khoảnh khắc ấy khiến cô vô cùng sợ hãi vì lo con có thể gặp nguy hiểm do không được phát hiện kịp thời.

Tuy nhiên, điều kỳ diệu là em bé vẫn khỏe mạnh. Sau ba tháng, cậu bé phát triển hoàn toàn bình thường. Với Moreno, trải nghiệm sinh nở hy hữu này trở thành một câu chuyện khó quên và là kỷ niệm đặc biệt trong hành trình làm mẹ.