Màn sửa đồ tinh tế "1 mũi tên trúng 3 đích" của Jisoo

Mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện thời trang quốc tế, Jisoo đều dễ dàng trở thành tâm điểm nhờ visual nổi bật cùng thần thái sang trọng đặc trưng. Không cần những bộ cánh quá phô trương hay layout makeup cầu kỳ, chị cả BLACKPINK vẫn luôn ghi dấu bằng hình ảnh thanh lịch, tinh tế nhưng vẫn đủ sức khiến mạng xã hội bùng nổ. Và trong lần xuất hiện mới đây tại show diễn Cruise của Dior, nữ idol tiếp tục chứng minh đẳng cấp fashion icon với một màn "sửa đồ" cực khéo mà nếu nhìn lướt qua, hẳn nhiều người sẽ không nhận ra.

Ngay từ khoảnh khắc bước vào sự kiện, Jisoo đã gây chú ý với diện mạo hoàn hảo từ trang phục, kiểu tóc cho tới makeup. Nữ idol lựa chọn layout trang điểm nhẹ nhàng nhưng đủ sắc nét để tôn lên đường nét thanh tú vốn có. Làn da căng bóng tự nhiên, đôi môi hồng dịu cùng phần mắt được nhấn nhẹ giúp tổng thể vừa sang trọng vừa giữ được nét mềm mại nữ tính.

Kiểu tóc của cô cũng nhận được nhiều lời khen. Thay vì búi gọn hay để xõa quen thuộc, nữ idol chọn kiểu tóc tết lệch nhẹ sang một bên vai. Chi tiết này không chỉ tạo cảm giác mới lạ mà còn giúp diện mạo của cô trông thanh thoát và mềm mại hơn. Đây cũng là kiểu tóc khá phù hợp với tinh thần nữ tính, thanh lịch mà Dior thường theo đuổi.

Về trang phục, Jisoo diện thiết kế thuộc bộ sưu tập Thu Đông 2026 vừa được nhà mốt Pháp ra mắt cách đây khoảng hai tháng. Cô kết hợp cùng mẫu túi bucket đang được thương hiệu tích cực quảng bá trong thời gian gần đây. Tổng thể outfit mang tinh thần thanh lịch, hiện đại nhưng vẫn giữ được nét thơ mộng đặc trưng của Dior.

Tuy nhiên, điều thú vị nằm ở chi tiết mà ít người chú ý: stylist của Jisoo đã có màn điều chỉnh trang phục cực kỳ tinh tế so với nguyên bản trên sàn runway. Trong phiên bản trình diễn, người mẫu diện áo quây trắng kết hợp cùng chân váy dáng midi xếp tầng khá dài. Đây là kiểu silhouette bay bổng, giàu tính thời trang nhưng cũng khá "kén" dáng người.

Thay vì giữ nguyên outfit, stylist đã khéo léo thay mẫu chân váy lửng bằng một thiết kế khác cùng bộ sưu tập, vẫn mang tinh thần xếp tầng và chất liệu tương tự nhưng được cắt ngắn hơn đáng kể. Chính sự thay đổi tưởng nhỏ này lại tạo ra khác biệt rất lớn về tổng thể. Với vóc dáng nhỏ nhắn của Jisoo, những thiết kế midi dài dễ khiến cơ thể bị "nuốt dáng", đặc biệt khi đứng cạnh dàn khách mời quốc tế có chiều cao nổi bật. Việc rút ngắn chiều dài chân váy giúp đôi chân trông dài hơn, tỷ lệ cơ thể cân đối hơn và tổng thể cũng trở nên trẻ trung, hiện đại hơn hẳn.

Điểm đáng khen nằm ở chỗ stylist không thay đổi hoàn toàn concept ban đầu mà vẫn giữ nguyên tinh thần của bộ look. Mẫu chân váy mới vẫn có chi tiết xếp tầng mềm mại, phom dáng nữ tính và bảng màu đồng nhất với thiết kế gốc. Vì vậy nếu không theo dõi kỹ runway của Dior, rất khó để nhận ra outfit đã được chỉnh sửa.

Đây cũng chính là điều làm nên sự tinh tế trong styling của các ngôi sao hàng đầu. Một outfit đẹp không đơn giản là mặc nguyên bản look từ sàn diễn, mà quan trọng hơn là phải phù hợp với vóc dáng, thần thái và hoàn cảnh thực tế của người mặc. Đôi khi chỉ cần thay đổi chiều dài váy, chỉnh phần eo hay đổi kiểu giày, tổng thể đã có thể "nâng tầm" đáng kể.

Không cần chiêu trò hay những thiết kế quá táo bạo, Jisoo vẫn luôn biết cách trở thành tâm điểm nhờ sự thanh lịch và tinh tế rất riêng. Và có lẽ chính những chi tiết nhỏ như màn "sửa đồ" lần này mới là thứ tạo nên đẳng cấp thật sự của một fashion icon - nơi mọi thứ đều được tính toán vừa đủ để hoàn hảo mà không hề phô trương.