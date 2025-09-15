Màn decor ngoại thất xe có 1 không 2 cho ba của "cục vàng cục bạc" nhà đại gia Cường Đôla

Mới đây, trên trang cá nhân của người mẫu Đàm Thu Trang đã đăng những hình ảnh cười ra nước mắt của 2 cục vàng cục bạc nhà mình.

Hai con của doanh nhân Cường Đôla và người mẫu Đàm Thu Trang vừa có màn bày tỏ tình cảm với ba theo cách cực kỳ đáng yêu khiến dân tình cười không nhịn nổi. Không biết ai là "người chủ mưu" nhưng hai bé – Suchin và Sutin – cùng nhau “trang trí” chiếc xe sang của ba Cường bằng những miếng dán hoạt hình nhiều màu sắc. Không phải chỉ là vài tấm stiker nho nhỏ, mà cả hai cục vàng cùng say mê đến mức dán kín toàn bộ bề mặt xe.

Chiếc xe đỏ được phủ kín stiker đáng yêu đến từng khoảng trống trên thân xe, cửa kính, thậm chí đến cả gương chiếu hậu cũng không còn một khe hở nào. Những nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh, từ công chúa Elsa cho đến Labubu, bánh gato, cupcake… phủ kín chiếc xe vốn bóng bẩy, biến nó thành một “tác phẩm nghệ thuật” đúng nghĩa trong mắt trẻ thơ.

Điều thú vị là tác phẩm này có sự hợp tác của phu nhân của đại gia Cường Đôla nữa:

"Mẹ chỉ để đây và không nói gì nhiều đâu nha ba, cảm ơn 2 bạn nhỏ luôn đồng hành cùng mẹ trong mọi tình huống.

Dán sticker là có sự hỗ trợ của mẹ chứ không phải riêng 2 em bé dán nha cô chú, đã dán xe ba thì cũng phải dán sao cho ba còn lái ra đường nữa chứ".

Chác là doanh nhaanh Nguyễn Quốc Cường sẽ vẫn vui vẻ khi thấy “xế hộp” đắt tiền biến thành phiên bản hoạt hình khổng lồ thôi chứ từ nóc nhà cho đến bình rượu mơ rồi cả quý tử đều đồng tâm hiệp lức thế này cơ mà!

Chiếc xe đặc biệt nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ hài hước bình luận rằng chiếc xe “độc nhất vô nhị” này chắc chắn không ai dám bắt chước đâu. Không rõ liệu ba Cường có sẵn sàng lái chiếc sẽ với ngoại thất cực độc lạ này đi dạo phố không nữa!