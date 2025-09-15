Đừng xem nhẹ linh cảm của người mẹ: Bà mẹ cứu sống con trai nhờ Google sau khi cậu bé bị chẩn đoán nhầm bệnh

Một phát hiện tình cờ nhưng kịp thời từ Google đã giúp một bà mẹ ở Texas cứu sống con trai 6 tuổi khỏi căn bệnh nguy hiểm, sau khi cậu bé bị bác sĩ chẩn đoán nhầm là cảm cúm. Sự kiên trì và quyết đoán của người mẹ đã mở ra cơ hội hồi sinh cho con trai bằng một ca phẫu thuật thành công.

Câu chuyện diễn ra tại Lubbock (Texas), khi Casey Daniel nhận thấy con trai mình – bé Witten Daniel – xuất hiện những triệu chứng bất thường vào ngày 28/4. Chỉ trong vài giờ, cậu bé đột ngột mất khả năng đi lại, nói chuyện và thậm chí phải thở bằng máy. “Không có lời nào diễn tả được nỗi kinh hoàng khi nhìn con rơi vào tình cảnh ấy,” Casey nghẹn ngào kể lại.

Ban đầu, các bác sĩ chẩn đoán Witten chỉ bị cảm cúm. Nhưng sau hàng loạt xét nghiệm, họ phát hiện cậu bé mắc cavernous malformation (cavernoma) – tình trạng hiếm gặp khi các mạch máu bất thường rò rỉ trong trụ não. Trong thời gian nằm viện, Witten liên tục trải qua nhiều cơn đột quỵ và co giật. Các bác sĩ bi quan thông báo rằng cậu bé có thể sẽ không bao giờ đi lại, nói chuyện được nữa và phải phụ thuộc vào máy trợ thở.

Không cam chịu số phận, Casey đã tự mình tìm kiếm trên mạng. Nhờ Google, cô tìm thấy một bài báo y khoa của bác sĩ phẫu thuật thần kinh Jacques Morcos, chuyên gia điều trị cavernoma, đang làm việc tại Houston – chỉ cách Lubbock 8 giờ lái xe. Casey lập tức gửi email cho ông để cầu cứu. Sau khi xem xét kỹ hồ sơ bệnh án, Dr. Morcos khẳng định: “Tôi tin rằng có thể phẫu thuật. Hãy đưa cậu bé đến đây.”

Vài ngày sau, Witten được chuyển gấp tới Houston. Tại đây, Dr. Morcos cùng bác sĩ phẫu thuật thần kinh nhi khoa Manish Shah đã thực hiện ca mổ kéo dài 4 giờ đồng hồ. Kết quả ngoài mong đợi: khối dị dạng mạch máu được loại bỏ thành công.

Kỳ diệu thay, Witten hồi phục nhanh chóng. Cậu bé không chỉ trở lại trường học, mà còn được tiếp tục tham gia đội bóng chày yêu thích. Bước sang tuổi 7, Witten gọi hành trình hồi phục của mình là “đẹp đẽ” và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các bác sĩ đã cứu mạng mình.

Câu chuyện của Witten Daniel là minh chứng cho sức mạnh của tình mẫu tử, của lòng kiên định và sự tiến bộ của y học hiện đại. Nó cũng nhắc nhở chúng ta: trong những thời khắc tuyệt vọng nhất, đừng bao giờ từ bỏ hy vọng.

