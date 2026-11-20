Vào ngày 14/11 vừa qua, các quý cô Maje đã mở màn mùa lễ hội cuối năm theo một kịch bản mới: hẹn nhau tại một căn suite xa hoa, rũ bỏ hình ảnh quen thuộc thường ngày, hóa thân thành phiên bản lộng lẫy nhất. Và đặc biệt, Maje để câu chuyện của mùa Thu Đông 2026 dẫn dắt cho những khoảnh khắc rực rỡ nhất trong đêm.

Ngay trung tâm TP. Hồ Chí Minh, đêm tiệc của Maje được tổ chức tại HEC by Unios với không gian kiến trúc đương đại mang các cấu trúc độc đáo và nhiều hoạt động thú vị. Tại đây, chất thơ của những khách sạn Paris kinh điển được thổi hồn sống động, biến mỗi góc nhỏ thành điểm chạm tinh tế giữa thời trang và phong cách sống.

Hành trình khám phá The Living Suite bắt đầu từ khoảnh khắc nhận chiếc chìa khóa của Maje tại lối vào. Sải bước qua hành lang, không gian bài trí như một căn phòng khách sạn đúng nghĩa: bữa tối "chuẩn room-service" tinh tế được dọn sẵn, playlist nhạc bắt tai khiến ai cũng phải đung đưa, cho đến chiếc nệm là nơi lưu giữ những câu chuyện thâu đêm suốt sáng của hội bạn thân. Và tâm điểm của cuộc vui, dĩ nhiên là sự hiện diện của những sáng tạo mới nhất trong BST Thu Đông 2026 từ Maje.

Khi màn đêm buông xuống, các Maje Girls được tiếp đón bằng những màn trình diễn lôi cuốn, trước khi nhường sân khấu cho những set nhạc DJ bùng nổ. Giữa không gian ngập tràn giai điệu sôi động, hội Maje Girls cùng nâng ly cocktail, chuyện trò rôm rả và nuông chiều bản thân với các thiết kế mới nhất trong BST Thu Đông 2026. Dành riêng cho những buổi dạ hội rực rỡ, BST Thu Đông 2026 nổi bật với nghệ thuật phối layering và sự tương phản trong chất liệu. Từ túi xách, đến các chi tiết đính đá đều khắc họa nét nữ tính riêng biệt.

Kiêu kỳ và quyến rũ, Maje Girls diễn giải nét nữ tính của BST Thu Đông 2026 theo nhiều góc nhìn: (từ trái qua) Lương Thùy Linh thanh lịch trong thiết kế váy bồng bềnh, Yeolan diện đầm cúp ngực kiêu kỳ, và Thảo Nhi Lê quyến rũ với chiếc đầm tôn dáng tuyệt đối.

(Từ trái qua) Jun Vũ diện set áo và váy satin đính đá để từng chuyển động đều trở nên lấp lánh dưới ánh đèn dạ hội.Tường San, Ngòng Ngọc nhàn nhã thưởng thức bữa tiệc với các thiết kế mang tính ứng dụng cao.

(Từ trái qua) Chloé Nguyễn, Katie và JN Lee, Hà My và Katleen Phan Võ đều đã sẵn sàng cho những khoảnh khắc thăng hoa của mùa lễ hội.

Tại Việt Nam, thươnghiệu Maje được phân phối chính hãng bởi Công ty Cổphần Quốc tế Tam Sơn. MUASẮM ONLINE ĐỊA CHỈ CỬA HÀNG MAJE HÀ NỘI 53 Tràng Tiền, P. CửaNam, Hà Nội

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