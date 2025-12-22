MAJE & NUXE: Bản giao hưởng Pháp cho một mùa lễ hội rạng rỡ và đầy cảm hứng

Hòa cùng nhịp đập rộn ràng và thanh âm náo nức của Sài Gòn những ngày cuối năm, một đêm tiệc đậm chất Paris đã diễn ra, đánh dấu sự giao thoa hoàn mỹ giữa thời trang cao cấp và nghệ thuật chăm sóc sắc đẹp tinh tế. Ngày 9/12 vừa qua, thương hiệu thời trang Maje cùng nhãn hàng mỹ phẩm danh tiếng Nuxe đã cùng nhau tạo nên một không gian lễ hội ngập tràn cảm hứng, nơi những tâm hồn sành điệu được đắm mình trong hơi thở di sản nước Pháp.

BST Night Capsule 2025: Khi Paris Thập Niên 70–80 Thức Giấc

Tâm điểm của đêm tiệc là màn ra mắt đầy ấn tượng của BST Night Capsule 2025. Lấy cảm hứng từ vẻ cuồng nhiệt và thanh lịch vô song của các hộp đêm Paris thập niên 70–80, Maje mang đến những thiết kế dạ hội phản ánh ngôn ngữ thẩm mỹ đặc trưng: tự do, cuốn hút và đầy kiêu hãnh.

Tường San và Thảo Nhi Lê nổi bật trong thiết kế của BST mới nhất từ Maje - Night Capsule

Chi Lê xuất hiện vô cùng xinh đẹp trong trang phục Maje

Mỗi trang phục trong bộ sưu tập là một lời mời gọi bước vào cuộc vui nơi ngõ phố Paris, nơi niềm vui và gu thời trang thời thượng luôn song hành. Đồng hành cùng những bộ cánh lộng lẫy là nghi thức chăm sóc da chuẩn Paris từ Nuxe, giúp tôn vinh làn da rạng rỡ và nét quyến rũ tự nhiên của phái đẹp trong mọi khoảnh khắc tiệc tùng.

Đêm Tiệc Của Những "Nàng Thơ" Sành Điệu

Dưới ánh đèn lấp lánh và giai điệu Giáng Sinh kinh điển, sự kiện quy tụ dàn beauty blogger và fashionista hàng đầu Việt Nam như Thảo Nhi Lê, Chloe Nguyễn, Hà My, Sok Vy,... Mỗi khách mời khoe nét thanh lịch nhưng không kém phần nổi bật với những thiết kế tinh tế từ BST Night Capsule, tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ bên bàn tiệc tinh xảo.

Thảo Nhi Lê, Sok Vy, Chloe Nguyễn và Hà My rạng rỡ trong đêm tiệc.

Sabrina Uyên Lưu trải nghiệm cá nhân hóa trên sản phẩm cùng những lời chúc Giáng Sinh.

Nhee Phan và Amandine lựa chọn 2 phiên bản Dầu dưỡng Huile Prodigieuse cho mùa lễ hội.

Sự kết hợp giữa Maje và Nuxe không chỉ đơn thuần là cuộc gặp gỡ giữa thời trang và làm đẹp, mà còn là một tuyên ngôn mạnh mẽ về phong cách sống Pháp: tinh tế và luôn biết cách tỏa sáng theo cách riêng của mình.