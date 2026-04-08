Mặc kiểu “old money” xuống phố: Càng giản dị càng toát mùi giàu

Không cần logo lớn hay những món đồ quá đắt đỏ, phong cách “old money” vẫn luôn có cách khiến người mặc trở nên nổi bật – theo một cách rất riêng: kín đáo, điềm tĩnh nhưng đầy khí chất. Khi ứng dụng vào thời trang xuống phố, tinh thần này càng được thể hiện rõ qua những set đồ tưởng như đơn giản nhưng lại “đắt giá” ở từng chi tiết.

Điểm dễ nhận ra nhất của phong cách này là bảng màu trung tính. Trắng, be, nâu nhạt hay kem, những gam màu tưởng như an toàn lại chính là “chìa khóa” tạo nên vẻ ngoài sang trọng. Một chiếc sơ mi trắng chất liệu nhẹ, phối cùng chân váy xếp ly màu be hoặc quần short linen không quá ôm, đủ để tạo nên tổng thể thanh lịch mà không hề gò bó.

Chất liệu cũng là yếu tố quan trọng. Linen, cotton, hoặc những loại vải có độ rủ nhẹ luôn được ưu ái vì mang lại cảm giác thoải mái nhưng vẫn giữ được form dáng. Khi bước đi, trang phục có độ chuyển động tự nhiên, đó chính là thứ tạo nên “cảm giác giàu có” mà không cần cố gắng.

Phom dáng trong phong cách old money không chạy theo xu hướng ôm sát hay cut-out táo bạo. Thay vào đó là những thiết kế vừa vặn, có cấu trúc rõ ràng: chân váy xếp ly dài qua gối, áo sơ mi cổ đứng, quần short ống suông. Tất cả đều hướng đến việc tôn dáng một cách tinh tế, thay vì phô diễn.

Phụ kiện đóng vai trò hoàn thiện outfit nhưng không bao giờ lấn át tổng thể. Một chiếc túi da nâu cổ điển, thắt lưng bản nhỏ, đồng hồ kim loại hoặc kính râm dáng basic – tất cả đều theo tiêu chí: đơn giản, chất lượng và không lỗi mốt. Ngay cả một chiếc mũ cói hay hoa tai vàng nhỏ cũng đủ để tạo điểm nhấn nhẹ nhàng.

Điều thú vị là phong cách này không hề kén tuổi. Dù là phụ nữ công sở, mẹ bỉm hay phụ nữ ngoài 35, chỉ cần nắm được nguyên tắc “ít nhưng chất”, ai cũng có thể mặc đẹp theo tinh thần old money. Quan trọng không nằm ở việc bạn mặc gì, mà là cách bạn chọn lựa và phối hợp.



