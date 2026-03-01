Có những ngày thức dậy, đứng trước tủ quần áo, ta chợt chán ngán những bộ vest cứng nhắc hay những chiếc đáy quần bó sát bức bối. Ta thèm một cái vươn vai thật đã, thèm được mặc thứ gì đó vừa vặn ôm lấy cơ thể mà vẫn đủ lịch sự để bước ra đường. Thấu hiểu khao khát ấy, giới thời trang mùa xuân năm nay đã đồng lòng gọi tên một xu hướng cũ mà mới: Phong cách thể thao mang tinh thần "Old Money".

Lấy cảm hứng từ những sân tennis ngập nắng, những câu lạc bộ cưỡi ngựa thượng lưu, xu hướng này không bắt bạn phải "gồng" mình để sang trọng. Ngược lại, nó dạy người phụ nữ cách khoác lên mình sự thư thái, biến những món đồ thể thao tưởng chừng bụi bặm thành bản tuyên ngôn của một lối sống tự do, kiêu hãnh và yêu chiều bản thân hết mực.

Từ sân cỏ đắt đỏ đến khí chất thong dong của hiện tại

Cội nguồn của cơn sốt này phải lật lại những trang ký ức về một thời kỳ mà thể thao vốn là đặc quyền của giới thượng lưu. Đó là hình ảnh những cô cậu sinh viên trường Ivy League rạng rỡ trong chiếc áo khoác bóng chày, là những tay đua ngựa kiêu hãnh với quần phom ôm và đôi bốt da bóng lộn, hay những nếp gấp váy nheo nhẹ nhàng bay trên sân cỏ Wimbledon huyền thoại. Những món đồ ấy vốn sinh ra để phục vụ cho sự vận động, nhưng qua lớp bụi thời gian, chúng vượt lên trên công năng ban đầu để trở thành một biểu tượng của gu thẩm mỹ tinh tế.

Sở dĩ những chiếc áo Polo cổ bẻ, những chiếc áo khoác vải tweed pha nỉ trở thành "must-have" (phải-có) trong tủ đồ mùa xuân này là bởi chúng mang theo cả một vùng trời bình yên của quá khứ. Khi khoác chúng lên người, thứ bạn mặc không chỉ là một mảnh vải, mà là một dáng vẻ nhàn tản, một sự kiềm chế đầy thể diện, đẹp một cách không hề gắng gượng.

Nghệ thuật của sự "lộn xộn" có chủ đích

Nếu bạn nghĩ theo đuổi phong cách này là phải bê nguyên một bộ đồ chơi golf từ đầu đến chân ra phố, thì bạn đã nhầm. Cách giới mộ điệu chơi đùa với xu hướng "New Old Money" hiện nay nằm ở hai chữ: Phá vỡ. Đó là nghệ thuật kết hợp những món đồ tưởng chừng chẳng liên quan gì đến nhau để tạo ra một tổng thể hài hòa đến kỳ lạ.

Hãy tưởng tượng bạn khoác một chiếc áo blazer may đo sắc sảo, độn vai vuông vức – biểu tượng của sự quyền lực, nhưng bên dưới lại là một chiếc quần nỉ thể thao mềm mại thả chùng xuống mắt cá chân. Hay đơn giản hơn, một chiếc áo Polo len tăm mỏng nhẹ cắm thùng cùng quần âu nếp ly thẳng tắp và trên tay là một chiếc túi da nhỏ nhắn. Hai dải gen thời trang, một bên là sự nghiêm ngặt chỉn chu, một bên là sự lười biếng buông lơi, khi va chạm lại tựu trung thành một thứ khí chất đặc biệt. Sự mâu thuẫn này tạo ra một điểm cân bằng vi diệu, nơi sự sang trọng dung túng cho nét tùy hứng, và sự phóng khoáng lại làm bừng sáng lên nét kiêu kỳ.

Bảng màu rực rỡ nhưng thâm trầm, đọng lại những cảm xúc tươi mới

Vốn dĩ mang DNA của thể thao, xu hướng này chưa bao giờ từ chối màu sắc. Nhưng cách nó dùng màu lại vô cùng điềm đạm. Bạn sẽ thấy một sự tĩnh lặng và tự chủ toát ra từ những gam màu "bảo chứng" của giới tinh hoa như trắng kem, be khaki, hay xanh navy sâu thẳm – những sắc độ thuộc về văn hóa du thuyền và những trận mã cầu truyền thống.

Nhưng mùa xuân đâu thể thiếu đi sự rực rỡ? Sự nhiệt thành ở đây được tiết chế một cách hoàn hảo. Đó là sắc xanh rừng rậm của sân tennis, màu đỏ gạch nung êm ái, hay tông đỏ burgundy sóng sánh như rượu vang. Mặc một chiếc áo len mỏng màu kem phối cùng quần thể thao xanh ống rộng, bạn có ngay một vẻ ngoài từ tốn, an tĩnh. Đổi sang một chiếc áo Polo màu đỏ gạch, bỗng chốc gương mặt như bừng sáng, tràn trề sinh khí. Màu sắc trong phong cách "New Old Money" không bao giờ tranh giành sự chú ý với người mặc, chúng chỉ lùi lại một bước, trở thành lớp nền hoàn hảo để tôn lên thần thái và cảm xúc chân thật nhất của bạn.

Đích đến cuối cùng là sự xoa dịu chính mình

Để thực sự chạm đến linh hồn của phong cách này, mắt nhìn thôi chưa đủ, bạn phải dùng làn da để cảm nhận. Cốt lõi của sự sang trọng không nằm ở cái logo to bản dập trên ngực áo, mà nằm ở chất liệu. Đó không phải là loại vải sợi tổng hợp khô khốc của đồ tập thông thường, mà là sự tinh tế của len lông cừu chải kỹ, sự mềm oặt nịnh da của bông Pima, hay độ ấm áp rủn rỉn của lớp lót nỉ đã qua xử lý giặt mềm.

Một nếp gấp trên chiếc váy tennis không phải là đường dập máy công nghiệp cứng đơ, mà là kết quả của kỹ thuật cắt may rập 3D, để khi bạn bước đi, tà váy buông rủ một cách tự nhiên và duyên dáng nhất. Những tiểu tiết ấy, người ngoài nhìn lướt qua có thể không thấu, nhưng chính cơ thể bạn lại cảm nhận rõ ràng sự nâng niu.

Suy cho cùng, việc ăn mặc để mang hơi hướm "Old Money" chưa bao giờ là một cuộc đua đòi chắp vá để tỏ ra mình thuộc về giới thượng lưu. Giữa một thời đại trôi chảy quá nhanh, lúc nào cũng chực chờ rút cạn năng lượng của chúng ta, thì việc mặc lên người một bộ quần áo có chất liệu thượng hạng, phom dáng thoải mái lại giống như một liệu pháp chữa lành. Chúng ta chọn xu hướng này vì ta hiểu rằng: Sự sang trọng tột cùng chính là để cơ thể được tự do vươn vai, và để trái tim tìm thấy một khoảng lặng bình yên giữa những xô bồ của phố thị.