Mặc kệ khách hàng kêu than, nhiều local brand Việt vẫn tham làm đồ bé xíu, mặc là hở!

Những năm gần đây, local brand Việt đang ngày càng nở rộ và vươn tầm quốc tế, các sản phẩm tung ra đa dạng phong cách từ quần áo basic đến đồ streetwear, váy áo tiểu thư... Nhìn ảnh lookbook thì ấn tượng, mẫu mã xinh xắn, giá cả lại "vừa túi" hơn nhiều so với các thương hiệu nước ngoài. Thế nhưng, nhiều khách hàng đang gặp phải tình trạng niềm vui tan biến trong vòng một nốt nhạc khi nhận hàng về tay, bởi đồ mặc lên không quá ngắn thì cũng quá bé.

Có vẻ như xu hướng hiện nay của nhiều local brand Việt là biến các set đồ trở nên bé xíu và siêu ngắn.

Từ crop-top ngắn đến mức vừa giơ tay đã hở nguyên phần nội y, quần váy chỉ cần cúi xuống là thấp thỏm nỗi lo lộ vòng 3, cho tới những chiếc đầm bodycon vừa bé vừa ôm tới nỗi không dám cử động mạnh... tất cả đang trở thành nỗi đắn đo chung của không ít người dùng khi mua đồ local brand Việt hiện nay.

Nhiều topic bàn về việc các local brand Việt ngày càng thu hẹp size, khiến người mua bức xúc đang trở thành tâm điểm bàn luận.

Hay việc nhiều brand thiết kế đồ quá nhỏ và ngắn khiến hội chị em e dè không dám diện ra đường cũng là vấn đề được bàn luận xôn xao.

1 local brand Việt có tên dkmu từng làm dấy lên làn sóng tranh cãi với những thiết kế "ngắn cũn cỡn" của mình. Thậm chí, chính người mẫu cũng bị lộ một phần vòng 3 khi mặc. Không những thế, lý do mà local brand này đưa ra về việc làm váy ngắn như vậy để tôn dáng người mặc cũng không thể nhận được sự đồng tình từ cộng đồng mạng.

Bởi lẽ, chân váy ngắn vốn là item dễ "hack dáng" nên nếu có làm dài thêm vài phân cũng chẳng thể khiến người mặc thấp hơn. Ngoài ra, những sản phẩm này đều không có lớp quần bảo hộ hoặc "có cũng như không", ngắn hơn cả váy, khiến dân tình không khỏi bất bình. Ngay cả khi người mặc có dùng thêm 1 chiếc quần bảo hộ khác thì trông tổng thể cũng rất thiếu thẩm mỹ vì lớp ngoài ngắn hơn cả lớp trong.

Các thiết kế váy ngắn đến không thể ngắn hơn của thương hiệu dkmv.

Local brand Việt mang tên dkmu từng vướng vào tranh cãi vì loạt thiết kế "ngắn cũn cỡn".

Điều đáng nói là, tình trạng này không chỉ xuất hiện ở một vài local brand Việt. Hệ quả, dù mê mẩn thiết kế, không ít khách hàng vẫn ngậm ngùi trả hàng hoặc để váy áo nằm im trong tủ vì… chẳng thể mặc ra đường.

Ngay cả Joie Des Roses - thương hiệu đã tạo dựng được tên tuổi ở cả thị trường trong và ngoài nước cũng không tránh khỏi luồng ý kiến trái chiều về vấn nạn đồ bé xíu. Nhiều khách hàng cho rằng các thiết kế của brand này đang ngày càng ngắn, khiến tính ứng dụng giảm đi rõ rệt so với trước kia. Thêm vào đó, bảng size của Joie Des Roses cũng bị nhận xét là khá nhỏ, hạn chế sự lựa chọn của người mặc. Điều này khiến nhiều tín đồ thời trang dù yêu thích phong cách nữ tính, tiểu thư mà thương hiệu theo đuổi nhưng vẫn e ngại khi xuống tiền, bởi không phải ai cũng có dáng người nhỏ nhắn để phù hợp với form đồ vốn đã kén sẵn.

Joie Des Roses luôn là brand được lòng hội chị em vì mẫu mã đa dạng, hợp trend nhưng cũng đang gặp tình trạng tương tự.

Tuy nhiên các mẫu váy của hãng ngày càng ngắn và bé khiến nhiều người lắc đầu ngán ngẩm.

Một local brand Việt khác cũng nổi đỉnh đám trong thời gian gần đây là LSOUL. Thương hiệu này nhanh chóng ghi dấu nhờ hình ảnh lookbook bắt mắt, phong cách gợi cảm, hợp trend cũng như sự lăng xê của nhiều ngôi sao quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen, LSOUL cũng nhận về nhiều chê trách. Không ít khách hàng cho rằng các thiết kế của brand quá ôm sát, chiều dài ngắn cũn cỡn nên rất kén dáng, chỉ hợp để chụp ảnh hoặc mặc đi chơi, còn trong đời sống thường ngày thì gần như không phù hợp. Chính sự "thiếu thân thiện" với nhiều vóc dáng đã khiến LSOUL trở thành tâm điểm tranh cãi trong cộng đồng yêu thời trang.

Các mẫu váy của LSOUL thường khá ngắn.



Không ít ý kiến thẳng thắn cho rằng thương hiệu này đang liên tục tung ra những thiết kế quá ngắn.