Son Ye Jin không hề nao núng khi diện đầm "hở trên ngắn dưới"

Mới đây, Son Ye Jin vừa xuất hiện tại sự kiện quảng bá cho bộ phim No Other Choice. Phim của đạo diễn Park Chan Wook, với Lee Byung Hun và Son Ye Jin đóng chính, sẽ chính thức công chiếu tại rạp Hàn vào tháng 9/2025. Như thường lệ, nữ diễn viên tiếp tục thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông. Cô còn ghi dấu trẻ trung khi chọn diện mẫu đầm có thiết kế mới lạ.

Mẫu đầm mà Son Ye Jin chọn diện mang tông vàng chanh – tông màu đang hot của mùa hè năm nay. Thiết kế dáng không tay, phom suông thoải mái, điểm nhấn tới từ chi tiết phần viền cổ đính kết cầu kỳ đi kèm chiếc nơ ngọt ngào. Đầm còn có thêm chi tiết cut out ngay trước ngực để tạo điểm nhấn.

Vì dáng đầm khá ngắn nên khi di chuyển, lên xuống cầu thang và khi ngồi xuống, Son Ye Jin phải chú trọng che chắn để tránh hớ hênh. Chi tiết cut out ngay trước ngực cũng đòi hỏi người mặc phải chọn nội y kỹ càng, cẩn trọng trong cử động để tránh làm lộ điểm nhạy cảm hoặc đồ lót bên trong.

Được biết, thiết kế mà Son Ye Jin đã diện tới từ nhà mốt Self Potrait có giá khoảng 30 triệu đồng. Thực tế đầm vốn đính 2 chiếc nơ nhưng stylist đã loại bỏ bớt 1 chiếc để tăng vẻ tinh giản, phù hợp với nữ diễn viên. Dù đầm có thiết kế hở trên ngắn dưới nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch, sang trọng và giúp cô trông trẻ trung hơn đáng kể.

Nếu cũng yêu thích những thiết kế thanh lịch, trẻ trung như này thì dưới đây là 1 số gợi ý khác mà bạn có thể tham khảo thêm.

Lần xuất hiện này tiếp tục giúp Son Ye Jin nhận được cả loạt lời khen về nhan sắc và thần thái rạng rỡ. Bên cạnh bộ phim trên, Son Ye Jin đang quay bộ phim của Netflix "Variety" với vai nữ chính. Cô hứa hẹn sẽ có màn tái xuất bùng nổ làng giải trí trong thời gian tới.