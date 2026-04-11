Mặc đồ công sở đẹp như phụ nữ Pháp với 4 công thức

Phong cách công sở của phụ nữ Pháp luôn khiến người ta ngưỡng mộ bởi sự tinh giản nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch, tự tin. Họ không cần quá nhiều món đồ cầu kỳ hay chạy theo xu hướng nhất thời, mà tập trung vào những công thức phối đồ cơ bản, dễ ứng dụng nhưng hiệu quả cao. Dưới đây là 4 cách kết hợp trang phục giúp bạn chinh phục phong cách ấy một cách tự nhiên và thực tế.

Áo thun và quần âu

Đây là công thức tưởng chừng đơn giản nhưng lại là "chìa khóa" của sự hiện đại. Phụ nữ Pháp rất yêu thích áo thun vì sự thoải mái, nhưng họ không mặc theo kiểu xuề xòa. Thay vào đó, họ chọn áo thun dáng vừa vặn, chất liệu tốt, màu sắc trung tính như trắng, đen hoặc be. Khi kết hợp với quần âu, tổng thể trở nên cân bằng giữa sự năng động và lịch sự.

Điểm quan trọng nằm ở phom dáng quần. Quần âu thường có đường cắt gọn gàng, ống đứng hoặc hơi suông, giúp kéo dài đôi chân và tạo vẻ chỉn chu. Khi sơ vin áo thun gọn gàng vào trong, bạn sẽ ngay lập tức có một diện mạo chuyên nghiệp mà không hề cứng nhắc.

Để hoàn thiện, phụ nữ Pháp thường chọn giày búp bê hoặc sandal cao gót quai mảnh, đi kèm một chiếc túi xách tối giản. Tất cả đều hướng đến sự tinh tế thay vì phô trương.

Chân váy dài và áo màu trung tính

Chân váy dài mang đến vẻ nữ tính nhưng không hề "bánh bèo" nếu biết cách phối. Phụ nữ Pháp thường chọn chân váy có độ dài qua gối, dáng suông hoặc xếp ly nhẹ. Điều này giúp trang phục vừa kín đáo, phù hợp môi trường công sở, vừa tạo cảm giác mềm mại khi di chuyển.

Khi kết hợp với áo màu trung tính, tổng thể trở nên hài hòa và dễ nhìn. Những gam màu như trắng ngà, xám, nâu nhạt hay xanh navy thường được ưu tiên vì không bao giờ lỗi mốt. Áo có thể là áo sơ mi, áo blouse đơn giản hoặc áo thun trơn, miễn là không quá nhiều chi tiết.

Phụ kiện đi kèm thường rất tiết chế: một chiếc thắt lưng nhỏ, đôi khuyên tai đơn giản hoặc đồng hồ cổ điển. Nhờ đó, bộ trang phục giữ được sự thanh lịch mà không bị rối mắt.

Áo sơ mi và quần jeans ống đứng

Nếu nghĩ jeans không phù hợp với công sở, thì phong cách Pháp sẽ khiến bạn thay đổi suy nghĩ. Quần jeans ống đứng, màu xanh đậm hoặc đen, hoàn toàn có thể trở thành lựa chọn lý tưởng nếu được phối đúng cách.

Áo sơ mi là yếu tố giúp "nâng cấp" chiếc quần jeans. Phụ nữ Pháp thường chọn áo sơ mi trắng hoặc các gam màu nhã nhặn, chất liệu mềm mại như cotton hoặc lụa. Họ có xu hướng không cài kín toàn bộ cúc áo, tạo cảm giác thoải mái và tự nhiên.

Khi sơ vin nhẹ hoặc chỉ sơ vin một phần, bộ trang phục trở nên có chiều sâu hơn. Sự kết hợp này mang lại cảm giác vừa chuyên nghiệp, vừa gần gũi, phù hợp với môi trường làm việc hiện đại.

Giày đi kèm có thể là sandal, giày búp bê hoặc giày cao gót đơn giản. Tổng thể không cần quá cầu kỳ, nhưng vẫn đủ để tạo ấn tượng về gu thẩm mỹ tinh tế.

Áo sơ mi và quần âu

Đây là công thức "kinh điển" của thời trang công sở, nhưng phụ nữ Pháp luôn biết cách làm mới nó. Thay vì những chiếc áo sơ mi cứng nhắc, họ chọn thiết kế có độ rủ nhẹ, cổ áo mềm hoặc chi tiết tinh tế như tay áo phồng nhẹ.

Quần âu đi kèm thường có màu trung tính và được may đo vừa vặn. Điều quan trọng là sự thoải mái, họ không chọn quần quá bó hay quá rộng, mà ưu tiên sự cân đối.

Bảng màu thường được giữ ở mức tối giản. Họ hiếm khi phối quá ba màu trong một bộ trang phục, nhờ đó tổng thể luôn hài hòa và dễ chịu.

Giày cao gót cổ điển hoặc giày mũi nhọn là lựa chọn phổ biến, giúp hoàn thiện vẻ ngoài thanh lịch. Một chiếc túi da chất lượng tốt cũng là điểm nhấn quan trọng, thể hiện sự đầu tư vào những món đồ bền vững thay vì chạy theo xu hướng ngắn hạn.

Ảnh: Instagram