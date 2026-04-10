4 mẫu áo mùa hè nhẹ mát nhất, diện vào ngày nắng nóng đỉnh điểm lại càng phù hợp

Mùa hè luôn là thời điểm thời trang lên ngôi với những thiết kế nhẹ nhàng, thoáng mát và ưu tiên sự thoải mái. Khi nhiệt độ tăng cao, việc lựa chọn trang phục không chỉ dừng lại ở yếu tố thẩm mỹ mà còn phải đảm bảo khả năng "giải nhiệt" cho cơ thể. Trong số vô vàn lựa chọn, có 4 kiểu áo vừa dễ mặc, dễ phối lại đặc biệt phù hợp với thời tiết oi bức.

Áo blouse cộc tay

Áo blouse cộc tay là lựa chọn lý tưởng cho những ai theo đuổi phong cách nữ tính nhưng vẫn muốn giữ sự thoáng mát. Thiết kế tay ngắn giúp giảm cảm giác bí bách, đồng thời tạo sự linh hoạt trong vận động hằng ngày. Điểm cộng lớn của kiểu áo này nằm ở chất liệu đa dạng như cotton, voan hay lụa mỏng, tất cả đều có khả năng thấm hút tốt và mang lại cảm giác nhẹ nhàng khi mặc.

Không giống những kiểu áo ôm sát, áo blouse thường có form rộng vừa phải, tạo khoảng không để không khí lưu thông, từ đó giúp cơ thể "dễ thở" hơn trong những ngày nắng nóng. Các chi tiết như cổ vuông, cổ V hay tay bồng nhẹ còn giúp tăng thêm nét mềm mại, phù hợp cho cả môi trường công sở lẫn dạo phố. Chỉ cần kết hợp với quần jeans hoặc chân váy đơn giản, bạn đã có một set đồ vừa thanh lịch vừa mát mẻ.

Áo hai dây

Nhắc đến mùa hè, áo hai dây gần như là "biểu tượng" không thể thiếu. Thiết kế tối giản với phần dây mảnh giúp giải phóng tối đa phần vai và cánh tay. Chính vì vậy, đây là kiểu áo mang lại cảm giác mát mẻ rõ rệt nhất khi mặc.

Áo hai dây thường được làm từ các chất liệu như cotton, lụa hoặc satin nhẹ, tạo cảm giác mịn màng trên da. Không chỉ phù hợp khi đi biển hay du lịch, kiểu áo này còn có thể ứng dụng linh hoạt trong đời sống hằng ngày. Bạn có thể phối cùng quần short, chân váy hoặc layer với áo sơ mi mỏng bên ngoài để tăng tính thời trang mà vẫn đảm bảo sự kín đáo cần thiết.

Một điểm đáng chú ý là áo hai dây rất dễ tôn dáng. Thiết kế ôm nhẹ giúp khoe đường nét cơ thể, trong khi phần cổ mở rộng tạo cảm giác thanh thoát. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ngày nắng gắt khi bạn muốn tối giản mọi thứ nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài cuốn hút.

Áo thun

Áo thun luôn là item cơ bản trong mọi tủ đồ, đặc biệt vào mùa hè. Với chất liệu cotton co giãn, thấm hút mồ hôi tốt, áo thun mang lại cảm giác dễ chịu suốt cả ngày dài. Đây cũng là kiểu áo phù hợp với mọi đối tượng và hoàn cảnh, từ đi làm đến dạo phố hay du lịch.

Điểm mạnh của áo thun nằm ở sự đơn giản nhưng không hề nhàm chán. Bạn có thể lựa chọn từ áo trơn basic đến các thiết kế in họa tiết, logo hoặc slogan để thể hiện cá tính riêng. Form áo cũng rất đa dạng, từ ôm sát đến oversize, giúp người mặc dễ dàng tìm được kiểu phù hợp với vóc dáng.

Trong mùa hè, áo thun form rộng thường được ưa chuộng hơn vì tạo độ thoáng và không gây cảm giác dính vào da khi đổ mồ hôi. Khi phối cùng quần short hoặc quần ống rộng, tổng thể trang phục vừa năng động vừa "dễ thở", rất phù hợp với nhịp sống năng động.

Áo vải linen

Linen (vải lanh) là chất liệu được "ưu ái" mỗi khi hè đến. Nhờ đặc tính sợi tự nhiên, vải linen có khả năng thấm hút nhanh, khô nhanh và cực kỳ thoáng khí. Đây chính là lý do vì sao áo vải linen luôn nằm trong danh sách những trang phục mát nhất.

Áo linen thường có thiết kế đơn giản, tập trung vào sự thoải mái và tính ứng dụng cao. Bề mặt vải có độ nhăn tự nhiên tạo nên nét phóng khoáng, phù hợp với phong cách tối giản và gần gũi. Khi mặc, bạn sẽ cảm nhận rõ sự nhẹ nhàng và dễ chịu, đặc biệt trong những ngày nắng nóng kéo dài.

Kiểu áo này dễ dàng kết hợp với nhiều loại trang phục khác nhau như quần linen đồng bộ, quần jeans hay chân váy. Gam màu trung tính như trắng, be, nâu nhạt hay xanh pastel càng làm tăng cảm giác "mát mắt", đồng thời giúp tổng thể trang phục trông hài hòa và tinh tế hơn.

Không chỉ phù hợp với môi trường thường ngày, áo linen còn là lựa chọn hoàn hảo cho những chuyến du lịch mùa hè. Sự thoải mái, thoáng mát và vẻ ngoài tự nhiên giúp người mặc luôn cảm thấy dễ chịu mà vẫn giữ được phong cách riêng.

Ảnh: Instagram