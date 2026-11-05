Mặc đồ công sở có gu: 5 cách tạo vẻ thanh lịch, trí thức mà không cần cầu kỳ

Vẻ đẹp mang nét trí thức thường đến từ sự hài hòa: trang phục tôn người mặc, màu sắc dịu mắt và những chi tiết được lựa chọn vừa đủ. Bộ ảnh dưới đây gợi ý cách hoàn thiện phong cách công sở bằng những món đồ quen thuộc.

Sơ mi, áo len và blazer có thể kết hợp linh hoạt với quần âu hoặc jeans. Những gam đen, trắng, xám làm nền, thêm chút xanh nhạt hay nâu sẽ giúp tổng thể mềm mại, gần gũi hơn.

Độ vừa vặn cũng đáng được chú ý. Một chiếc áo có khoảng cử động, quần suông gọn gấu hay blazer khoác ngoài áo thun giúp bạn giữ vẻ lịch sự mà vẫn thoải mái suốt ngày dài.

Phần hoàn thiện nằm ở mái tóc thu gọn, lớp trang điểm nhẹ và một vài điểm sáng từ đồng hồ, nhẫn hay khuyên tai. Túi xách nên vừa đẹp, vừa đáp ứng nhu cầu mang theo đồ dùng.

Và hãy chọn những bộ đồ có thể cùng bạn đi qua nhiều khoảnh khắc: từ bàn làm việc đến quán cà phê, từ buổi họp đến cuộc hẹn sau giờ tan sở. Khi cảm thấy dễ chịu trong trang phục, vẻ thanh lịch cũng trở nên tự nhiên hơn.