4 gam màu mùa thu giúp diện mạo tươi tắn hơn: Vừa sang trọng vừa trẻ trung, không lo lỗi mốt

Mỗi mùa thu đến, những chiếc áo len mềm mại, áo khoác cardigan, blazer hay trench coat lại trở thành món đồ quen thuộc trong tủ quần áo của nhiều chị em. Đây cũng là thời điểm việc lựa chọn trang phục trở nên thú vị hơn, khi thời tiết đủ mát để phối nhiều lớp áo mà không gây cảm giác nặng nề, đồng thời những gam màu đặc trưng của mùa thu cũng mang đến nhiều cảm hứng mới.

Với phụ nữ ngoài 40, mặc đẹp không nhất thiết là liên tục mua sắm hay cập nhật những xu hướng mới nhất. Khi đã hiểu rõ vóc dáng và phong cách cá nhân, chỉ cần thay đổi màu sắc của một vài món đồ quen thuộc cũng đủ giúp diện mạo trở nên tươi tắn, hiện đại hơn. Đặc biệt, bốn gam màu vàng, cam, xám và đỏ được xem là những lựa chọn thú vị cho mùa thu năm nay, bởi mỗi màu mang một sắc thái riêng và đều có thể ứng dụng vào trang phục hằng ngày nếu biết cách kết hợp.

1. Màu vàng: Tươi tắn, ấm áp và giúp trang phục mùa thu bớt đơn điệu

Nhắc đến mùa thu, người ta thường nghĩ ngay đến sắc vàng của những tán lá, ánh nắng dịu nhẹ hay những cánh đồng vào mùa thu hoạch. Cũng bởi vậy, màu vàng luôn có một vị trí đặc biệt trong bảng màu thời trang thu đông, mang đến cảm giác ấm áp, tươi vui và giúp những bộ trang phục quen thuộc trở nên nổi bật hơn.

Với phụ nữ trung niên, màu vàng không nhất thiết phải là những sắc độ quá chói. Vàng bơ, vàng mù tạt, vàng mật ong hay vàng ánh nâu đều là những lựa chọn đáng thử, đặc biệt khi kết hợp cùng các gam màu trung tính.

Một chiếc áo len vàng mù tạt phối cùng quần âu màu kem có thể tạo nên bộ trang phục vừa thanh lịch vừa trẻ trung. Nếu muốn vẻ ngoài nhẹ nhàng hơn, chị em có thể lựa chọn chân váy vàng nhạt kết hợp áo sơ mi trắng hoặc áo dệt kim màu be. Trong khi đó, áo khoác màu vàng mật ong lại rất phù hợp với quần jeans xanh đậm và những đôi giày có thiết kế đơn giản.

Điều cần lưu ý khi mặc màu vàng là lựa chọn sắc độ phù hợp với nước da và sở thích cá nhân. Những người chưa quen mặc màu nổi có thể bắt đầu từ một chiếc khăn lụa, túi xách hoặc áo cardigan, sau đó mới thử nghiệm các món đồ có diện tích màu lớn hơn. Một chút sắc vàng xuất hiện đúng chỗ sẽ khiến bộ trang phục có sức sống hơn mà vẫn giữ được vẻ tinh tế cần có.

2. Màu cam: Gam màu nổi bật nhưng không hề khó mặc như nhiều người nghĩ

Nếu màu vàng gợi cảm giác dịu dàng của nắng thu thì màu cam lại mang đến nguồn năng lượng rực rỡ và ấm áp hơn. Đây là gam màu dễ khiến nhiều phụ nữ trung niên e ngại bởi cảm giác quá nổi bật, đặc biệt với những người đã quen sử dụng đen, trắng, be hoặc nâu trong trang phục hằng ngày.

Tuy nhiên, màu cam có nhiều sắc độ hơn chúng ta tưởng. Bên cạnh cam tươi, những gam cam đất, cam cháy, cam gạch hay cam pha nâu có thể mang đến vẻ ngoài trưởng thành, thanh lịch và rất phù hợp với không khí mùa thu.

Một chiếc áo len cam đất kết hợp quần ống suông màu nâu chocolate là công thức dễ ứng dụng cho những ngày se lạnh. Nếu thích phong cách trẻ trung, chị em có thể phối áo cam cháy với quần jeans xanh, thêm một đôi giày thể thao trắng để tổng thể cân bằng hơn.

Với môi trường công sở, màu cam cũng có thể trở thành điểm nhấn thú vị. Thay vì diện nguyên cây cam, hãy thử một chiếc áo sơ mi màu cam gạch bên trong blazer màu be, hoặc sử dụng túi xách cam đất cùng bộ trang phục trung tính. Màu cam đặc biệt đẹp khi đi cùng trắng kem, nâu, be, xanh denim và xám nhạt. Những sự kết hợp này giúp giảm cảm giác quá rực rỡ mà vẫn giữ được nét nổi bật của trang phục.

Ở tuổi 40 hay 50, việc thử một màu sắc mới cũng là cách làm mới phong cách cá nhân. Không cần thay đổi toàn bộ tủ đồ, chỉ một món đồ màu cam phù hợp đã có thể khiến những bộ quần áo quen thuộc trở nên thú vị hơn.

3. Màu xám: Lựa chọn dành cho phụ nữ yêu thích vẻ đẹp thanh lịch, tinh tế

Giữa những gam màu rực rỡ của mùa thu, xám mang đến một sắc thái hoàn toàn khác biệt. Điềm đạm, hiện đại và dễ kết hợp, đây là một trong những màu sắc rất đáng có trong tủ đồ của phụ nữ trưởng thành.

Ưu điểm lớn nhất của màu xám là tính ứng dụng cao. Từ áo blazer, quần âu, chân váy, áo len đến áo khoác dáng dài, gam màu này đều có thể tạo nên vẻ ngoài chỉn chu mà không cần quá nhiều phụ kiện.

Với phụ nữ công sở, một chiếc blazer xám phối cùng quần âu đồng màu và áo trắng bên trong là công thức kinh điển. Nếu muốn bộ trang phục bớt nghiêm túc, chị em có thể thay quần âu bằng jeans xanh hoặc kết hợp áo len xám với chân váy midi.

Màu xám cũng rất phù hợp với phong cách tối giản đang được nhiều phụ nữ yêu thích. Đặc biệt, các sắc độ xám nhạt, xám khói và xám than đều có thể kết hợp cùng những màu sắc nổi bật như đỏ hoặc vàng để tạo điểm nhấn.

Tuy nhiên, khi mặc cả bộ trang phục màu xám, chị em nên chú ý đến chất liệu và phom dáng để tránh cảm giác đơn điệu. Một chiếc áo len mềm mại kết hợp quần vải đứng dáng, hoặc blazer có đường cắt may gọn gàng sẽ giúp tổng thể có chiều sâu hơn.

Màu xám còn là lựa chọn lý tưởng cho những người muốn xây dựng tủ đồ tinh gọn, bởi các món đồ cùng tông có thể phối hợp linh hoạt và ít bị lỗi mốt. Với một chiếc blazer xám đẹp, chị em hoàn toàn có thể mặc đi làm, gặp gỡ bạn bè hoặc sử dụng trong những chuyến du lịch mùa thu.

4. Màu đỏ: Điểm nhấn khiến phụ nữ trung niên trở nên nổi bật và đầy sức sống

Không ít phụ nữ sau tuổi 40 bắt đầu hạn chế những gam màu rực rỡ vì lo ngại chúng khiến mình trông quá nổi bật. Thế nhưng, màu đỏ lại là một trong những lựa chọn đáng thử nếu muốn làm mới phong cách mùa thu đông.

Đỏ có thể mang đến vẻ ngoài sang trọng, quyến rũ hoặc trẻ trung tùy theo sắc độ và cách phối. Nếu đỏ tươi tạo cảm giác mạnh mẽ, nổi bật thì đỏ rượu vang, đỏ gạch hay đỏ trầm lại phù hợp với những người yêu thích phong cách thanh lịch.

Một chiếc áo len đỏ kết hợp quần đen là công thức đơn giản nhưng hiệu quả. Trong khi đó, áo cardigan đỏ phối cùng chân váy trắng kem sẽ đem đến vẻ ngoài mềm mại, nữ tính. Với những dịp cần ăn mặc chỉn chu, chị em có thể lựa chọn váy đỏ rượu vang cùng giày và túi xách màu trung tính.

Đặc biệt, màu đỏ kết hợp rất đẹp với đen, trắng, xám, be, nâu hoặc xanh denim. Những gam màu này giúp tổng thể trang phục cân bằng hơn, đồng thời khiến sắc đỏ trở thành điểm nhấn nổi bật mà không gây cảm giác rối mắt.

Nếu chưa tự tin diện áo hoặc váy đỏ, hãy bắt đầu bằng những phụ kiện nhỏ như khăn choàng, túi xách hay giày bệt. Đây là cách dễ dàng để thử nghiệm màu sắc mới mà không cần thay đổi phong cách đang theo đuổi.

Điều quan trọng là không nhất thiết phải lựa chọn màu đỏ thật rực rỡ. Một sắc đỏ phù hợp với nước da, hoàn cảnh và cá tính sẽ giúp người mặc cảm thấy tự tin hơn.

Mặc đẹp sau tuổi 40: Đừng ngại màu nổi, nhưng cũng không cần từ bỏ sự tối giản

Cả bốn màu sắc trên đều có những ưu điểm riêng. Vàng và cam mang đến cảm giác ấm áp, tươi vui; xám tạo vẻ thanh lịch, điềm đạm; trong khi đỏ giúp trang phục có thêm điểm nhấn và sức sống. Khi biết kết hợp các gam màu này với những món đồ cơ bản, chị em có thể tạo ra nhiều bộ trang phục mới mà không cần đầu tư quá nhiều.

Đối với phụ nữ trung niên, một tủ quần áo đẹp trước hết nên phù hợp với đời sống thực tế. Những chiếc áo mặc thoải mái, quần có phom dáng đẹp, áo khoác dễ phối và màu sắc khiến bản thân tự tin sẽ có giá trị sử dụng lâu dài hơn các món đồ chỉ được mua vì đang thịnh hành.

Cũng không cần cố gắng đưa tất cả các gam màu nổi bật vào cùng một bộ trang phục. Với những người yêu thích phong cách tối giản, chỉ cần chọn một màu làm điểm nhấn, sau đó kết hợp cùng các gam trung tính là đủ để tạo nên tổng thể hài hòa.

Tuổi 40, 50 hay 60 đều không phải giới hạn cho việc thử nghiệm phong cách mới. Nếu yêu thích một chiếc áo màu vàng, một chiếc khăn đỏ hay chiếc cardigan cam đất, chị em hoàn toàn có thể lựa chọn chúng mà không cần băn khoăn liệu màu sắc ấy có quá trẻ so với tuổi của mình hay không.

Sau cùng, mặc đẹp là khi trang phục phù hợp với vóc dáng, hoàn cảnh và khiến người mặc cảm thấy thoải mái. Một mùa thu có thể bắt đầu bằng việc mua thêm chiếc áo len mới, nhưng cũng có thể đơn giản là thử phối những món đồ sẵn có theo cách khác. Chỉ cần một chút thay đổi, tủ quần áo quen thuộc đã có thể mang đến nhiều cảm hứng hơn.