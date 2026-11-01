Chiếc áo mang phong cách old money đang được hội sành điệu thi nhau diện mỗi độ Thu về

Khi tiết trời bắt đầu se lạnh, cũng là lúc những món đồ mang tinh thần thanh lịch, cổ điển lên ngôi. Trong số đó, có một kiểu áo đang được các tín đồ thời trang ưu ái bởi vẻ ngoài sang trọng mà không cần phô trương: áo dệt kim dáng ôm, cổ lọ, tay ngắn. Không quá cầu kỳ về kiểu dáng, chẳng cần họa tiết nổi bật, thiết kế này vẫn đủ sức tạo nên diện mạo chỉn chu, tinh tế, chuẩn phong cách old money.

Nhắc đến old money, người ta thường nghĩ đến những bộ trang phục có phom dáng chuẩn mực, màu sắc nhã nhặn và chất liệu tạo cảm giác cao cấp. Phong cách này không chạy theo những xu hướng phô trương mà đề cao sự tinh tế trong từng chi tiết. Và chiếc áo dệt kim cổ lọ, tay ngắn chính là một món đồ hội tụ khá trọn vẹn những đặc điểm ấy. Điểm hấp dẫn của thiết kế nằm ở sự kết hợp giữa phom áo ôm gọn cơ thể và phần cổ lọ kín đáo. Dáng áo giúp tôn đường nét vóc dáng, trong khi phần cổ cao tạo cảm giác thanh lịch, có phần cổ điển. Chi tiết tay ngắn lại mang đến nét trẻ trung, hiện đại, khiến chiếc áo không bị quá nghiêm túc hay già dặn.

Khác với những mẫu áo len dày dặn, rộng thùng thình thường gắn liền với thời tiết lạnh sâu, áo dệt kim mỏng nhẹ có vẻ ngoài gọn gàng và linh hoạt hơn. Bề mặt vải với những đường đan tinh tế tạo chiều sâu cho trang phục, giúp tổng thể trông thú vị ngay cả khi chiếc áo chỉ có một màu đơn sắc. Những gam màu như kem, be, nâu, xám, đen hay xanh navy đặc biệt phù hợp với tinh thần old money. Chúng không chỉ dễ phối đồ mà còn gợi cảm giác trầm ấm, rất hợp với không khí mùa Thu. Chỉ cần chọn một chiếc áo có chất liệu đẹp, phom dáng vừa vặn, chị em đã có thể tạo nên diện mạo sang trọng mà không cần quá nhiều phụ kiện.

Thời tiết mùa Thu thường có sự thay đổi giữa sáng, trưa và tối. Những chiếc áo quá mỏng đôi khi chưa đủ giữ ấm, trong khi áo len dày lại dễ khiến người mặc cảm thấy bí bách khi nhiệt độ tăng lên. Áo dệt kim tay ngắn vì thế trở thành lựa chọn khá lý tưởng cho giai đoạn giao mùa. Chất liệu dệt kim mang đến cảm giác mềm mại, có độ co giãn nhất định và ôm theo cơ thể, tạo sự thoải mái khi vận động. Tùy vào thành phần sợi và độ dày của vải, chiếc áo có thể phù hợp với những ngày Thu dịu mát hoặc được mặc như một lớp áo bên trong khi trời lạnh hơn. Thiết kế cổ lọ cũng giúp diện mạo trông ấm áp, chỉn chu hơn mà không cần đến khăn quàng hay nhiều lớp trang phục.

Một ưu điểm khác là chiếc áo không quá kén hoàn cảnh. Khi đi làm, chị em có thể phối cùng quần âu ống suông, chân váy midi hoặc thêm một chiếc blazer khoác ngoài để tạo vẻ chuyên nghiệp. Khi đi chơi, chỉ cần kết hợp với quần jeans xanh, chân váy chữ A hay quần ống rộng là đã có ngay một set đồ trẻ trung, hiện đại.

Sức hút của áo dệt kim cổ lọ tay ngắn còn nằm ở khả năng biến hóa linh hoạt. Với những cô nàng yêu thích vẻ thanh lịch, công thức áo màu kem phối cùng quần âu nâu hoặc chân váy dài màu be là lựa chọn đáng thử. Bảng màu trung tính tạo cảm giác hài hòa, nhã nhặn, trong khi phom áo ôm gọn giúp tổng thể không bị luộm thuộm. Nếu muốn diện mạo có phần cá tính hơn, chị em có thể chọn áo màu đen phối cùng quần jeans xanh đậm, thắt lưng da và giày loafer. Sự tương phản giữa chất liệu dệt kim mềm mại và denim khỏe khoắn khiến bộ trang phục vừa có nét cổ điển, vừa mang hơi thở hiện đại. Một chiếc túi da phom cứng sẽ là điểm nhấn giúp tổng thể thêm chỉn chu.

Trong những ngày cần vẻ ngoài nữ tính, áo dệt kim cổ lọ có thể kết hợp cùng chân váy midi xếp ly hoặc chân váy satin. Áo ôm gọn cân bằng độ rủ của chân váy, tạo hiệu ứng vóc dáng thanh thoát mà vẫn mềm mại. Chị em cũng có thể khoác thêm cardigan mỏng hoặc blazer khi trời trở lạnh, vừa tăng khả năng giữ ấm vừa tạo thêm chiều sâu cho trang phục. Đặc biệt, với những người không muốn dành quá nhiều thời gian lựa chọn quần áo mỗi sáng, đây là món đồ rất đáng đầu tư. Chỉ cần sở hữu một vài chiếc áo với các gam màu cơ bản, chị em đã có thể phối cùng nhiều món đồ sẵn có trong tủ quần áo mà không lo tổng thể bị nhàm chán.

Để chiếc áo thực sự phát huy ưu điểm, chị em nên chú ý đến độ ôm. Áo cần vừa vặn với cơ thể, không quá chật khiến vải căng kéo, cũng không quá rộng làm mất đi đường nét gọn gàng vốn có. Phần cổ lọ nên đứng phom nhưng vẫn tạo cảm giác dễ chịu khi mặc. Chất liệu cũng là yếu tố quan trọng. Những mẫu dệt kim có bề mặt mịn, ít xù và độ dày phù hợp thường tạo cảm giác chỉn chu hơn. Nếu muốn mặc áo trong nhiều mùa, hãy ưu tiên thiết kế đơn giản, màu sắc dễ phối và đường may hoàn thiện tốt. Cuối cùng, đừng quên cân đối tỷ lệ trang phục. Áo dáng ôm thường kết hợp đẹp với quần ống rộng, quần âu suông hoặc chân váy có độ rủ. Nếu muốn diện cả cây ôm sát, chị em có thể thêm áo khoác dáng dài để tạo đường nét thanh thoát hơn. Dưới đây là 1 số mẫu áo bạn có thể tham khảo thêm:

Nơi mua: Mia Ritta

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Không cần chạy theo những món đồ cầu kỳ, chiếc áo dệt kim cổ lọ tay ngắn vẫn có thể trở thành điểm sáng trong tủ đồ mùa Thu. Vừa mang nét thanh lịch của phong cách old money, vừa đủ trẻ trung để ứng dụng trong đời sống thường ngày, đây chính là món đồ đáng để hội sành điệu cân nhắc mỗi khi mùa Thu gõ cửa.