Nhắc đến Lý Nhược Đồng, khán giả thường nhớ ngay đến hình ảnh Tiểu Long Nữ xinh đẹp với mái tóc đen dài, làn da trắng và khí chất thanh tao trong bộ phim Thần điêu đại hiệp. Nhiều năm trôi qua, nữ diễn viên vẫn giữ được diện mạo trẻ trung, vóc dáng săn chắc và đặc biệt là mái tóc dày khiến không ít phụ nữ ngưỡng mộ. Trên mạng xã hội, cô cũng thường xuyên chia sẻ những kinh nghiệm chăm sóc bản thân, từ chế độ tập luyện đến các thói quen dưỡng tóc được duy trì trong cuộc sống hằng ngày. Mới đây, Lý Nhược Đồng tiếp tục thu hút sự chú ý khi đăng tải video hướng dẫn chăm sóc da đầu, tập trung vào một vấn đề mà nhiều chị em dễ bỏ qua: Những việc nên làm sau khi gội đầu.

Trong phần giới thiệu video, nữ diễn viên đặt câu hỏi: "Mỗi lần gội đầu xong, có phải các bạn chỉ cần sấy khô tóc là coi như hoàn thành rồi không?". Theo Lý Nhược Đồng, khoảng thời gian sau khi gội đầu là lúc đáng để dành thêm sự quan tâm cho da đầu, thay vì chỉ chăm chăm làm khô phần ngọn tóc. Cô còn hào hứng rủ người hâm mộ cùng thực hiện các bước dưỡng da đầu với mong muốn nuôi dưỡng mái tóc dày mượt như thác nước. Cách chia sẻ gần gũi ấy nhanh chóng gợi lên sự quan tâm bởi với nhiều phụ nữ, việc chăm sóc tóc thường chỉ xoay quanh dầu gội, dầu xả, kem ủ hoặc tinh dầu dưỡng ngọn, trong khi da đầu lại chưa được chú trọng đúng mức.

Sở hữu mái tóc dày đáng ngưỡng mộ, Lý Nhược Đồng đặc biệt quan tâm đến da đầu

Thực tế, đây không phải lần đầu Lý Nhược Đồng nhắc đến tầm quan trọng của việc chăm sóc da đầu. Trong những chia sẻ trước đây, cô từng giới thiệu thói quen massage da đầu bằng các đầu ngón tay, chải tóc nhẹ nhàng và hạn chế những thao tác dễ tạo lực kéo lên chân tóc. Nữ diễn viên cũng nhiều lần nhấn mạnh việc sử dụng khăn đúng cách sau khi gội, tránh chà xát quá mạnh khiến sợi tóc dễ bị tổn thương. Những thói quen này không quá phức tạp hay đòi hỏi phải đầu tư các thiết bị đắt tiền, nhưng cần sự kiên trì và chú ý đến từng thao tác nhỏ.

Trong một video hướng dẫn massage được đăng tải trước đó, Lý Nhược Đồng còn cho biết cô thường dành thời gian xoa bóp da đầu vào buổi sáng hoặc trước khi ngủ như một cách thư giãn. Với nữ diễn viên, chăm sóc tóc không đơn thuần là làm cho mái tóc trông đẹp ngay sau khi tạo kiểu, mà còn là duy trì những thói quen giúp bản thân cảm thấy dễ chịu, giảm căng thẳng và hạn chế các tác động không cần thiết lên tóc.

Điểm đáng học hỏi trong quan niệm chăm sóc tóc của Lý Nhược Đồng là việc quan tâm đồng thời đến da đầu và sợi tóc. Nếu phần thân tóc cần được bảo vệ trước nhiệt độ cao, ma sát và hóa chất tạo kiểu, da đầu lại cần được làm sạch phù hợp với đặc điểm từng người. Người có da đầu nhiều dầu không nhất thiết phải cố kéo dài thời gian giữa các lần gội, trong khi người có tóc khô hoặc da đầu nhạy cảm cũng không nên sử dụng những sản phẩm làm sạch quá mạnh chỉ vì muốn có cảm giác sạch bong. Điều quan trọng là tìm được thói quen phù hợp, thay vì áp dụng máy móc một công thức dưỡng tóc đang thịnh hành.

Sau khi gội đầu, muốn tóc đẹp thì cần chú ý điều gì?

Theo Hiệp hội Da liễu Hoa Kỳ, một trong những nguyên tắc quan trọng để hạn chế tổn thương tóc là thao tác nhẹ nhàng trong quá trình gội, làm khô và tạo kiểu. Sau khi gội sạch, thay vì dùng khăn vò mạnh hoặc xoắn tóc để vắt nước, có thể sử dụng khăn mềm thấm bớt độ ẩm. Khi cần sấy, nên ưu tiên mức nhiệt thấp hoặc vừa phải, giữ máy sấy ở khoảng cách phù hợp và di chuyển liên tục để tránh tập trung nhiệt vào một vị trí. Đối với những người có mái tóc dài, dễ rối, việc sử dụng dầu xả ở phần thân và ngọn tóc cũng giúp giảm ma sát trong quá trình chải.

Về massage da đầu, những động tác xoa bóp nhẹ bằng đầu ngón tay có thể mang lại cảm giác thư giãn, nhưng không nên dùng móng tay cào mạnh hoặc liên tục kéo giật tóc. Quan trọng hơn, chưa có đủ bằng chứng khoa học để khẳng định massage da đầu đơn thuần có thể ngăn chặn mọi dạng rụng tóc hoặc kích thích tóc mọc lại rõ rệt. Những vấn đề như rụng tóc do di truyền, thay đổi nội tiết, thiếu hụt dinh dưỡng hoặc bệnh lý da đầu có thể cần được bác sĩ da liễu đánh giá và điều trị phù hợp. Vì vậy, không nên xem bất kỳ bài tập massage hay sản phẩm dưỡng da đầu nào là giải pháp thay thế hoàn toàn cho việc thăm khám khi tóc rụng bất thường.

Tương tự, các loại tinh chất dưỡng da đầu được quảng cáo là giúp tóc mọc nhanh, dày hơn cũng cần được lựa chọn dựa trên thành phần và công dụng có bằng chứng, thay vì chỉ dựa vào lời giới thiệu của người nổi tiếng. Một sản phẩm có thể giúp da đầu dễ chịu hoặc cải thiện cảm giác khô căng, nhưng điều đó không đồng nghĩa nó có khả năng điều trị rụng tóc. Với người có da đầu nhạy cảm, việc sử dụng quá nhiều sản phẩm cùng lúc thậm chí có thể khiến tình trạng ngứa, kích ứng trở nên khó kiểm soát hơn.

Điều đáng chú ý trong những chia sẻ của Lý Nhược Đồng không phải lời hứa rằng chỉ cần chăm sóc da đầu vài phút là có thể sở hữu ngay mái tóc dày như cô. Thay vào đó, nữ diễn viên gợi ra một thói quen dễ bị bỏ quên: Dưỡng tóc không nên chỉ bắt đầu và kết thúc bằng việc mua dầu gội hay kem ủ đắt tiền. Những thao tác thường ngày như cách làm sạch da đầu, thấm khô, sấy tóc, chải tóc và tránh buộc quá chặt đều có thể ảnh hưởng đến tình trạng mái tóc theo thời gian.

Muốn tóc đẹp và hạn chế hư tổn, đôi khi điều cần thay đổi trước tiên không phải là sản phẩm đang dùng, mà là cách chúng ta đối xử với mái tóc mỗi ngày.