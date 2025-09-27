"Luỵ" Thanh Thuỷ ở Seoul, lên đồ như nữ chính phim Hàn năm 2000

Hoa Hậu Thanh Thuỷ đang có chuyến công tác đến Seoul (Hàn Quốc) cùng dàn KOL/hot girl quen mặt như Heo Mi Nhon, Sun HT, Khánh Huyền (Huyền 2K4), stylist Hoàng Ku... Thời gian qua Thanh Thuỷ nhiều lần gây sốt với những bộ hình street style thả dáng trên đường phố những nơi mà nàng Hậu đặt chân đến vì lịch trình công việc. Mỗi điểm đến, cùng với bầu không khí và cảnh vật, Thanh Thuỷ được khen lại nổi bật theo một cách riêng.

Lần này mỹ nhân sinh năm 2002 khiến dân tình xao xuyến khi khoe trọn nhan sắc trong veo dưới ánh nắng vàng của Seoul. Nét đẹp dịu dàng, thanh tú của Thanh Thuỷ vốn đã mang lại cảm giác thuần khiết và sáng trong nay lại càng được tôn lên như một nữ chính phim Hàn thứ thiệt khi đặt trong không gian lãng mạn của đường phố Hàn Quốc.

Trong 1 set đồ dạo phố, Thanh Thuỷ chọn diện áo len ôm dáng phối cùng chân váy kẻ caro xếp ly dáng midi, điểm nhấn kết nối bằng chi tiết khoá da đồng điệu trên áo và váy. Phụ kiện giày Mary Jane mix tất trắng cổ điển càng làm tôn lên chất nữ sinh đáng yêu. Không phải mẫu túi nào quá đắt đỏ, Thanh Thuỷ chọn chiếc Prada Aimée shoulder bag giá 2800 Euro (khoảng 86 triệu đồng) - mẫu túi rộng rãi, dáng hobo đầy tính ứng ứng dụng, ra mắt không lâu nhưng rất được ưa chuộng của hãng.

Đây cũng là một khía cạnh thú vị của Thanh Thuỷ - một cô gái có tính cách trong sáng, nhí nhảnh, nhưng do tính chất công việc, hình tượng Hoa hậu thường khiến người đẹp bị đóng khung trong những layout sắc sảo, chỉn chu với tóc búi cao hay đầm dạ hội lộng lẫy. Thế nên khi trở về với hình ảnh gần gũi, tươi mới đúng lứa tuổi, nàng Hậu lại càng dễ dàng chiếm trọn thiện cảm của người hâm mộ. Kể cả trong những khung hình không phải do chính mình đăng tải, Thanh Thuỷ vẫn nổi bần bật nhờ chiều cao 1m76 vượt trội và làn da trắng hồng.