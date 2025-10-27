Lưu Diệc Phi quê mùa dù mặc full hàng hiệu

Chỉ vài ngày trước, Lưu Diệc Phi còn gây ấn tượng với màn xuất hiện áp trục tại sự kiện Vogue Thịnh Điển thì hôm nay, khi tham dự Vogue World - sự kiện thời trang quy tụ dàn sao đình đám toàn cầu diễn ra tại Hollywood, minh tinh hạng S lại khiến dân tình thất vọng toàn tập. Là một trong số ít đại diện châu Á góp mặt tại bữa tiệc thời trang danh giá này, Lưu Diệc Phi mất điểm trước truyền thông quốc tế với tạo hình như từ thời ơ kìa, thậm chí còn làm lộ khuyết điểm hình thể.

Lưu Diệc Phi gây thất vọng tại Vogue World.

Lưu Diệc Phi xuất hiện tại Vogue World cùng bộ cánh được Louis Vuitton custom riêng nhưng không đem lại cảm giác "wow" như nhiều lần trước vì tổng thể thiếu gắn kết. Vấn đề lớn nhất nằm ở sự xung khắc giữa hai chất liệu: áo da đỏ bóng, cứng dáng vốn mang cảm giác mạnh mẽ, trong khi chân váy xòe phủ lớp hoa trong suốt lại đậm chất công chúa, điệu đà. Hai ngôn ngữ thời trang trái ngược này khi áp dụng với vóc dáng đậm đà và nhan sắc châu Á của Lưu Diệc Phi đã tạo nên tổng thể visual rối mắt, sến và lỗi thời. Phom áo ngắn ngang eo cắt cụt tỉ lệ thân trên, đẩy sự chú ý xuống phần váy bồng bềnh đang khiến làm lộ yếu điểm chân to người đẹp.

Qua nhiều góc máy cam thường, outfit của Lưu Diệc Phi trông càng mất điểm.

Ảnh chỉnh sửa long lanh được phòng làm việc nữ diễn viên đăng tải cũng không khá hơn là bao. Dù bộ cánh này được cho là custom dựa trên nhân vật trong bộ phim Mulan của Lưu Diệc Phi nhưng vẫn khó để nhận được sự công nhận.

Không những thế, quyết định mang boots lửng cũng rất sai lầm. Một đôi boots thấp cổ kết hợp với chân váy dài đến gối khiến spotlight người nhìn bị tập trung vào phần bắp chân - vốn không phải là thế mạnh hình thể của Lưu Diệc Phi. Dù vậy, có vẻ như ngôi sao xứ tỷ dân khá... chấp niệm với những đôi boots mỗi khi xuất hiện cùng trang phục của Louis Vuitton.

Đại sứ toàn cầu Louis Vuitton thường xuyên diện boots mỗi khi tham dự sự kiện của nhà mốt dù nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Netizen đồng loạt chê trang phục của Lưu Diệc Phi.