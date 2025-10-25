Lưu Diệc Phi lộ bằng chứng sống ảo

Sức hút của Lưu Diệc Phi trên mạng xã hội vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt, mỗi lần xuất hiện đều khiến netizen dư luận bùng nô bàn tán. Tuy nhiên, song song với danh xưng “thần tiên tỷ tỷ”, nữ diễn viên cũng không ít lần vướng tranh cãi vì bị cho là chỉnh ảnh quá tay. Trong nhiều sự kiện trước đây, ảnh cam thường và ảnh do ekip đăng tải thường có sự khác biệt rõ rệt, khiến công chúng tranh luận để việc “sống ảo” của minh tinh Cbiz.

Mới đây, tại thảm đỏ Vogue Thịnh Điển, câu chuyện này lại một lần nữa được khơi lại khi hình ảnh cam thường của Lưu Diệc Phi lan truyền trên Weibo, trông có phần khác biệt so với loạt ảnh lung linh được đăng tải bởi phòng làm việc. Thậm chí, netizen xứ Trung còn khuyên nữ diễn viên nên giảm cân để đỡ phải tốn thời gian chỉnh ảnh.

2 bức hình tại Vogue Thịnh Điển và event của BVLGARI được netizen Trung đưa ra để bóc trần việc "sống ảo" của Lưu Diệc Phi.

Nhìn vào loạt ảnh so sánh giữa cam thường và ảnh đã qua chỉnh sửa của Lưu Diệc Phi, dễ dàng nhận thấy nhiều sự khác biệt. Trong ảnh được phòng làm việc đăng tải, gương mặt “thần tiên tỷ tỷ” trông thon gọn hơn hẳn, đường viền hàm được làm sắc nét và phần cằm V-line chuẩn tỉ lệ. Ngoài ra, phần vai của cô cũng được chỉnh thành dáng vuông ngang, giúp tổng thể vóc dáng trông thanh thoát và sang trọng hơn.

Ngược lại, ảnh cam thường cho thấy khuôn mặt Lưu Diệc Phi đầy đặn, vai xuôi và khung xương cổ vai có phần dày hơn. Dù vẫn xinh đẹp, nhưng hình ảnh thực tế khiến nhiều người cho rằng ekip đã can thiệp chỉnh sửa hơi quá tay, làm mất đi nét tự nhiên vốn có của nữ diễn viên.

Trước đó, Lưu Diệc Phi cũng từng không ít lần nhận nhiều ý kiến trái chiều về việc photoshop, ảnh tự đăng quá lung linh khiến nhiều người hụt hẫng.

Không chỉ sống ảo khi đi sự kiện, minh tinh đình đám còn bị bóc mẽ bóp ảnh đến méo cả gương trong bức hình đời thường.

Trái ngược với làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng xứ Trung, netizen Việt lại dành nhiều lời bênh vực cho Lưu Diệc Phi. Nhiều người cho rằng việc các minh tinh chỉnh sửa anh, đem đến giao diện lung linh nhất cho công chúng là điều dễ hiểu. Ngay cả trong ảnh cam thường, “thần tiên tỷ tỷ” vẫn giữ được nhan sắc nền nã, thần thái sang trọng và khí chất khó ai sánh kịp.

Ngoài ra, việc cộng đồng mạng Trung Quốc liên tục kêu gọi cô giảm cân cũng khiến dân tình Việt phản đối mạnh mẽ. Phần đông cho rằng vóc dáng hiện tại của Lưu Diệc Phi cân đối và quyến rũ, khác hẳn với tiêu chuẩn “mình hạc sương mai” thiếu sức sống đang là trào lưu của showbiz Hoa ngữ.

Netizen Việt đồng loạt bênh vực Lưu Diệc Phi, cho rằng dù qua ảnh cam thường, nữ diễn viên vẫn xinh đẹp và khí chất.