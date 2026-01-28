Lưu Diệc Phi làm nên lịch sử

Với danh tiếng và vị thế của một trong những minh tinh hàng đầu Cbiz hiện nay, không có gì khó hiểu khi Lưu Diệc Phi luôn nằm trong tầm ngắm của hàng loạt thương hiệu lớn. Sở hữu hình ảnh thanh khiết, khí chất sang trọng và độ phủ truyền thông bền bỉ suốt nhiều năm, “thần tiên tỷ tỷ” từ lâu đã được xem là gương mặt bảo chứng cho giá trị thương mại cao.

Mới đây, mỹ nhân sinh năm 1987 tiếp tục “bỏ túi” thêm một thương hiệu nổi tiếng: Jo Malone – nhà hương trứ danh đến từ Anh quốc. Màn tuyên danh phận này lập tức leo thẳng top 1 hot search, cho thấy sức nóng chưa từng hạ nhiệt của minh tinh Cbiz. Nhiều người cũng mong chờ vào sự kết hợp giữa Lưu Diệc Phi và Jo Malone trong thời gian tới.

Lưu Diệc Phi chính thức được bổ nhiệm là đại diện thương hiệu toàn cầu của Jo Malone. Nữ diễn viên xuất hiện trong tạo hình công chúa ngọt ngào, nhan sắc thanh tú cùng khí chất nhẹ nhàng phù hợp với hình tượng của thương hiệu. (Nguồn: Weibo)

Điều khiến màn hợp tác giữa Lưu Diệc Phi và Jo Malone thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng do nằm ở yếu tố “lần đầu tiên” trong lịch sử thương hiệu. Lưu Diệc Phi là đại diện Trung Quốc đầu tiên lọt vào "mắt xanh" của Jo Malone. Đáng chú ý hơn, “thần tiên tỷ tỷ” không phải trải qua giai đoạn thử nghiệm hay vai trò đại sứ ngắn hạn như thông lệ, mà được bổ nhiệm trực tiếp ở danh phận cao nhất. Chi tiết này được giới truyền thông và người hâm mộ xem như một minh chứng rõ ràng cho vị thế của Lưu Diệc Phi đối với các thương hiệu cao cấp.

Netizen choáng ngợp trước tốc độ "nổ job" của Lưu Diệc Phi.

Lưu Diệc Phi từ lâu đã chứng minh giá trị thương mại không chỉ bằng danh tiếng trong làng giải trí mà còn qua loạt hợp đồng đại diện thương hiệu khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Hiện tại, nữ diễn viên là gương mặt đại diện toàn cầu cho nhiều nhà mốt cao cấp và thương hiệu lớn, phủ sóng từ thời trang đến làm đẹp bao gồm các cái tên như Louis Vuitton, Bulgari, Tissot, Shiseido... Ngoài ra, Lưu Diệc Phi còn được liên kết với nhiều thương hiệu khác trong lĩnh vực ô tô hay các nhãn hàng nội địa có tiếng, phản ánh sức hút rộng rãi của mình trên thị trường quảng cáo.