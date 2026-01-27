Victoria Beckham lên hương ngùn ngụt sau khi bị con trai xem thường

Giữa lúc gia đình Beckham liên tục trở thành tâm điểm bởi những ồn ào liên quan đến cậu cả Brooklyn, Victoria Beckham bất ngờ có một cú bật ngoạn mục về danh tiếng và sự nghiệp thời trang của mình. Không cần lên tiếng đôi co, nhà thiết kế đình đám chứng minh vị thế của mình theo cách rất riêng khi được nước Pháp vinh danh bằng một trong những huân chương danh giá nhất dành cho nghệ thuật và văn hóa.

Nối tiếp David Beckham, Victoria Beckham được phong tước Hiệp sĩ (Ảnh IGNV).

Khoảnh khắc rực rỡ tại Paris thiếu vắng Brooklyn

Trong khuôn khổ Paris Couture Week, gia đình Beckham xuất hiện đầy khí chất tại thủ đô nước Pháp để nhận danh hiệu Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres (Huân chương Nghệ thuật và Văn chương) do Bộ Văn hóa Pháp trao tặng. Đây là sự ghi nhận cho những đóng góp bền bỉ và nghiêm túc của cô đối với ngành thời trang toàn cầu.

Xuất hiện tại sự kiện, Victoria diện váy đen cổ cao bằng chất liệu jersey với đường xẻ cao táo bạo, kết hợp giày cao gót mũi nhọn cùng tông. Sánh bước bên cô là David Beckham trong bộ suit xám lịch lãm. Như thường lệ thời gian qua, hầu hết các thành viên trong gia đình đều có mặt để chúc mừng Victoria, ngoại trừ Brooklyn.

Ảnh Getty Images

Harper Seven con gái út của Victoria phối đồ ton-sur-ton với mẹ trong chiếc váy đen thanh lịch, đi kèm phụ kiện tối giản. Romeo Beckham và bạn gái Kim Turnbull cũng chọn trang phục đen đồng điệu, trong khi Cruz Beckham gây ấn tượng với sự trẻ trung cùng bộ suit đen phom rộng và cà vạt hồng họa tiết. Bạn gái Cruz, Jackie Apostel - người vừa khiến dân tình bàn tán về việc chênh lệch ngoại hình với bạn trai, chọn phong cách trung tính với set đồ màu beige gồm áo xuyên thấu, váy dài, áo khoác lông giả và giày satin.

Sự xuất hiện đồng loạt của gia đình Beckham, trong một khoảnh khắc vinh danh cá nhân Victoria, được xem như lời khẳng định mạnh mẽ về sự ủng hộ dành cho bà Becks giữa những sóng gió gia đình.

Ảnh Getty Images, IGNV

Nước Pháp gọi Victoria Beckham là biểu tượng toàn cầu

Tại lễ trao huân chương diễn ra trong khuôn viên Bộ Văn hóa Pháp, Bộ trưởng Rachida Dati dành nhiều lời khen ngợi cho Victoria Beckham, gọi cô là một biểu tượng toàn cầu, chiếm vị trí rất đặc biệt trong trái tim người Pháp.

Bà nhấn mạnh rằng, từ hành trình cá nhân đến sự nghiệp thời trang, Victoria đã xây dựng mối liên kết sâu sắc, bền chặt với nước Pháp. Victoria lần đầu ra mắt thương hiệu của mình trên sàn catwalk tại Tuần lễ thời trang New York năm 2008. Sau đó, cô mang show diễn của mình đến London, và từ năm 2022 đến nay, cô liên tục giới thiệu các bộ sưu tập của mình tại Paris Fashion Week.

Ảnh IGNV.

Là một người đam mê thời trang cuồng nhiệt, Victoria Beckham đã thành lập thương hiệu của mình vào năm 2008, sau khi trở thành nàng thơ của Marc Jacobs cho bộ sưu tập xuân/hè cùng năm đó. Với phong cách tối giản, đường cắt sắc nét và tinh thần quiet luxury, cô nhanh chóng khẳng định chỗ đứng trong làng mốt, vượt xa hình ảnh cựu thành viên Spice Girls và những định kiến thủa ban đầu về một ca sĩ đi làm thời trang.

Phát biểu sau khi nhận huân chương, Victoria chia sẻ: "Tôi rất tự hào khi là người Anh, nhưng Pháp là một trong số ít quốc gia coi thời trang như một loại hình nghệ thuật thực thụ. Được công nhận theo cách này là một vinh dự to lớn. Tôi sẽ tiếp tục làm việc với sự quyết tâm và khiêm nhường để xứng đáng với danh hiệu này."

Danh hiệu này là sự công nhận lớn lao dành cho một nhà thiết kế luôn không ngừng định hình lại các chuẩn mực của thời trang đương đại qua từng mùa mốt, bất chấp việc phải gồng gánh một thương hiệu độc lập từng gánh lỗ hơn 10 năm đầu đời.