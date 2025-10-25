Lưu Diệc Phi dính liên hoàn sự cố

Tại sự kiện Vogue China 20th Anniversary - Thịnh Điển Thời Trang diễn ra ở Thượng Hải đêm 23/10, Lưu Diệc Phi gần như biến mất khi thảm đỏ đã gần khép lại nhưng hóa ra "thần tiên tỷ tỷ" chính là "vedette". Ngôi sao hạng S của Hoa Ngữ ngay lập tức trở thành nhân vật chính của truyền thông và mạng xã hội với vẻ ngoài thăng hạng rực rỡ. Tuy nhiên, với tạo hình lộng lẫy và cầu kỳ ngày hôm qua cũng mang đến cho Lưu Diệc Phi không ít phiền toái với các sự cố liên tiếp xảy đến.

Xuất hiện trong bộ váy haute couture từ Elie Saab Fall/Winter 2025. Theo Sina, chiếc váy đính tới 3000 bông hoa thêu tay, hoàn thiện sau hơn 2000 giờ chế tác, tựa như một khu vườn di động. Nữ diễn viên phối cùng bộ trang sức cao cấp của BVLGARI trị giá 100 triệu NDT (369 tỷ đồng) khiến mọi ánh nhìn đều hướng về cô.

Tạo hình được khen ngợi của Lưu Diệc Phi trên thảm đỏ Vogue Thịnh Điển.

Đầu tiên, chiếc vòng tay high jewelry của BVLGARI bỗng dở chứng bất ngờ bung khóa khi Lưu Diệc Phi đang sải bước giữa rừng máy ảnh. Nếu là người khác, đây chắc chắn là tai nạn thảm họa giữa thảm đỏ nhưng Lưu Diệc Phi đã khéo léo chỉ khẽ nâng váy để giữ lấy chiếc vòng, hoàn tất phần tạo dáng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Chiếc vòng đỉnh sức của BVLGARI bất ngờ trở thành thử thách cho cô Đại sứ.

Đến khi máy ảnh ngừng bấm, nữ diễn viên mới nhẹ nhàng chuyển chiếc vòng cho trợ lý, khi người này dìu cô lên bục. Tất cả trôi qua êm như một phân cảnh được biên đạo sẵn. Cách xử lý khéo léo và điềm tĩnh của "thần tiên tỷ tỷ" ngay lập tức netizen trầm trồ.

Lưu Diệc Phi xử lý cực mượt khi nhờ trợ lý cất hộ chiếc vòng do không đủ thời gian để đeo lại.

Chưa dừng lại ở đó, cũng trong bữa tiệc này, trong lúc Lưu Diệc Phi đang cùng dàn sao ổn định vị trí cho khung hình chung của những đại minh tinh, tổng biên tập Vogue China - Lưu Xung đã vô tình dẫm phải phần đuôi váy dài đắt giá của cô. Cảnh tượng khó xử ấy chỉ diễn ra trong tích tắc, Lưu Diệc Phi đã nhẹ nhàng kéo lại váy, tay còn khẽ đẩy nhẹ đối phương để nhắc khéo, rồi quay lại ống kính bằng nụ cười cùng nụ hôn gió đặc trưng. Mọi thứ diễn ra trong chưa đầy 3 giây vừa tự nhiên, vừa thanh lịch đến mức hoàn hảo. Bình luận trên Weibo ngập tràn lời khen: "Phản ứng của Lưu Diệc Phi còn mượt hơn lớp vải haute couture".

Ngôi sao Hoa ngữ không ngại "động chạm" tổng biên tập Vogue để cứu chiếc váy haute couture của mình.



Bỏ qua mọi drama vóc dáng và các "đối thủ" xung quanh, Lưu Diệc Phi vẫn chứng minh đẳng cấp ngôi sao bằng thần thái và kỹ năng ứng biến. Hai mươi năm trong nghề đã giúp Lưu Diệc Phi rèn giũa được bản năng thanh lịch - thứ mà không trường lớp nào dạy và không phải ngôi sao nào cũng có. Đó là lý do vì sao ngay cả khi những sự cố bất ngờ xảy ra, người đẹp vẫn có thể biến nó thành khoảnh khắc viral mà không hề mất đi sự kiêu hãnh của một đại sứ thời trang toàn cầu.

Nụ hôn gió thanh lịch, khép lại chuỗi sự cố của Lưu Diệc Phi ở Vogue Thịnh Điển năm nay.

Ảnh: Weibo