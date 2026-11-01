Lưu Diệc Phi diện đầm lộng lẫy, nhưng ảnh hậu trường và ảnh chụp trực tiếp lại khác nhau quá nhiều

"Lưu Diệc Phi đúng là thánh Photoshop" - nhận xét này đang được nhiều cư dân mạng nhắc đến sau loạt hình ảnh mới của nữ diễn viên tại một sự kiện thời trang. Vẫn là gương mặt thanh tú quen thuộc, vẫn là tạo hình được đầu tư cầu kỳ với váy haute couture và trang sức đắt giá, nhưng điều khiến công chúng bàn tán lại nằm ở khoảng cách giữa những bức ảnh được chỉnh sửa kỹ lưỡng và diện mạo của cô khi xuất hiện trực tiếp trước ống kính.

Tại sự kiện của tạp chí W với chủ đề "Thời hoàng kim", Lưu Diệc Phi hóa thân thành cô dâu trong thiết kế haute couture Thu Đông 2026 của nhà mốt Tamara Ralph. Chiếc váy có phom dáng lộng lẫy, phần tà rộng tạo hiệu ứng bồng bềnh, kết hợp cùng khăn voan đội đầu và trang sức BVLGARI đắt đỏ. Tổng thể tạo hình mang đến vẻ xa hoa, cổ điển, đúng với tinh thần của một buổi tiệc thời trang được đầu tư công phu.

Đáng chú ý, những hình ảnh hậu trường được công bố trước sự kiện nhanh chóng nhận được nhiều lời khen. Trong loạt ảnh này, Lưu Diệc Phi hiện lên với diện mạo thanh thoát, làn da mịn màng, đường nét gương mặt hài hòa và thần thái dịu dàng. Không ít người cho rằng tạo hình cô dâu lần này khiến họ liên tưởng đến hình ảnh nữ diễn viên ở tuổi 15, khi đảm nhận vai Bạch Tú Châu trong bộ phim Kim phấn thế gia. Vẻ đẹp trong trẻo, mong manh từng làm nên biệt danh "Thần tiên tỷ tỷ" dường như được gợi lại qua những khung hình mới.

Thế nhưng, khi Lưu Diệc Phi chính thức xuất hiện tại sự kiện, phản ứng của công chúng lại không hoàn toàn giống với những lời tán thưởng trước đó. Qua các hình ảnh chụp trực tiếp, tổng thể trang phục tạo cảm giác nặng nề hơn so với khi lên ảnh hậu trường. Phần tà váy lớn cùng nhiều lớp chất liệu khiến vóc dáng nữ diễn viên trông đầy đặn, trong khi chiếc khăn voan đội đầu tiếp tục làm tăng cảm giác cầu kỳ, đôi phần rườm rà. Thay vì tạo nên hình ảnh cô dâu thanh thoát như kỳ vọng, bộ trang phục dường như chưa phát huy được hết vẻ đẹp của người mặc.

Lối trang điểm cũng trở thành chủ đề được bàn luận. Trong những bức ảnh được chỉnh sửa, gương mặt Lưu Diệc Phi có vẻ sắc nét và rạng rỡ hơn. Tuy nhiên, ở những khoảnh khắc được ghi lại tại sự kiện, lớp makeup chưa thực sự làm nổi bật các đường nét vốn là lợi thế của cô. Biểu cảm và thần thái của nữ diễn viên cũng không tạo được hiệu ứng nổi bật như mong đợi. Sự khác biệt giữa hai nhóm hình ảnh vì thế càng trở nên rõ ràng, khiến một bộ phận khán giả đặt câu hỏi liệu những bức ảnh lung linh ban đầu có phản ánh đúng diện mạo ngoài đời của cô hay không.

Thực tế, đây không phải lần đầu hình ảnh của Lưu Diệc Phi tại một sự kiện thời trang gây ra những luồng ý kiến trái chiều. Trước đó, tạo hình của nữ diễn viên tại sự kiện của Vogue Trung Quốc cũng từng khiến khán giả tranh luận. Cô được ưu ái đảm nhận vị trí vedette, xuất hiện ở cuối thảm đỏ trong thiết kế haute couture của Elie Saab. Đây vốn là vị trí thường dành cho những gương mặt được kỳ vọng tạo điểm nhấn truyền thông, bởi sự xuất hiện cuối cùng có thể trở thành khoảnh khắc đáng nhớ của cả sự kiện.

Dù vậy, màn xuất hiện lần ấy không tạo được hiệu ứng bùng nổ như một bộ phận công chúng mong đợi. Bên cạnh những ý kiến vẫn dành lời khen cho nhan sắc của nữ diễn viên, cũng có không ít bình luận cho rằng diện mạo và thần thái của cô chưa thực sự thuyết phục khi đặt cạnh hình ảnh được truyền thông trước đó. Đặc biệt, sự chênh lệch giữa ảnh đã qua chỉnh sửa và những khoảnh khắc chụp trực tiếp tiếp tục trở thành điểm gây chú ý.

Điều đáng nói là Lưu Diệc Phi vốn sở hữu nhan sắc có sức nhận diện cao và không thiếu những khoảnh khắc tỏa sáng trước công chúng. Chính vì vậy, mỗi lần cô xuất hiện tại một sự kiện lớn, kỳ vọng dành cho nữ diễn viên thường rất cao. Khán giả không chỉ chờ đợi một bộ trang phục đẹp mà còn mong được nhìn thấy khí chất riêng đã làm nên sức hút của "Thần tiên tỷ tỷ". Khi hình ảnh được công bố trước sự kiện quá hoàn hảo, sự đối lập với những bức ảnh chụp tại chỗ càng dễ khiến người xem thất vọng.

Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận rằng ảnh thời trang và ảnh chụp trực tiếp tại sự kiện vốn có những điều kiện thể hiện khác nhau. Ánh sáng, góc máy, chuyển động, cách tạo dáng và kỹ thuật hậu kỳ đều có thể tác động đáng kể đến diện mạo của một người. Vì thế, việc một bức ảnh chưa đẹp như kỳ vọng không đồng nghĩa với việc nhan sắc ngoài đời của nghệ sĩ kém sắc. Điều khiến câu chuyện lần này trở nên đáng bàn hơn cả chính là khoảng cách quá rõ giữa hình ảnh được quảng bá và những khoảnh khắc thực tế.

Sau hai lần xuất hiện gây tranh luận, biệt danh "thánh Photoshop" được cư dân mạng dùng để nói về Lưu Diệc Phi, dù mang sắc thái trêu chọc, cũng phản ánh sự chú ý ngày càng lớn của công chúng đối với hình ảnh đã qua hậu kỳ của các ngôi sao. Với một mỹ nhân vốn nổi tiếng nhờ vẻ đẹp tự nhiên như Lưu Diệc Phi, đôi khi điều khán giả mong đợi không phải là những khung hình hoàn hảo đến từng chi tiết, mà là một diện mạo chân thực, đủ sức thuyết phục ngay cả khi không có sự hỗ trợ quá nhiều từ Photoshop.