Kim Ji Won và công chúa Kpop lặp lại cảnh ngộ của Hà Hồ, Lưu Diệc Phi?

Tối 28/10, BVLGARI gây sốt MXH quốc tế khi mở cửa triển lãm B.zero1: Light, Form and Vision tại Seoul. Sự kiện chứng kiến màn đọ sắc nghẹt thở giữa hai đại diện Hàn Quốc: Kim Ji Won và Jang Wonyoung . Xuất hiện tại sự kiện, hai mỹ nhân nghiễm nhiên trở thành tâm điểm bàn tán.

Nếu Kim Ji Won đang là cái tên "nóng bỏng tay" với sự trở lại cùng siêu phẩm Doctor X, thì "công chúa Kpop" Jang Wonyoung tiếp nối chuỗi thành công với visual vô thực của một idol hàng top. Nói qua một chút về vị thế, tại thị trường Hàn Quốc hiện tại, ngoại trừ Lisa vững vàng ở ngôi vị Global Brand Ambassador (Đại sứ toàn cầu), thì cả Kim Ji Won và Wonyoung đều đang đứng chung hàng ngũ Brand Ambassador.

MXH bùng bổ với màn đọ sắc của Kim Ji Won và Jang Wonyoung ở sự kiện mới của BVLGARI.

Khẳng định đẳng cấp đại sứ, hai mỹ nhân tất nhiên không thể thiếu khung hình chung với nhân vật quyền lực nhất sự kiện - bà Laura Burdese, người vừa chính thức tiếp quản ghế CEO của thương hiệu tỷ đô này từ ông J.C Babin từ tháng 12/2025. Thế nhưng, lại một ồn ào gây bão mạng bất ngờ nổ ra từ khoảnh khắc tân CEO kẹp giữa bởi 2 ngôi sao đình đám.

Khung hình chung của 2 nàng đại sứ và tân CEO.

Cụ thể, theo kịch bản thông thường, vị trí center thuộc về CEO Laura Burdese. Thế nhưng, đoạn clip từ góc chính diện lan truyền trên mạng lại tóm gọn cảnh Jang Wonyoung "ngoắc tay" ra hiệu cho đàn chị Kim Ji Won tiến vào giữa. Nữ diễn viên và tân CEO cũng vui vẻ đổi chỗ cho nhau. Ấy vậy mà chỉ vài giây sau, dưới sự can thiệp từ bên ngoài, vị trí của Kim Ji Won và bà Laura lại phải... "quay xe" lùi về y như cũ.

Khoảnh khắc đổi chỗ đang khiến Jang Wonyoung vướng thị phi.

Dù không trực tiếp đứng giữa nhưng có vẻ như nữ idol vẫn chưa hết thị phi với vị trí center.

Hành động của Jang Wonyoung gây hiểu lầm là vô ý khiến 2 nhân vật còn lại gặp khó xử.

Khỏi phải nói, đoạn clip cắt ngắn này lập tức châm ngòi cho một cuộc khẩu chiến. Một bộ phận netizen gay gắt "ném đá" thành viên IVE vì cho rằng cô nàng quá vô ý, tự tiện dàn xếp vị trí của đàn chị. Làn sóng chỉ trích còn réo lại thị phi "đam mê center" của nữ idol sinh năm 2004, thậm chí trách cô thất lễ vì không biết người đứng cạnh là nhân vật quyền lực cỡ nào:

- 2 mấy tuổi rồi mà vô tư vậy.

- Ủa sao lại không biết CEO của hãng ta? Điều đại kị đó.

- Chưa tự chen vào giữa là có tiến bộ rồi.

Mặt khác, một nhóm ý kiến nhìn nhận tình huống này ở góc độ khen ngợi Wonyoung, cho rằng nữ idol tinh tế, kính trọng tiền bối nên mới có ý nhường vị trí trung tâm đẹp nhất cho đàn chị.

Rất may cho Jang Wonyoung khi nỗi oan của cô được làm rõ nhờ một góc quay khác hé lộ tình hình thật sự đã diễn ra khi đó. Thực chất, một nhân viên từ cánh trái đã ra hiệu cho các nhân vật đổi chỗ, và Wonyoung chỉ đang dùng tay ra hiệu giúp Kim Ji Won hiểu ý của nhân viên này. Sự bất nhất xảy ra do một nhân sự khác từ phía cánh phải lại không đồng ý với đội hình đó, dẫn đến việc vị trí đứng phải đảo lại từ đầu.

Góc quay chéo giúp hai ngôi sao xứ Hàn được rửa oan.

Sự cố khó xử trong khung hình 3 người có mặt CEO này lập tức kích hoạt trí nhớ của netizen về drama chấn động bùng nổ mới tháng 9 vừa qua. Trùng hợp thay, nhân vật trung tâm trong sự cố đó cũng chính là CEO Laura Burdese!

Ngược dòng thời gian về sự kiện BVLGARI ở Thượng Hải, Hồ Ngọc Hà, Lưu Diệc Phi và bà Laura Burdese đã có cùng nhau ghi lại kỷ niệm 3 người. Thế nhưng, nếu đại diện Việt Nam đăng tải bức ảnh trọn vẹn lên trang cá nhân, thì tối hôm sau, "thần tiên tỷ tỷ" lại chỉ chừa lại bản thân và nữ CEO.

CEO Laura Burdese vừa đương nhiệm không bao lâu đã liên tiếp kẹt giữa những ồn ào từ khung hình chụp 3.

Động thái khó hiểu của Lưu Diệc Phi khi đó làm netizen Việt Nam lẫn Trung Quốc "nổi trận lôi đình", tràn vào Instagram của cô để chất vấn. Vụ việc tạo nên làn sóng tranh cãi kịch liệt khiến Lưu Diệc Phi sau đó phải gỡ bỏ bức ảnh này.

Rõ ràng, việc đặt chân vào khung hình chung với CEO thương hiệu luôn là bảo chứng cho quyền lực của các ngôi sao đang đứng chung dưới một mái nhà. Nhưng ranh giới giữa "bảo chứng" và "bão tố" lại quá mong manh ở thế 3 người.

Ảnh, Clip: X