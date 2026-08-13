Lương Thùy Linh "quay xe" với thương hiệu riêng: Từ đồ bình dân tới thiết kế gần 22 triệu

Sau màn ra mắt chưa thực sự tạo được dấu ấn như kỳ vọng, Lương Thùy Linh và ê-kíp dường như đã quyết định chơi một nước cờ khá mạnh tay với thương hiệu thời trang cá nhân Lumie Concepts. Thay vì tiếp tục duy trì những hình ảnh cũ, thương hiệu gần như "xóa đi làm lại", thay đổi hoàn toàn diện mạo và tung ra bộ sưu tập mới với định hướng khác biệt rõ rệt. Từ phong cách trẻ trung, nhiều màu sắc, Lumie Concepts nay chuyển sang hình ảnh thanh lịch, hiện đại và có phần cao cấp hơn. Đáng chú ý, không chỉ phong cách thiết kế thay đổi, mức giá của các sản phẩm cũng có sự phân hóa khá lớn, đặc biệt là những mẫu đầm cầu kỳ có giá lên tới hàng chục triệu đồng.

Trước đó, bộ sưu tập đầu tiên của Lumie Concepts tập trung vào những thiết kế mang tinh thần năng động và đời thường. Các mẫu trang phục sử dụng khá nhiều màu sắc trẻ trung, phom dáng dễ mặc, hướng tới nhóm khách hàng yêu thích phong cách hiện đại nhưng vẫn muốn có những item tiện dụng trong tủ đồ hàng ngày. Mức giá của các sản phẩm cũng tương đối dễ tiếp cận, dao động khoảng 1-2 triệu đồng cho mỗi item. Tuy nhiên, phản hồi dành cho bộ sưu tập này dường như chưa thực sự tích cực. Không mất quá nhiều thời gian, Lương Thùy Linh và ê-kíp đã có động thái khá quyết liệt khi xóa toàn bộ hình ảnh cũ trên các nền tảng của thương hiệu, thay vào đó là một diện mạo hoàn toàn mới.

Nếu những thiết kế trước đây mang tinh thần trẻ trung, đa màu sắc thì bộ sưu tập mới lại gần như đi theo hướng đối lập. Màu trắng trở thành gam màu chủ đạo, xuất hiện xuyên suốt trong nhiều thiết kế, từ sơ mi, chân váy, quần dài cho tới những mẫu đầm liền. Bảng màu tối giản giúp tổng thể thương hiệu trông đồng nhất và cao cấp hơn, đồng thời tạo cảm giác phù hợp với định hướng thời trang thanh lịch mà Lumie Concepts đang hướng tới. Không chỉ thay đổi màu sắc, các thiết kế mới cũng được cách điệu cầu kỳ hơn. Những đường cắt, nếp gấp, chi tiết dựng phom hay cách xử lý chất liệu khiến trang phục không còn đơn thuần là những món đồ mặc hàng ngày. Thay vào đó, chúng mang dáng dấp của những thiết kế thời trang có tính trình diễn cao hơn, phù hợp để diện trong những dịp đặc biệt. Đây cũng là điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất giữa hai bộ sưu tập của thương hiệu.

Sự thay đổi này kéo theo một thay đổi đáng chú ý khác, đó là mức giá. Nếu trước đây phần lớn sản phẩm chỉ nằm trong khoảng 1-2 triệu đồng, bộ sưu tập mới có mức giá phân hóa rõ rệt hơn. Những item cơ bản như áo sơ mi, chân váy hay quần dài có giá dao động từ khoảng 1-3 triệu đồng. Đây vẫn là mức giá tương đối dễ tiếp cận nếu so với những thương hiệu thời trang thiết kế cao cấp. Tuy nhiên, khi chuyển sang nhóm đầm liền, mức giá đã tăng đáng kể. Một số thiết kế được niêm yết ở mức khoảng 6-8 triệu đồng, trong khi cá biệt có mẫu đầm quây xếp ly sở hữu mức giá gần 22 triệu đồng. Khoảng cách giữa những item cơ bản và thiết kế cao cấp vì thế trở nên khá lớn, cho thấy Lumie Concepts dường như không còn muốn định vị mình đơn thuần là một thương hiệu thời trang trẻ với các sản phẩm dễ mua, dễ mặc.

Mẫu đầm quây xếp ly với mức giá gần 22 triệu đồng cũng là thiết kế gây chú ý nhất trong bộ sưu tập lần này. So với những mẫu váy có kiểu dáng đơn giản trước đây, thiết kế mới gây ấn tượng nhờ cấu trúc cầu kỳ, tập trung vào phần xếp ly và phom dáng ôm cơ thể. Đây là kiểu trang phục đòi hỏi kỹ thuật xử lý chất liệu và dựng phom tốt để giữ được hình dáng như thiết kế ban đầu. Việc đưa một sản phẩm có giá cao như vậy vào bộ sưu tập cũng phần nào cho thấy tham vọng nâng cấp hình ảnh thương hiệu.

Xét về mặt thời trang, hướng đi mới của Lumie Concepts khá thú vị. Thay vì cố gắng phục vụ quá nhiều phong cách cùng lúc, thương hiệu đang xây dựng một hình ảnh rõ ràng hơn: nữ tính, thanh lịch, hiện đại và có tính thiết kế. Việc sử dụng màu trắng xuyên suốt cũng giúp hình ảnh thương hiệu trở nên dễ nhận diện hơn. Tuy nhiên, đây đồng thời cũng là một bài toán khó, bởi khi mức giá được đẩy lên cao, khách hàng sẽ có yêu cầu lớn hơn về chất liệu, đường may, độ hoàn thiện cũng như giá trị thiết kế. Với Lương Thùy Linh, việc mạnh tay thay đổi thương hiệu cũng cho thấy cô không ngại thử nghiệm và sẵn sàng bắt đầu lại khi hướng đi cũ chưa đạt được kết quả như mong muốn. Từ một Hoa hậu Việt Nam sở hữu hình ảnh trẻ trung, cô đang từng bước xây dựng hình tượng gắn với thời trang và kinh doanh. Việc trực tiếp tham gia định hướng thương hiệu cũng giúp người đẹp tạo dấu ấn cá nhân rõ hơn thay vì chỉ xuất hiện với vai trò người mẫu hay đại diện hình ảnh.

Dĩ nhiên, việc thay đổi hoàn toàn phong cách sau bộ sưu tập đầu tiên cũng đặt ra không ít câu hỏi. Liệu khách hàng cũ có còn tìm thấy những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của họ? Mức giá gần 22 triệu đồng cho một thiết kế có đủ sức thuyết phục người mua? Và quan trọng nhất, Lumie Concepts có thể duy trì được định hướng mới một cách lâu dài hay không? Dù câu trả lời vẫn cần thời gian để kiểm chứng, ít nhất bộ sưu tập lần này đã cho thấy một Lương Thùy Linh quyết liệt hơn trong việc xây dựng thương hiệu cá nhân. Từ "xóa đi làm lại" đến thay đổi hoàn toàn phong cách và phân khúc giá, Lumie Concepts đang cho thấy tham vọng bước ra khỏi hình ảnh một thương hiệu thời trang trẻ thông thường. Còn việc cú chuyển mình này có thực sự giúp thương hiệu "hồi sinh" hay không, có lẽ sẽ phụ thuộc vào phản ứng của khách hàng trong thời gian tới.