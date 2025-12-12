Kiếp nạn cam thường của Lương Thùy Linh

Thời gian gần đây, Lương Thùy Linh liên tục trở thành tâm điểm bàn luận khi nhan sắc của cô qua cam thường gây ra nhiều tranh cãi. Những khoảnh khắc kém sắc, lộ rõ gương mặt mệt mỏi khiến nàng hậu bị so sánh với hình ảnh long lanh trước đó. Mới đây, tại họp báo Miss World, người đẹp sinh năm 2000 tiếp tục nhận về không ít ý kiến trái chiều. Tạo hình, cách trang điểm không phù hợp cùng layout tóc thiếu điểm nhấn khiến Lương Thùy Linh trở nên nhạt nhoà. Ngoài ra, một trong những lý do khiến nàng hậu giảm sút phong độ nhan sắc được netizen cho rằng do cô đã tăng cân.

Cam thường đang nhận nhiều ý kiến trái chiều của Lương Thùy Linh tại Miss World. (Nguồn: 365 Xoay)

Có thể thấy, làn da của Lương Thuỳ Linh lộ rõ độ kém mịn, đặc biệt khi lớp makeup khá dày và có dấu hiệu bị vón, khiến tổng thể khuôn mặt trở nên nặng nề. Thần sắc của cô cũng mệt mỏi, thiếu đi sự tươi tắn vốn là điểm mạnh trong mỗi lần xuất hiện.

Không những thế, Lương Thùy Linh còn bị soi vóc dáng. Nàng hậu bị cho là đã tăng cân thấy rõ. Mẫu váy cúp ngực ôm sát kết hợp với điểm nhấn corset sau lưng càng như "phản chủ" với nàng hậu trước ống kính cam thường.

Diện mẫu váy quá ôm, sau lưng siết chặt khiến Lương Thùy Linh mất điểm trước ống kính.

Cộng đồng mạng thất vọng trước nhan sắc cam thường của Lương Thùy Linh.

Tuy nhiên, ở 1 đoạn video khác được đăng tải, nhan sắc Lương Thùy Linh vẫn rất tươi tắn, rạng rỡ. (Nguồn: kenhquaysao)

Cách đây không lâu, Lương Thùy Linh cũng từng gây tranh luận khi loạt hình qua cam thường của cô để lộ dấu hiệu tăng cân, gương mặt tròn và đầy đặn hơn. Không chỉ nhan sắc, nàng hậu còn bị soi cả cách nói chuyện để lộ hàm răng khiến biểu cảm kém duyên trong mắt một bộ phận khán giả. Những chi tiết nhỏ này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán, khiến hình ảnh của cô liên tục bị soi mói mỗi lần xuất hiện trước công chúng.

Lương Thùy Linh đúng là đang gặp "kiếp nạn" cam thường, bị soi từ gương mặt, vóc dáng đến cả cách nói chuyện.



