Lương Thùy Linh chưa hết tham vọng: Bị chê tơi tả vẫn quyết hồi sinh thương hiệu thời trang riêng

Không ít người đẹp sau khi có danh tiếng đều lựa chọn lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh thời trang. Tuy nhiên, xây dựng một thương hiệu được thị trường công nhận chưa bao giờ là câu chuyện dễ dàng, ngay cả khi chủ nhân là hoa hậu nổi tiếng. Lương Thùy Linh cũng không phải ngoại lệ. Từng nhận nhiều kỳ vọng khi ra mắt thương hiệu thời trang cá nhân Lumie Concept vào năm ngoái, nàng hậu lại nhanh chóng đối mặt với những phản hồi trái chiều từ người tiêu dùng. Thế nhưng thay vì từ bỏ, có vẻ như cô đang chuẩn bị cho một màn trở lại đầy quyết tâm, với diện mạo hoàn toàn mới cho "đứa con tinh thần" của mình.

Khởi đầu nhiều kỳ vọng của Lumie Concept

Vào tháng 8 năm ngoái, Lương Thùy Linh chính thức giới thiệu thương hiệu thời trang riêng mang tên Lumie Concept. Là một trong những hoa hậu sở hữu hình ảnh thanh lịch, học vấn nổi bật và gu thời trang khá ổn định, việc cô lấn sân sang lĩnh vực thiết kế không khiến công chúng quá bất ngờ.Thời điểm ra mắt, thương hiệu nhận được sự ủng hộ từ nhiều hoa hậu, á hậu và người nổi tiếng trong showbiz Việt. Không ít người đẹp đã diện các thiết kế của Lumie Concept để quảng bá cho thương hiệu. Điều này giúp cái tên mới nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Bộ sưu tập đầu tiên tập trung vào các thiết kế trẻ trung, mang hơi hướng tối giản với váy ngắn, chân váy, áo ôm dáng và những gam màu dễ mặc. Mức giá dao động từ khoảng 1 đến 2 triệu đồng mỗi sản phẩm, hướng tới nhóm khách hàng trẻ yêu thích phong cách hiện đại.

Nhưng thực tế lại không như kỳ vọng

Dù được quảng bá khá rầm rộ, Lumie Concept lại không tạo được sức hút như mong đợi. Trên các diễn đàn thời trang, nhiều ý kiến cho rằng sản phẩm chưa tương xứng với mức giá được đưa ra. Một số khách hàng nhận xét các thiết kế khá kén dáng, phù hợp với những cô gái có vóc dáng mảnh mai tương tự Lương Thùy Linh hơn là số đông người mặc. Nhiều mẫu váy áo còn bị so sánh với các thiết kế nước ngoài đã xuất hiện trước đó, khiến thương hiệu gặp phải tranh cãi về tính sáng tạo.

Bên cạnh đó, chất liệu cũng là vấn đề được nhắc đến nhiều. Một số sản phẩm sử dụng vải thun gân hoặc chất liệu phổ biến nhưng lại được bán ở mức giá tương đối cao. Bao bì và trải nghiệm mua hàng cũng bị đánh giá chưa đủ chỉn chu để tạo cảm giác cao cấp cho khách hàng. Chính những phản hồi này khiến Lumie Concept dần mất sức hút chỉ sau thời gian ngắn hoạt động.

Sau giai đoạn ra mắt ban đầu, Lumie Concept gần như không còn xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội. Không có thêm bộ sưu tập mới, không có chiến dịch quảng bá đáng chú ý, thậm chí ngay cả Lương Thùy Linh cũng hiếm khi diện các thiết kế mang thương hiệu của chính mình. Điều này khiến nhiều người cho rằng dự án thời trang của nàng hậu đã âm thầm khép lại. Trong bối cảnh thị trường thời trang Việt ngày càng cạnh tranh với hàng loạt local brand mới xuất hiện mỗi năm, việc một thương hiệu non trẻ biến mất sau vài tháng không phải điều quá hiếm gặp.

Chính vì vậy, sự trở lại của Lumie Concept gần đây đã khiến nhiều người bất ngờ.

Màn tái xuất với diện mạo hoàn toàn khác

Mới đây, thương hiệu bắt đầu đăng tải những hình ảnh mới, đồng thời xóa bỏ gần như toàn bộ dấu vết của bộ sưu tập cũ. Dù chưa công bố sản phẩm chính thức, những hình ảnh nhá hàng đã cho thấy định hướng mới rõ rệt. Nếu trước đây Lumie Concept theo đuổi phong cách trẻ trung, năng động và dễ ứng dụng thì lần này thương hiệu dường như hướng tới hình ảnh sang trọng và cầu kỳ hơn. Các thiết kế xuất hiện thấp thoáng trong teaser đều mang tinh thần nữ tính, quyến rũ với corset ôm eo, kỹ thuật draping xếp nếp, thêu hoa thủ công và đính kết đá lấp lánh.

Chất liệu cũng có sự thay đổi đáng kể. Những loại vải lụa, satin hoặc chất liệu có độ rủ sang trọng xuất hiện nhiều hơn, tạo cảm giác cao cấp hơn so với hình ảnh trước đây. Tổng thể mang hơi hướng thời trang tiệc tối hoặc các thiết kế dành cho những dịp đặc biệt.

Lương Thùy Linh đang lắng nghe khách hàng?

Nhìn vào những thay đổi hiện tại, nhiều người cho rằng Lương Thùy Linh đã nghiêm túc tiếp nhận các góp ý từ khách hàng trong suốt thời gian qua. Thay vì tiếp tục đi theo lối mòn cũ, cô lựa chọn tái cấu trúc thương hiệu, thay đổi hình ảnh và định vị sản phẩm. Đây là bước đi không dễ dàng. Trong kinh doanh thời trang, việc thừa nhận những điểm chưa hoàn thiện và sẵn sàng làm lại từ đầu đôi khi còn khó hơn cả việc ra mắt thương hiệu mới. Tuy nhiên, chính điều đó cũng cho thấy quyết tâm của nàng hậu với dự án cá nhân. Dĩ nhiên, những hình ảnh nhá hàng hiện tại mới chỉ là bước khởi đầu. Thành công hay thất bại cuối cùng vẫn phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm thực tế, mức giá, trải nghiệm khách hàng và khả năng xây dựng bản sắc riêng cho thương hiệu.

Liệu lần trở lại này có tạo nên khác biệt?

Không thể phủ nhận rằng Lumie Concept từng có một màn ra mắt chưa thực sự suôn sẻ. Nhưng trong ngành thời trang, không ít thương hiệu nổi tiếng cũng từng trải qua những giai đoạn thử nghiệm và điều chỉnh trước khi tìm được chỗ đứng riêng. Với những thay đổi đang được hé lộ, Lương Thùy Linh dường như vẫn chưa từ bỏ tham vọng xây dựng thương hiệu thời trang của riêng mình. Việc mạnh dạn làm mới hoàn toàn hình ảnh, thay đổi phong cách thiết kế và đầu tư nhiều hơn vào chất liệu cho thấy cô đang nghiêm túc với hành trình này.

Câu hỏi còn lại là liệu màn tái xuất của Lumie Concept có đủ sức thuyết phục người tiêu dùng hay không. Nhưng ít nhất, lần trở lại này đã cho thấy một điều: Lương Thùy Linh không dễ dàng bỏ cuộc trước những lời chê bai, và cô vẫn đang nỗ lực để chứng minh bản thân trong một lĩnh vực hoàn toàn khác ngoài chiếc vương miện hoa hậu.