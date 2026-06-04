Airport look của sao Hàn từ Jennie, Jisoo, Karina cho đến "nữ thần không tuổi" Lee Young Ae luôn là khuôn mẫu phối đồ đời thường được săn đón nhất. Bước vào mùa thời trang 2026, ống kính sân bay Incheon bắt gặp một công thức gần như "đồng phục": Áo khoác denim, quần jeans ống suông, cộng thêm một chiếc túi cỡ vừa đến lớn đủ sức cân cả chuyến bay dài tới Milan, Paris hay London. Đây cũng chính là gợi ý mua sắm đáng cân nhắc nhất nếu bạn đang tìm một món túi vừa đẹp, vừa bền, dùng được cho cả công sở lẫn đi xa.

Túi cỡ vừa và lớn lên ngôi: Một món xách cả chuyến bay vẫn sang

Điểm chung dễ thấy nhất ở sân bay năm nay là kích cỡ túi. Quên đi xu hướng micro bag thắt eo của vài mùa trước, các nàng thơ Hàn Quốc đang đồng loạt chọn những chiếc túi đủ rộng để đựng máy tính, sổ tay và vài món thiết yếu cho chuyến bay dài. Han So Hee xuất hiện tại sân bay đi Cannes với áo cổ V trắng phối quần ống loe đen, trên tay là chiếc Alaïa Le Teckel màu đen, kiểu túi dài được fan đặt biệt danh "túi xúc xích" nhờ thân túi thuôn dài tôn đường nét người mặc.

Lee Young Ae ở tuổi 55 vẫn giữ nguyên khí chất nữ thần khi sải bước với chiếc Gucci Jackie 1961 bản size lớn, mix cùng sơ mi kẻ, quần jeans ống đứng dệt sọc đỏ xanh và sneakers trắng. Phong cách của nữ diễn viên là minh chứng rằng một chiếc túi tote hoặc hobo cỡ lớn, kiểu dáng cổ điển có thể "gánh" cả set đồ casual mà không hề bị xuề xòa.

Yoona thì chọn lối tiếp cận ấm áp hơn cho hành trình tới London với áo khoác Burberry dáng dài Trerose màu be, lót trong là áo cashmere, kết hợp túi tote Bloomsbury nâu khoác vai cùng khăn lụa pha len họa tiết Equestrian Knight. Đây là gợi ý gần như hoàn hảo cho ai chuẩn bị du lịch châu Âu mùa lạnh: Một chiếc tote dung tích lớn cộng một chiếc khăn quàng dày đủ ấm là combo "ăn ảnh" lại tiện dụng.

Trong khi đó, "ảnh hậu" Yoon Yuh Jung gây chú ý khi diện chiếc Bottega Veneta Barbara tweed mix da đan, thiết kế đầu tay của Louise Trotter tại nhà mốt, phối cùng trench coat và quần jeans gập lai. Một lựa chọn cực kỳ đáng để các quý cô "trên 40" tham khảo nếu muốn đầu tư túi vừa hợp tuổi vừa không lỗi mốt.

Denim on denim thành "đồng phục sân bay": Mặc sao cũng không sai

Năm nay, denim trở lại đầy sức nặng và xuất hiện dày đặc ở sân bay theo nhiều biến thể. Karina của aespa khởi hành đi Milan dự show Prada với áo khoác bò ôm sát phối chân váy bút chì dài qua gối, điểm xuyết bằng chiếc Prada Bonnie da bê hồng pastel và bốt cổ ngắn. Felix của Stray Kids, đại sứ Louis Vuitton, chọn nguyên cây jean tông xanh nhạt với chiếc Noé bucket bag kinh điển buộc thêm khăn lụa.

Huh Yunjin của LE SSERAFIM tiến xa hơn với combo denim-on-denim "trọn gói" của Fendi, từ áo khoác đến quần cạp cao, cùng chiếc Peekaboo ISeeU Petite màu xanh rêu treo charm BFF. Bang Chan, Felix, Wooyoung của ATEEZ cũng đồng loạt diện jean denim ra sân bay, biến chất liệu này thành ngôn ngữ unisex của mùa.

Bài học mua sắm rút ra khá rõ: Một chiếc áo khoác denim form vừa, một quần jeans ống suông và một chiếc túi hiệu màu trung tính là bộ ba luôn "an toàn về điểm" cho mọi chuyến bay. Đặc biệt vào giai đoạn giao mùa thời tiết thất thường, denim chính là lớp áo có thể cởi ra mặc vào linh hoạt suốt cả ngày dài di chuyển.

Loạt túi đáng đầu tư mùa này: Từ Médaillon đến Bonnie, Route, Amazona 180

Nếu phải gọi tên những món túi nóng nhất tại sân bay Incheon đầu 2026, danh sách sẽ gồm: Dior Médaillon bucket bag mà Jisoo diện hai lần liên tiếp từ show LA về tới Hong Kong, chứng minh độ đa năng của một chiếc bucket bag khi phối được cả với set sang trọng lẫn outfit thoải mái; Chanel Classic Flap mà Jennie buông hờ trên vai khi tới Paris dự show, phối cùng áo len cardigan Métiers d'art màu lạc đà và quần jeans cạp trễ; Miu Miu Bowling Bag của Jang Wonyoung treo charm cá tính, có dung tích đủ rộng để mang lên cabin; Loewe Amazona 180 mà cả Giselle (aespa) và Song Kang cùng chọn, một thiết kế unisex hiếm hoi cân được cả nữ tính lẫn nam tính; Prada Route da trơn mà Kim Tae Ri xách khi đi xem show Prada; và Chanel Shopping Bag size nhỏ trong tay Go Yoon Jung.

Điểm thú vị là phần lớn các kiểu túi được sao Hàn lựa chọn năm nay đều thuộc dòng "icon" hoặc dòng mới được thiết kế lại từ phom kinh điển: Jackie 1961, Médaillon, Noé, Amazona, Peekaboo, Classic Flap. Đây là tín hiệu rõ ràng cho người mua hàng: ưu tiên những thiết kế có lịch sử dài, ít biến động về giá thứ cấp, dùng được nhiều mùa thay vì chạy theo những món "viral một tháng". Với mức giá tham khảo từ khoảng 65 triệu đồng cho Louis Vuitton Noé, 75 triệu cho Prada Bonnie mini, 125 triệu cho tote da bê Brunello Cucinelli, đến 187 triệu cho Bottega Veneta Barbara, đây không phải khoản chi nhỏ, nhưng là khoản đầu tư có thể đồng hành cùng tủ đồ trong nhiều năm.

Gu thẩm mỹ năm 2026: Tối giản, thực dụng và "đầu tư có chiều sâu"

Nhìn tổng thể, airport look sao Hàn mùa này phản ánh đúng tinh thần mua sắm hậu hào nhoáng: Tối giản trong màu sắc (đen, trắng, be, xanh denim chiếm sóng), thực dụng trong kích thước (túi đủ lớn để dùng thật, không chỉ làm cảnh) và đầu tư có chiều sâu (chọn món có giá trị giữ phom theo thời gian thay vì chạy theo trend ngắn hạn). Nếu năm 2025 còn là sân chơi của những món túi siêu nhỏ mang tính trang trí, thì 2026 đang quay về với triết lý "một chiếc túi đẹp phải vừa đẹp vừa dùng được".

Với phụ nữ Việt đang cân nhắc một khoản đầu tư túi hiệu cuối năm hoặc đầu năm sau, gợi ý đơn giản từ sân bay Hàn là: Ưu tiên dòng icon của các nhà mốt lớn, chọn kích cỡ vừa đến lớn, ưu tiên màu trung tính dễ phối, và đừng quên rằng một chiếc túi tốt sẽ làm việc cùng bạn trên nhiều chuyến đi, chứ không chỉ tỏa sáng đúng một lần lên ảnh.