Luôn thất bại khi giảm cân? Có thể bạn đã vô tình rơi vào 13 sai lầm này!

Bẫy giảm cân 1: Hoàn toàn cắt bỏ chất béo

Chất béo không chỉ là kẻ thù của vóc dáng, mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây bệnh. Tuy nhiên, duy trì một lượng chất béo nhất định lại giúp ổn định nhiệt độ cơ thể và giảm chấn động cho nội tạng. Ngày càng có nhiều nghiên cứu chứng minh chất béo có vai trò thúc đẩy trao đổi chất, và thực phẩm chứa chất béo không phải lúc nào cũng có hại trong quá trình giảm cân.

Sau khi nạp chất béo, cơ thể không lập tức hấp thụ và dự trữ, mà trong quá trình phân giải còn sản sinh enzyme giúp ức chế sự hình thành tế bào mỡ.

Bẫy giảm cân 2: Uống cà phê để giảm cân

Caffeine đúng là có thể thúc đẩy phân giải mỡ, khiến axit béo tách khỏi tế bào mỡ và đi vào máu. Nếu kết hợp vận động, các axit béo này mới bị đốt cháy, còn không chúng sẽ quay lại tế bào mỡ và tiếp tục tích trữ.

Giảm cân bằng cà phê cuối cùng vẫn phải nhờ vận động. Đặc biệt, dù tập thể dục, bạn vẫn phải uống ít nhất 8 cốc cà phê mỗi ngày mới đủ hiệu quả. Lượng caffeine này chắc chắn sẽ làm bạn mất ngủ kéo dài, giảm khả năng hấp thụ dinh dưỡng, cơ thể sụt cân nhưng hoàn toàn không lành mạnh. Thêm vào đó, cà phê còn có tác dụng lợi tiểu, uống nhiều sẽ làm cơ thể mất nước, xấu da và hại sức khỏe.

Bẫy giảm cân 3: Ăn ớt để giảm cân

Có nghiên cứu cho thấy capsaicin trong ớt đỏ giúp đốt cháy mỡ và tăng trao đổi chất. Một số nghiên cứu còn cho rằng tỷ lệ béo phì thấp ở phụ nữ Nhật – Hàn liên quan đến thói quen ăn kim chi cay. Ớt có thể kích thích tuyến mồ hôi, hỗ trợ đào thải nước, giảm sưng phù, nên được tôn sùng là “thần dược giảm cân”. Thực tế không có nghiên cứu nào chứng minh ớt trực tiếp giúp giảm cân. Ăn nhiều ớt dễ làm tổn thương dạ dày, gây đau dạ dày, thậm chí xuất huyết. Ngoài vấn đề tiêu hóa, ăn quá nhiều thức ăn cay còn khiến da sần sùi, nổi mụn – lợi bất cập hại!

Bẫy giảm cân 4: Chỉ tập trung vào cân nặng

Bạn vẫn tin rằng cân nặng là thước đo duy nhất? Hay chạy theo những phương pháp hứa hẹn giảm 2–3kg/tuần? Thực ra, cân nặng bao gồm mỡ, cơ, xương, nước. Nếu không theo dõi dài hạn về cân nặng, vòng eo, vòng hông, thì không thể xác định kết quả. Những cách giảm nhanh thường chỉ làm mất nước tạm thời – uống vài ly nước là cân nặng lại tăng ngay.

Bẫy giảm cân 5: Chỉ muốn giảm ở một bộ phận

Các khẩu hiệu như “giảm eo”, “thu nhỏ mông”, “làm phẳng bụng” rất hấp dẫn, khiến bạn tin rằng tập trung luyện tập một vùng sẽ giảm mỡ ở đó. Nhưng thực tế, tiêu hao năng lượng là quá trình được điều tiết bởi hệ thần kinh và nội tiết toàn cơ thể – không thể chọn vùng giảm mỡ theo ý muốn.

Bẫy giảm cân 6: Tập thể dục ngay sau bữa ăn

Nhiều người sợ vận động lúc đói sẽ tụt đường huyết, chóng mặt, kiệt sức nên luôn ăn trước khi tập. Nhưng nghiên cứu của Trung tâm Thể hình Dallas (Mỹ) cho thấy: vận động nhẹ nhàng trước bữa ăn 1–2 tiếng (đi bộ, nhảy, chạy chậm, đạp xe) lại dễ tiêu hao mỡ thừa (đặc biệt là mỡ tích lũy sau sinh) hơn so với tập sau bữa ăn. Chỉ cần kiểm soát cường độ tập, cơ thể đủ năng lượng, sẽ không ảnh hưởng sức khỏe.

Bẫy giảm cân 7: Tập thêm 20 phút để đốt hết đồ ngọt vừa ăn

Đôi khi kéo dài thời gian tập để tiêu bớt đồ ăn ngọt không có gì sai, nhưng biến nó thành thói quen sẽ phản tác dụng. Bạn vô thức coi đó là “cái cớ để ăn thêm”, dẫn đến tập luyện quá độ, cơ thể không kịp hồi phục. Việc này làm hormone trao đổi chất tiết ra quá mức, cản trở tổng hợp cơ bắp. Nếu không kiểm soát ăn uống, hãy tăng cường độ tập thay vì kéo dài thời gian, hoặc giảm bớt khẩu phần bữa sau.

Bẫy giảm cân 8: Dùng dầu thực vật thì không béo

Nhiều người nghĩ dầu ngô, dầu hướng dương ít calo hơn mỡ động vật, thích hợp nấu ăn giảm cân. Nhưng thực tế, 100g dầu nào cũng chứa hơn 900 kcal – điểm khác biệt chỉ ở lượng cholesterol thấp hơn, tốt hơn cho sức khỏe. Nếu dùng dầu thực vật để chiên rán, món ăn vẫn có lượng calo rất cao. Vấn đề không phải ăn loại dầu nào, mà là cách chế biến.

Bẫy giảm cân 9: Chỉ ăn thực đơn cực ít calo

Cắt giảm calo là cần thiết, nhưng nếu dưới 800 kcal mỗi ngày, bạn sẽ thiếu dinh dưỡng, giảm trao đổi chất, sau này ăn bình thường trở lại sẽ tăng cân rất nhanh. Bí quyết là ăn nhiều bữa nhỏ, đủ chất, calo hợp lý.

Bẫy giảm cân 10: Cắt hoàn toàn khoai củ

Khoai tây, khoai lang vừa ngon vừa no, calo lại thấp. Do khoai thường bị chiên thành khoai tây chiên, khoai tây lát nhiều dầu nên bị “mang tiếng” gây béo. Thực ra, khoai có giá trị dinh dưỡng gấp 5 lần gạo, lượng sắt gấp 3 lần, lại giàu protein, vitamin C. Nếu luộc rồi thêm gia vị nhẹ, đây chính là món ăn giảm cân bổ dưỡng.

Bẫy giảm cân 11: Uống rượu mạnh thay bia

Nhiều người tin đường trong rượu mới làm béo, còn rượu mạnh thì không. Thực ra, rượu không biến thành mỡ, nhưng lại ưu tiên được cơ thể chuyển hóa, khiến các chất béo khác bị giữ lại và tích mỡ. Thêm vào đó, nhậu thường đi kèm món béo (khoai chiên, hạt…), tất cả sẽ nhanh chóng dự trữ thành mỡ. Vấn đề không nằm ở uống loại rượu nào, mà là uống kèm gì.

Bẫy giảm cân 12: Ăn toàn rau quả thay cơm thịt

Nhiều người nghĩ chỉ ăn rau quả thì ít calo, đủ vitamin – hoàn hảo để giảm cân. Nhưng rau quả không dễ tạo cảm giác no, bạn sẽ ăn nhiều hơn, dạ dày giãn ra, sau này ăn lại cơm thịt sẽ dễ tăng cân. Quan trọng hơn, chỉ ăn rau quả gây thiếu dinh dưỡng, thiếu các vitamin B2, B6, axit folic – những chất giúp chuyển hóa mỡ thành năng lượng. Thiếu chúng, mỡ dễ tích lại. Những dưỡng chất này có nhiều trong sữa, trứng, gan, thịt – nếu bỏ hoàn toàn sẽ giảm khả năng đốt mỡ.

Bẫy giảm cân 13: Chạy bộ 30 phút là đủ giảm cân

Nhiều người tin chạy bộ nhẹ 30 phút tiêu hao nhiều mỡ hơn tập nặng. Nhưng nghiên cứu cho thấy, chạy bộ tuy có lợi cho tim mạch nhưng rất ít tác dụng giảm mỡ. Chỉ khi tập trên 40 phút liên tục, cơ thể mới bắt đầu huy động mỡ cùng glycogen làm năng lượng. Tập ít hơn 40 phút (dù nhẹ hay nặng) hiệu quả đốt mỡ đều rất kém.