Lùn được như Jennie đã thích!

Chiều cao khiêm tốn vốn là một chủ đề khá nhạy cảm, nhắc đến chuyện thấp bé của ai đó đôi khi dễ rơi vào vùng kém duyên. Nhưng với cộng đồng BLINK, chiều cao của Jennie là một ngoại lệ, một trò đùa đáng yêu đã được bình thường hoá từ lâu.

Theo thông tin công bố, Jennie cao khoảng 1m63, con số thực ra không quá khiêm tốn với nữ giới châu Á. So với bộ tứ BLACKPINK , cô nàng chỉ thấp hơn Lisa khoảng 4cm, thậm chí từng nhỉnh hơn chị cả Jisoo… đúng 1cm. Trên thực tế, những khung hình bên cạnh hai cô em chân dài trong nhóm đã nhiều lần "tố cáo" chiều cao thật của Jennie có khả năng thấp hơn ngưỡng 1m60. Cùng với hình ảnh nhỏ nhắn và gương mặt baby, cứ thế trong mắt fan, nữ rapper hệ chiến nghiễm nhiên trở thành "nấm lùn quốc dân" một cách trìu mến.

Hễ đứng vào đội hình BLACKPINK, Jennie dễ trở thành chú nấm lùn nhỏ bé nhất (Ảnh X).

Tất nhiên chiều cao chưa bao giờ là vấn đề của Jennie. Khi bạn sở hữu hàng tá điểm cộng ngoại hình cùng gu thẩm mỹ ổn định, chuyện cao hay thấp gần như không còn quá quan trọng. Để duy trì chuỗi mặc đẹp, thứ quyết định sức hút của một outfit không phải vài centimet, mà là tỉ lệ cơ thể và phong thái của người mặc. Và Jennie, bằng cách nào đó, lại sở hữu hai yếu tố này một cách đáng ghen tị.

Sáng qua (7/3), nữ idol xuất hiện tại sân bay Incheon, lên đường sang Paris tham dự show mới của Chanel trong khuôn khổ Paris Fashion Week Fall/Winter 26 sẽ lên sóng vào ngày 9/3 tới đây (theo giờ Pháp). Như thường lệ thành viên BLACKPINK khiến loạt ảnh sân bay một lần nữa viral ngoài sức tưởng tượng bằng thần thái rạng rỡ và một bộ cánh tối giản mà nhiều người có thể phối theo từ những item có sẵn trong tủ đồ.

Jennie khởi hành đến Paris Fashion Week Fall/Winter 26 .

Full look từ sàn diễn Chanel Métiers d’Art 2025 với áo half-zip knit màu be, kết hợp cùng quần denim cạp trễ ống rộng. Điểm nhấn nằm ở chiếc thắt lưng màu đỏ burgundy kéo tổng thể khỏi sự an toàn của bảng màu trung tính. Về mặt styling, đây gần như là công thức quiet luxury kinh điển: áo len gọn gàng, quần jeans vintage, thêm một món phụ kiện gam màu trầm đậm để tạo chiều sâu. Nhìn thì đơn giản, nhưng để mặc ra nét sang ngầm như Jennie lại không dễ.

Loạt ảnh sân bay viral khi sở hữu bầu không khí dễ chịu, đặc biệt là outfit vô cùng ứng dụng của Chanel (Ảnh tổng hợp).

Tuyệt chiêu nằm ở khung xương trời ban của cô nàng này: Vai ngang móc áo, eo thon, đùi gọn và xương chậu lý tưởng. Cơ thể Jennie tạo thành một khung chữ S rất rõ mà stylist nào cũng thích vì gần như mặc gì cũng lên form, lại càng hoàn hảo để hack ánh nhìn khỏi chiếc quần cạp trễ vốn dễ "nuốt" dáng và vài centimet chân đối với người thấp bé.

Quần jeans cạp trễ là item yêu thích của Jennie bất chấp chiều cao, bởi hông và eo mới là lợi thế mà cô nàng muốn nhấn mạnh (Ảnh tổng hợp).

Những thiết kế hay ho như body suit và chân váy siêu ngắn cũng trở thành lợi thế khi ở trên người Jennie. Đó là lý do giúp trend-setter không cần quá mất công lăng xê mà những món đồ này đều có lúc biến thành hiện tượng toàn cầu. Chỉ bằng những bước đi đánh hông điệu nghệ, mọi không gian từ sân bay đến vỉa hè, một khi đã lọt vào ống kính nơi nào cũng có thể trở thành sàn diễn thời trang cho Jennie.