4 công thức mặc quần ống rộng tôn dáng và đẹp từ công sở ra phố

Quần ống rộng từ lâu đã trở thành món đồ "must-have" trong tủ đồ của nhiều quý cô hiện đại. Thiết kế thoải mái, dễ phối đồ và phù hợp với nhiều hoàn cảnh giúp kiểu quần này không chỉ xuất hiện trong môi trường công sở mà còn được ưa chuộng khi dạo phố hay gặp gỡ bạn bè. Chỉ cần thay đổi một vài chi tiết trong cách phối đồ, quần ống rộng có thể mang đến nhiều phong cách khác nhau, từ thanh lịch, nữ tính đến trẻ trung, năng động.

Dưới đây là 4 cách phối quần ống rộng đơn giản nhưng hiệu quả, giúp bạn luôn tự tin từ văn phòng đến những buổi đi chơi sau giờ làm.

Quần ống rộng và áo blouse

Sự kết hợp giữa quần ống rộng và áo blouse mang đến vẻ ngoài mềm mại, thanh lịch nhưng vẫn rất thời trang. Áo blouse vốn nổi tiếng với các chi tiết nữ tính như tay bồng, cổ nơ, bèo nhún hay chất liệu voan nhẹ. Khi kết hợp cùng quần ống rộng, tổng thể trang phục trở nên cân đối: phần áo tạo điểm nhấn, trong khi chiếc quần giúp dáng người trông cao và thanh thoát hơn.

Để mặc đẹp bộ đôi này, bạn nên ưu tiên những chiếc quần cạp cao. Phần cạp cao giúp định hình vòng eo rõ ràng, tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân. Áo blouse nên được sơ vin gọn gàng để tránh cảm giác luộm thuộm. Với những chiếc áo có chi tiết cầu kỳ ở cổ hoặc tay, quần trơn màu sẽ là lựa chọn hợp lý để tổng thể trang phục không bị rối mắt.

Quần ống rộng và áo thun trơn

Nếu áo blouse mang đến vẻ nữ tính thì áo thun trơn lại tạo cảm giác trẻ trung và năng động hơn. Đây là công thức phối đồ đơn giản nhưng luôn hiệu quả, đặc biệt phù hợp với những ngày bạn muốn mặc đẹp mà không cần suy nghĩ quá nhiều.

Áo thun trơn có ưu điểm là dễ kết hợp với nhiều kiểu quần ống rộng khác nhau, từ quần âu, quần vải mềm đến quần linen mùa hè. Khi sơ vin áo thun vào quần, set đồ lập tức trở nên gọn gàng và hiện đại hơn. Một chiếc áo thun trắng hoặc đen basic gần như có thể phối với mọi màu quần.

Để trang phục bớt đơn điệu, bạn có thể chú ý đến phụ kiện. Một chiếc thắt lưng bản nhỏ, túi xách form cứng hoặc đồng hồ kim loại sẽ giúp tổng thể trông chỉn chu hơn, phù hợp cả khi đi làm lẫn đi dạo phố.

Quần trắng ống rộng và áo sơ mi

Quần trắng ống rộng là món đồ mang lại vẻ ngoài tinh tế và sang trọng. Dù xuất hiện trong môi trường công sở hay trong những buổi gặp gỡ nhẹ nhàng, kiểu quần này luôn tạo cảm giác thanh lịch và thời thượng.

Khi kết hợp với áo sơ mi, quần trắng giúp tổng thể trang phục trông sáng sủa và gọn gàng hơn. Một chiếc sơ mi xanh nhạt, kẻ mảnh hoặc màu pastel sẽ là lựa chọn rất phù hợp. Sự tương phản nhẹ giữa áo và quần giúp bộ trang phục nổi bật nhưng vẫn giữ được vẻ trang nhã.

Điểm quan trọng khi mặc quần trắng là chất liệu. Bạn nên chọn loại vải dày dặn vừa phải để tránh lộ khuyết điểm. Form quần nên đứng dáng, ống suông rộng vừa phải để tạo cảm giác thanh thoát.

Phụ kiện đi kèm cũng nên giữ sự tối giản. Một đôi giày cao gót màu be hoặc sandal thanh mảnh sẽ giúp tổng thể trở nên nhẹ nhàng và thanh lịch hơn. Thêm một chiếc túi xách nhỏ màu trung tính, bạn đã có một set đồ hoàn hảo cho cả ngày dài.

Quần âu ống rộng và áo sơ mi

Đây có thể xem là công thức "kinh điển" của thời trang công sở. Quần âu ống rộng mang lại vẻ chuyên nghiệp và chỉn chu, trong khi áo sơ mi giúp tổng thể trang phục giữ được nét thanh lịch cần thiết.

Để tránh cảm giác quá cứng nhắc, bạn có thể chọn những chiếc sơ mi có chất liệu mềm như lụa, satin hoặc cotton mỏng. Khi sơ vin gọn gàng vào quần, trang phục sẽ trông gọn gàng và tôn dáng hơn. Một chiếc thắt lưng nhỏ cũng là chi tiết giúp tạo điểm nhấn cho vòng eo.

Về màu sắc, các tông cơ bản như đen, xám, navy hoặc be luôn là lựa chọn an toàn cho quần âu. Áo sơ mi có thể linh hoạt hơn, từ trắng cổ điển đến xanh nhạt hay các màu pastel nhẹ nhàng. Nếu muốn tăng nét thời trang, bạn có thể xắn nhẹ tay áo hoặc mở hai cúc cổ trên để tạo cảm giác thoải mái hơn.

Ảnh: Instagram