Khi những cơn gió lạnh đầu mùa bắt đầu len lỏi qua từng con phố, cũng là lúc những chiếc áo khoác dạ dáng dài (măng-tô) lên ngôi. Nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy những cô nàng có gu, những quý cô thanh lịch nhất thường ít khi diện áo dạ với quần bó sát. Thay vào đó, "người tình trăm năm" của áo dạ chính là những chiếc quần ống rộng suông mềm. Sự kết hợp này tạo nên một tổng thể vừa phóng khoáng, vừa sang trọng, che đi mọi khuyết điểm cơ thể. Dù xu hướng thời trang có xoay vần thế nào, 10 năm nữa combo này vẫn cứ là chuẩn mực của sự thanh lịch. Nhưng mặc sao cho không bị "nuốt dáng"?

Chọn đồ "chuẩn chỉnh": Đừng để chiếc áo nuốt chửng vóc dáng

Để mặc đẹp, trước hết phải chọn đúng. Nhiều chị em sợ mặc áo dạ dài bị lùn đi, nhưng thực ra là do mình chưa chọn đúng kiểu thôi. Với những nàng có dáng người quả lê (hông to) hoặc may mắn sở hữu chiều cao lý tưởng, chiếc áo dạ thắt đai chính là vũ khí bí mật. Chỉ cần thắt nhẹ chiếc đai lưng, tỷ lệ cơ thể lập tức được phân chia rõ ràng "lưng ngắn chân dài", đường cong hiện ra mềm mại, ai nhìn cũng mê.

Còn về màu sắc, đừng vội chạy theo màu camel (màu lạc đà) nếu bạn không sở hữu làn da trắng sáng. Màu camel rất tây nhưng khá kén da, dễ làm da vàng xỉn màu. Thay vào đó, áo dạ màu xám dáng kén (cocoon) lại là lựa chọn an toàn và thông minh hơn hẳn. Màu xám mang nét "trí thức", sang trọng, lại giúp giấu nhẹm những khuyết điểm như bụng mỡ hay dáng người chưa cân đối.

Đi cặp với áo, quần ống rộng cũng cần chọn khéo. Đơn giản và dễ mặc nhất là quần âu ống rộng (quần tây), đi làm hay đi chơi đều ổn. Nhưng nếu muốn "nâng tầm" phong cách, hãy mạnh dạn sắm một chiếc quần ống rộng màu trắng. Màu trắng mùa đông tạo cảm giác cực kỳ sạch sẽ, tiểu thư và làm sáng bừng cả set đồ u tối. Hoặc một chiếc quần màu xám ghi tone-sur-tone với áo, vừa tạo cảm giác kéo dài chân, vừa toát lên vẻ "cool ngầu" lạnh lùng mà đầy cuốn hút.

Gợi ý mua sắm:

Nơi mua: Chali

Nơi mua: NALING

Định hình phong cách: Bạn muốn là quý cô thanh lịch hay nàng thơ điện ảnh?

Thời trang là tiếng nói của cá tính. Khi đã có trong tay những món đồ cơ bản, việc tiếp theo là phối chúng theo "vibe" mà bạn muốn hướng tới. Nếu bạn mê mẩn phong cách "Intellectual Chic" (Quý cô trí thức), hãy ưu tiên những gam màu trung tính, nhạt và nhã nhặn. Sự kết hợp giữa các tone màu be, kem, xám nhạt sẽ tạo nên vẻ ngoài điềm đạm, tin cậy và cực kỳ có gu.

Còn nếu bạn muốn mình trông như nữ chính trong một bộ phim lãng mạn mùa đông, đừng ngại thử những chiếc áo dạ dáng rộng (oversize) trùm qua gối, bên trong là chiếc quần trắng suông dài chạm gót. Thêm một chiếc khăn quàng cổ hờ hững, tay cầm cốc cà phê nóng, bạn chính là bức tranh đẹp nhất trên phố đông.

Với những ai tôn sùng chủ nghĩa tối giản (Minimalism), hãy nhớ thần chú: "Less is more". Một chiếc áo dạ màu nâu đất hoặc đen, phối cùng quần suông thẳng thớm, thêm đôi khuyên tai kim loại lấp lánh làm điểm nhấn. Không cần cầu kỳ tầng tầng lớp lớp, sự tinh tế nằm ở chính sự đơn giản đó.

Gợi ý mua sắm:

Nơi mua: Calie

Nơi mua: Ivymoda

Tuyệt chiêu "hack dáng": Để không bao giờ bị luộm thuộm

Mặc đồ rộng mà không khéo rất dễ biến thành "cái bao tải" di động. Bí quyết ở đây là tạo ra những đường thẳng. Hãy ưu tiên những món đồ có đường cắt may dứt khoát, chất liệu vải phải có độ rủ, độ nặng nhất định (như dạ ép, len cashmere, vải tuyết mưa...). Tuyệt đối tránh những chất liệu dễ nhăn nhúm, vì chúng sẽ khiến bộ đồ trông rẻ tiền đi hẳn. Độ rủ của vải sẽ giúp người bạn trông mảnh mai hơn theo chiều dọc.

Tiếp theo là nghệ thuật layering (phối lớp). Nguyên tắc vàng là "trong gọn, ngoài rộng". Bên trong bạn nên mặc những chiếc áo len tăm, áo giữ nhiệt ôm sát cơ thể, sơ vin gọn gàng. Sự tương phản giữa lớp áo ôm bên trong và chiếc áo khoác rộng bên ngoài sẽ tạo cảm giác bạn rất thon thả đang được bao bọc bởi lớp áo ấm. Nếu muốn cao tay hơn, hãy thử khoác hờ một chiếc áo len trên vai hoặc mặc sơ mi để hở cúc cổ bên trong áo len, tạo chiều sâu cho trang phục.

Đừng quên "linh hồn" của bộ trang phục: Phụ kiện

Cuối cùng, đừng bao giờ bước ra đường với bộ đồ trống trơn. Một set đồ áo dạ + quần ống rộng sẽ hoàn hảo hơn gấp bội nếu có thêm phụ kiện. Một chiếc túi xách phom cứng cáp không chỉ để đựng đồ mà còn giúp cân bằng lại sự mềm mại của quần áo, tạo điểm nhấn hút mắt.

Và quan trọng nhất, khăn quàng cổ. Mùa đông thiếu khăn như món ăn thiếu gia vị. Bạn có thể thắt nơ điệu đà, quàng hờ hững qua vai hay vắt vẻo trên cánh tay. Chiếc khăn không chỉ giữ ấm mà còn là tuyên ngôn về sự sành điệu, giúp set đồ trở nên ấm áp và "có hồn" hơn bao giờ hết.

Mùa đông này ngắn lắm, hãy tranh thủ những ngày lạnh để diện ngay công thức "áo dạ + quần ống rộng" này nhé. Vừa ấm, vừa sang, lại che khuyết điểm tuyệt đối, còn chần chừ gì mà không thử ngay hôm nay!