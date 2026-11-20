Nhà mốt Pháp Longchamp tiếp tục khẳng định sức hút tại thị trường Việt Nam với cửa hàng mới khai trương tại TTTM Lotte Mall West Lake Hà Nội. Lấy cảm hứng từ không gian sống của người Paris, cửa hàng rộng 146m² mang đến trải nghiệm mua sắm gần
Thương hiệu thời trang Pháp Longchamp chính thức khai trương cửa hàng thứ hai tại Hà Nội, đồng thời đánh dấu điểm đến thứ ba của thương hiệu trên toàn quốc. Tọa lạc tại trung tâm thương mại Lotte Mall West Lake Hà Nội, cửa hàng mới được thiết kế theo concept mới nhất của thương hiệu, tái hiện nét tinh tế và phóng khoáng đặc trưng trong phong cách sống của người Paris.
Ngôn ngữ thiết kế tại cửa hàng mới phản ánh tinh thần thanh lịch, trẻ trung và giàu sức sống mà Longchamp theo đuổi. Sự kết hợp giữa chất liệu, màu sắc và cách bài trí góp phần mang đến trải nghiệm mua sắm thân mật, gợi nhắc nét duyên dáng trong đời sống thường nhật của người Paris.
Được Jean Cassegrain thành lập tại Paris vào năm 1948,Longchamp đã trải qua ba thế hệ phát triển dưới sự sởhữu và điều hành của gia đình Cassegrain. Di sản chếtác đồ da, tính thẩm mỹ Paris đặc trưng cùng tinh thầnsáng tạo đương đại tiếp tục được thể hiện quacác bộ sưu tập và không gian bán lẻ của thương hiệu.
Tiếp nối cửa hàng tại Tràng Tiền, sự hiện diện củaLongchamp tại Lotte Mall West Lake Hà Nội thể hiện địnhhướng phát triển lâu dài tại thị trường Việt Namcũng như tình cảm mà tín đồ thời trang Việt dành chonhà mốt Pháp. Thương hiệu được phân phối chính hãngbởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.