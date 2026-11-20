Thương hiệu thời trang Pháp Longchamp chính thức khai trương cửa hàng thứ hai tại Hà Nội, đồng thời đánh dấu điểm đến thứ ba của thương hiệu trên toàn quốc. Tọa lạc tại trung tâm thương mại Lotte Mall West Lake Hà Nội, cửa hàng mới được thiết kế theo concept mới nhất của thương hiệu, tái hiện nét tinh tế và phóng khoáng đặc trưng trong phong cách sống của người Paris.

Mặt tiền cửa hàng Longchamp tại TTTM Lotte Mall gây ấn tượng với những mảng gỗ ốp mang sắc độ ấm áp và chạm khắc bằng các đường vân uốn lượn đẹp mắt. Logo nhà mốt cùng biểu tượng "kỵ sĩ" trứ danh nổi bật trên nền gỗ, mời gọi tín đồ thời trang trải nghiệm không gian mua sắm cao cấp.

Khách hàng được chào đón bởi cách bài trí gợi liên tưởng đến căn hộ Paris sang trọng, gần gũi. Trên diện tích 146m², tông trắng chủ đạo kết hợp hài hòa cùng nội thất gỗ sáng màu, những tấm thảm nhiều sắc độ và các chi tiết trang trí mang cảm hứng nghệ thuật. Túi xách và phụ kiện được sắp đặt tự nhiên như các vật dụng trang trí trong nhà, tạo nên bầu không khí thư thái để khách hàng khám phá từng thiết kế.

Ngôn ngữ thiết kế tại cửa hàng mới phản ánh tinh thần thanh lịch, trẻ trung và giàu sức sống mà Longchamp theo đuổi. Sự kết hợp giữa chất liệu, màu sắc và cách bài trí góp phần mang đến trải nghiệm mua sắm thân mật, gợi nhắc nét duyên dáng trong đời sống thường nhật của người Paris.

Tín đồ thời trang có thêm cơ hội khám phá những thiết kế biểu tượng của Longchamp, khi cửa hàng mới quy tụ các dòng túi xách đặc trưng đã góp phần định hình tên tuổi hãng qua nhiều thập kỷ. Nổi bật trong số đó là Le Pliage, thiết kế túi xách tinh gọn ra đời năm 1993 và trở thành biểu tượng được yêu thích trên toàn cầu.

Nhắc tới Longchamp là nhắc tới Le Pliage: bên cạnh phiên bản kinh điển, khách hàng có thể khám phá những biến thể như Le Pliage Néo, Le Pliage Green và Le Pliage Xtra. Không sai khi nói rằng đây là mẫu túi “biểu tượng” của nhà mốt Pháp, nổi bật bởi thẩm mỹ hiện đại, tiện lợi và được ưa chuộng toàn cầu bởi các quý cô sành điệu.

Các dòng túi Le Roseau và Le Smart ghi dấu ấn với chi tiết khóa biểu tượng lấy cảm hứng từ đốt lau sậy mảnh mai, trong khi loạt túi Le Foulonné chiếm cảm tình với bề mặt da hạt mềm mại, cao cấp. Với những người yêu thích phong cách hiện đại và tối giản, dòng Épure mang đến lựa chọn khác biệt nhờ ngôn ngữ thiết kế tinh gọn.

Bên cạnh túi xách, Longchamp còn giới thiệu các sản phẩm phụ kiện như ví, đồ da nhỏ, khăn lụa, charm trang trí túi và phụ kiện du lịch. Các thiết kế phụ kiện với đa dạng kiểu dáng và chất liệu quy tụ trong không gian mua sắm ấm cúng, tiện lợi cho phép khách hàng kết hợp các thiết kế theo sở thích cá nhân, từ trang phục thường ngày đến những dịp đặc biệt.

Được Jean Cassegrain thành lập tại Paris vào năm 1948,Longchamp đã trải qua ba thế hệ phát triển dưới sự sởhữu và điều hành của gia đình Cassegrain. Di sản chếtác đồ da, tính thẩm mỹ Paris đặc trưng cùng tinh thầnsáng tạo đương đại tiếp tục được thể hiện quacác bộ sưu tập và không gian bán lẻ của thương hiệu.

Tiếp nối cửa hàng tại Tràng Tiền, sự hiện diện củaLongchamp tại Lotte Mall West Lake Hà Nội thể hiện địnhhướng phát triển lâu dài tại thị trường Việt Namcũng như tình cảm mà tín đồ thời trang Việt dành chonhà mốt Pháp. Thương hiệu được phân phối chính hãngbởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.