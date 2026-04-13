Longchamp tung mẫu túi mới, kiểu dáng “east – west” bất ngờ trở lại đường đua xu hướng

Trong bối cảnh thời trang ngày càng ưu tiên tính ứng dụng, những thiết kế mang phom dáng gọn gàng, dễ sử dụng đang dần chiếm ưu thế. Xu hướng này tiếp tục được thể hiện rõ trong mùa Hè 2026, khi các nhà mốt hướng đến sự cân bằng giữa thẩm mỹ và công năng.

Một trong những thiết kế đáng chú ý là mẫu túi Looong – dòng sản phẩm mới được giới thiệu với phom dáng “east – west” đặc trưng. Kiểu dáng thuôn dài theo chiều ngang giúp chiếc túi trở nên khác biệt so với các thiết kế truyền thống, đồng thời mang lại cảm giác linh hoạt khi sử dụng trong đời sống thường ngày.

Lấy cảm hứng từ đường cong của yên ngựa, chiếc túi sở hữu những đường bo tròn mềm mại ở phần viền, kết hợp cùng các nếp gấp hai bên tạo nên cấu trúc ổn định nhưng không cứng nhắc. Tổng thể thiết kế hướng đến sự tối giản, nhưng vẫn giữ được nét tinh tế trong từng chi tiết.

Chất liệu da bê mềm góp phần tạo nên trải nghiệm sử dụng thoải mái, khi túi có thể ôm sát cơ thể một cách tự nhiên. Quai đeo được thiết kế có thể điều chỉnh, cho phép người dùng linh hoạt thay đổi giữa việc đeo vai hoặc cầm tay, phù hợp với nhiều phong cách khác nhau.

Bảng màu của thiết kế cũng đi theo tinh thần dung hòa giữa cổ điển và hiện đại, với các tông như đen, nâu mocha, đỏ tonka, xanh da trời và xanh pistachio. Đây đều là những gam màu dễ ứng dụng, nhưng vẫn đủ tạo điểm nhấn trong tổng thể trang phục.

Đáng chú ý, phom túi “east – west” từng phổ biến trong thập niên 90 nay đang quay trở lại, nhưng được làm mới để phù hợp hơn với gu thẩm mỹ đương đại. Sự kết hợp giữa tỷ lệ dài ngang đặc trưng và các chi tiết tối giản giúp thiết kế này dễ dàng trở thành lựa chọn linh hoạt trong nhiều hoàn cảnh, từ thường ngày đến bán trang trọng.

Theo chia sẻ từ Giám đốc Nghệ thuật Sophie Delafontaine, thiết kế hướng đến hình ảnh một “it-bag thế hệ mới” nơi yếu tố cá tính và tính ứng dụng được đặt song song. Điều này cũng phản ánh rõ xu hướng tiêu dùng hiện nay, khi người dùng không chỉ tìm kiếm một món phụ kiện đẹp, mà còn phải thực sự phù hợp với nhịp sống của mình.