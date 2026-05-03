Lời khuyên để giảm được 30kg của giọng ca thiên thần xứ Hàn

Không chỉ gây ấn tượng với chất giọng trong trẻo, Lee Su Hyun (AKMU) còn khiến công chúng bất ngờ khi chia sẻ hành trình giảm tới 30kg - một cuộc “lột xác” không chỉ về ngoại hình mà còn là sự thay đổi toàn diện về lối sống và tinh thần.

Từ khủng hoảng tinh thần đến cú lội ngược dòng

Ít ai biết rằng phía sau hình ảnh tươi sáng hiện tại, nữ ca sĩ từng trải qua giai đoạn khó khăn khi rơi vào vòng xoáy áp lực, ăn uống mất kiểm soát và gần như “ở ẩn” trong phòng suốt thời gian dài. Trong một video chia sẻ trên YouTube, cô thẳng thắn kể lại việc từng sống như một “hikikomori” - thu mình, mất kết nối và dần đánh mất năng lượng sống.

Bước ngoặt đến khi anh trai, Lee Chan Hyuk, nhận ra vấn đề và chủ động kéo cô ra khỏi trạng thái tiêu cực. Không phải bằng những phương pháp cực đoan, mà là một quá trình “tái thiết cuộc sống” từ những điều cơ bản nhất. Và chính sự thay đổi này đã giúp cô giảm 30kg, đồng thời lấy lại sự tự tin để quay trở lại sân khấu.

Kỷ luật sinh hoạt - “công tắc” kích hoạt giảm cân

Thay vì bắt đầu bằng việc ăn kiêng, điều đầu tiên mà Lee Su Hyun làm là điều chỉnh lại nhịp sống. Cô duy trì lịch trình đều đặn: thức dậy từ 7 giờ sáng để tập thể dục và đi ngủ trước 10 giờ tối. Với nhiều người, đây có thể là điều đơn giản, nhưng với những ai từng sống thiếu quy củ, đó lại là thử thách lớn.

Việc ngủ đủ và sinh hoạt ổn định giúp cơ thể cân bằng hormone, kiểm soát cơn đói và hạn chế ăn uống theo cảm xúc. Khi cơ thể hoạt động đúng “nhịp sinh học”, quá trình trao đổi chất cũng được cải thiện rõ rệt, tạo nền tảng cho việc giảm cân bền vững.

Ăn đúng quan trọng hơn ăn ít

Một trong những thay đổi lớn nhất của nữ ca sĩ là từ bỏ các món ăn nhiều dầu mỡ, gia vị đậm như lẩu cay hay tokbokki - vốn là những “cái bẫy calo” quen thuộc. Thay vào đó, cô chuyển sang chế độ ăn giàu protein và thực phẩm nguyên bản như thịt gà, cá, trứng và rau xanh.

Cách ăn này không khiến cô bị đói hay mệt mỏi, ngược lại còn giúp duy trì cảm giác no lâu và bảo toàn khối lượng cơ. Nhờ đó, quá trình giảm cân không dẫn đến tình trạng “gầy nhưng lỏng lẻo” mà vẫn giữ được sự săn chắc. Với Su Hyun, chìa khóa không nằm ở việc ép bản thân ăn ít, mà là học cách lựa chọn thực phẩm thông minh hơn.

Tập luyện đều đặn thay vì cực đoan

Trong hành trình giảm 30kg, AKMU không chọn cách tập luyện quá sức mà ưu tiên sự đều đặn. Cô kết hợp nhiều hình thức vận động như tập tạ, boxing, bơi lội, chạy bộ và cả cầu lông để tránh nhàm chán.

Việc duy trì thói quen tập luyện vào buổi sáng, đôi khi trong trạng thái bụng rỗng, giúp cơ thể nhanh chóng bước vào chế độ đốt mỡ. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là tính liên tục - không cần quá nặng, nhưng phải duy trì đủ lâu để thấy được sự thay đổi.

Tâm lý mới là yếu tố quyết định

Nếu phải chọn một yếu tố quan trọng nhất, Su Hyun cho rằng đó chính là sự thay đổi trong suy nghĩ. Ban đầu, cô giảm cân vì tự ti và áp lực, nhưng về sau, mục tiêu dần chuyển thành mong muốn sống tích cực hơn và yêu bản thân nhiều hơn.

Khi không còn coi giảm cân là một “cuộc chiến”, mọi thói quen tốt trở nên dễ duy trì hơn. Hiện tại, cô bước vào giai đoạn tự quản lý bản thân, nhưng nhờ nền tảng tâm lý vững vàng, việc giữ dáng không còn là gánh nặng.

Hành trình của Lee Su Hyun cho thấy giảm cân không chỉ là câu chuyện của cân nặng, mà là sự thay đổi toàn diện từ lối sống, thói quen đến cách nhìn nhận chính mình. Và có lẽ, đó mới là “bí quyết” thực sự giúp cô giữ được vóc dáng và năng lượng tích cực như hiện tại.

