Local brand Việt dùng hình ảnh "hậu môn" làm ý tưởng cho BST mới: Sáng tạo phải phản cảm vậy sao?

Trong thế giới thời trang cao cấp, khách hàng đã không còn xa lạ với những thương hiệu có tinh thần sáng tạo vô hạn, có phần quái gở như Balenciaga hay Moschino. Đây là những cái tên tiên phong đưa hình ảnh gần gũi, thân thuộc đời thường trở thành món đồ hiệu giá cả nghìn đô như clutch hình gói bim bim, túi xách dáng bó cần tây hay ổ bánh mì... Tuy nhiên cách làm sáng tạo theo style chân thực hoá của 1 local brand Việt mới đây đang nhận về nhiều chỉ trích từ số đông công chúng.

Sắc (sacwsvn) một local brand Việt có thâm niên gần nửa thập kỷ mới đây vừa giới thiệu BST mới với tên gọi "Xuất". Xuyên suốt các bài đăng quảng bá BST mới, Sắc gây bất ngờ khi sử dụng những hình ảnh và caption có phần trần trụi, nhạy cảm để diễn giải ý nghĩa, dụng ý sáng tạo của mình.

Trong bài đăng về chiếc túi mới, Sắc sử dụng kỹ thuật drapping tạo nên hoa văn hình tròn với tâm chính giữa. Sẽ không có gì đáng nói nếu local brand này không giải thích cụ thể hình ảnh này chính là... hậu môn. Netizen cho rằng khách hàng sẽ không thể tưởng tượng đến điều này nếu như Sắc không diễn giải nó trần trụi đến vậy trong phần caption. Ở đây thương hiệu đang chơi chữ 2 cụm từ gần giống nhau, nhằm ẩn dụ câu chuyện về hành trình kết thúc và hoàn thiện, hay chặng đường về đích của mỗi người. Phải nói là lối chơi ẩn dụ này, nếu brand không giải thích thì khó ai có thể liên tưởng được. Còn khi giải thích rồi, thì chẳng một ai còn chú ý tới câu chuyện "ý nghĩa" đằng sau hình ảnh nhạy cảm mà Sắc đang muốn truyền tải nữa.

Ngoài túi xách, hoa văn này cũng được Sắc mang lên các thiết kế trang phục như áo sơ mi và quần short.

Chưa hết, ở bài viết giới thiệu BST, Sắc cho biết BST "Xuất" lấy cảm hứng từ hình ảnh... tinh trùng - biểu tượng của sự chiến thắng độc nhất (?). Thương hiệu giới thiệu rằng BST khắc họa hành trình từ khởi nguyên đến vinh quang của con người. Đi cùng với thông tin này, Sắc minh họa bằng hình ảnh nam người mẫu diện nội y.

Dễ thấy, phần lớn bình luận từ netizen dành cho BST này là tiêu cực và chê trách, bởi màn sáng tạo không cần thiết khiến người ta phải nhăn mặt.

- Không đọc mô tả cứ nghĩ là bông hoa bình thường, đọc rồi ái dám mua nữa?

- Tự nhiên giải thích mới thấy kỳ đó chứ nhìn đẹp mà trời.

- Không nói tôi còn nghĩ đấy là hình mặt trời.

Sắc là local brand Việt lựa chọn thẩm mỹ theo sáng tạo độc lạ. Như tên gọi của thương hiệu, Sắc ưa chuộng cách chơi chữ tiếng Việt để đặt tên và tạo nên những thông điệp thú vị cho các sản phẩm của họ. Một số BST của Sắc có thể kể đến như: Lười Lắm Luôn, Nếu Lúc Đó...

Không dừng lại ở các sản phẩm streetwear như áo thun hoạ tiết chữ, các sản phẩm làm nên tên tuổi của thương hiệu này là những thiết kế sang trọng như blazer, sơ mi, suit, với màu sắc nhã nhặn, tập trung gây ấn tượng ở phom dáng, kỹ thuật cắt may và chi tiết cầu kỳ. Nhờ đó, Sắc nhiều lần là cái tên được đồng hành cùng các nam nghệ sĩ/người nổi tiếng, xuất hiện trên tạp chí thời trang và các sản phẩm cá nhân..

Sáng tạo là cốt lõi không thể thiếu của thời trang. Việc mang đến những ý tưởng khó tiếp nhận với số đông công chúng là sự liều lĩnh, "chịu chơi" của các thương hiệu. Nhưng sau đó, những sản phẩm này có thể giữ được vòng đời lâu dài hay không, câu trả lời lại nằm trong tay công chúng và người tiêu dùng. Việc lạm dụng tinh thần sáng tạo, đề cao cá tính thương hiệu lên trên tiêu chuẩn cộng đồng rất có khả năng sẽ gây ra phản ứng ngược, khó lường trước.