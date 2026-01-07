Local brand Việt dùng AI fake hình Jang Wonyoung mặc đồ, xin lỗi với lý do “thiếu kiểm soát, chỉ có nét tương đồng”?

Công nghệ AI ngày càng phát triển với mức độ chân thực cao, đến mức ranh giới giữa hình ảnh thật và sản phẩm ghép trở nên vô cùng mong manh. Khi được sử dụng đúng cách, AI có thể hỗ trợ sáng tạo và quảng bá hình ảnh hiệu quả, nhưng nếu lạm dụng, công nghệ này lại dễ dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng về pháp lý và đạo đức.

Mới đây, một local brand Việt có tên Soleil đang vấp phải làn sóng phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng khi bị phát hiện sử dụng AI để ghép hình ảnh Jang Wonyoung vào các sản phẩm của thương hiệu. Điều gây tranh cãi là hình ảnh nữ idol được dùng cho mục đích quảng bá thương mại nhưng không hề có dấu hiệu được cấp phép hay xác nhận hợp tác chính thức. Hành động này bị nhiều người cho là xâm phạm hình ảnh cá nhân, đồng thời đặt ra câu hỏi lớn về ranh giới sử dụng AI trong hoạt động kinh doanh thời trang hiện nay. Dù hiện tại đã xóa bài đăng, đồng thời đưa ra lời xin lỗi chính thức nhưng brand vẫn đang nhận về làn sóng chỉ trích.

Bài đăng ghép mặt Jang Wonyoung vào thiết kế của Soleil nhận về lượng tương tác khá lớn. (Nguồn: Soleil)



Hình ảnh Soleil sử dụng AI để ghép Jang Wonyoung vào thiết kế của brand được thực hiện tinh vi đến mức nhiều người khi lướt qua còn lầm tưởng đây là gương mặt người mẫu lookbook có nét giống ngôi sao Kpop. Từ thần thái, đường nét khuôn mặt cho đến tỷ lệ cơ thể đều được xử lý mượt mà, tạo cảm giác chân thực như một bộ ảnh thời trang. Tuy nhiên, khi quan sát kỹ hơn, cộng đồng mạng nhanh chóng nhận ra đây chính là Jang Wonyoung chứ không phải ai khác.

Netizen phẫn nộ về hành động sử dụng trái phép hình ảnh Jang Wonyoung của thương hiệu.

Sau khi nhận bão phẫn nộ, local brand này đã nhanh chóng gỡ bài đăng, đưa ra lời xin lỗi đến Jang Wonyoung cùng cộng đồng người hâm mộ. Thương hiệu thừa nhận trong quá trình xây dựng hình ảnh minh họa cho sản phẩm, do khâu kiểm soát nội dung hình ảnh chưa chặt chẽ, một số hình ảnh được đăng tải đã mang nét tương đồng với Jang Wonyoung, từ đó gây ra hiểu lầm và những phản ứng ngoài mong muốn. "SOLEIL khẳng định đây hoàn toàn không phải hành động cố ý, và brand không có bất kỳ chủ đích nào sử dụng, khai thác hay làm ảnh hưởng đến hình ảnh của nghệ sĩ dưới bất kỳ hình thức nào" - brand chia sẻ trong bài đăng xin lỗi.

Ngoài ra, thương hiệu cũng khẳng định luôn tôn trọng hình ảnh, danh tiếng và quyền cá nhân của nghệ sĩ, cũng như trân trọng tình cảm và sự bảo vệ từ người hâm mộ.

Thông báo đính chính và xin lỗi được thương hiệu đưa ra. (Nguồn: Soleil)

Dù vậy, lời xin lỗi của thương hiệu này được cho là chưa thỏa đáng, lý do đưa ra cũng không đủ thuyết phục cộng đồng mạng. Đáng nói, dù xin lỗi nhưng khi vào trang Instagram của brand, nhiều người vẫn thấy 1 bài post khác bị nghi vấn là cũng sử dụng AI chưa bị gỡ bỏ. Hình ảnh này được đăng kèm với bài đăng của Jang Wonyoung, nhưng thương hiệu chỉ xóa 1 vì nhận nhiều chỉ trích.

Một hình ảnh khác cũng bị nghi vấn là sử dụng AI vẫn được thương hiệu này giữ trên trang Instagram cá nhân. (Nguồn: Soleil)

Soleil là 1 brand có tiếng với hơn 200.000 người theo đuổi, hướng đến phong cách bánh bèo, điệu đà vibe tiểu thư hiện đại. Những thiết kế của brand mang tinh thần nhẹ nhàng, nữ tính với phom dáng mềm mại, chi tiết bèo nhún, nơ buộc, tay phồng hay đường cắt tinh tế, tạo cảm giác mong manh nhưng vẫn chỉn chu. Bảng màu của Soleil xoay quanh những gam sáng và pastel như trắng kem, be, hồng nhạt, gợi liên tưởng đến hình ảnh các cô gái dịu dàng, thanh lịch và ngọt ngào.