Loạt nhân vật KAWS thế hệ mới đổ bộ bộ sưu tập UNIQLO UT

UNIQLO, thương hiệu bán lẻ thời trang toàn cầu đến từ Nhật Bản, hôm nay công bố KAWS UNIVERSE - Bộ sưu tập (BST) UT mới nhất hợp tác cùng nghệ sĩ đương đại nổi tiếng KAWS, sẽ chính thức ra mắt từ ngày 14.09. Lấy cảm hứng từ thông điệp "We are better together" (Tạm dịch: Chúng ta luôn tuyệt vời hơn khi bên nhau), BST tôn vinh sự kết nối thông qua ngôn ngữ nghệ thuật đặc trưng. Điểm nhấn của các thiết kế lần này là hình ảnh biểu tượng COMPANION cùng những nhân vật sáng tạo hoàn toàn mới đến từ KAWS.

Các nhân vật KAWS Thế hệ mới

Trong BST lần này, KAWS trình làng những hình tượng nhân vật hoàn toàn mới, lấy cảm hứng từ các biểu tượng vũ trụ quen thuộc: Trái Đất, Mặt Trăng và Mặt Trời. Xuất hiện cùng nhân vật COMPANION huyền thoại, các sáng tạo mới gửi gắm thông điệp về hy vọng, sự ấm áp và kết nối đồng điệu giữa người với người. Bằng ngôn ngữ thiết kế gần gũi, BST mở ra một không gian tương tác đầy cảm hứng - nơi con người thấu hiểu và gắn kết vượt qua mọi biên giới, văn hóa, thế hệ.

Điểm đặc biệt của các thiết kế áo thun cổ tròn và áo nỉ trong BST lần này nằm ở nét vẽ biến hóa đầy ngẫu hứng, tươi vui xoay quanh biểu tượng COMPANION cùng các nhân vật mới. Ký hiệu "XX" biểu tượng của KAWS được thể hiện qua từng điểm nhấn và đường thêu tỉ mỉ. Với đa dạng kích cỡ dành cho cả người lớn và trẻ em, BST phù hợp cho mọi thế hệ.

Chia sẻ về bộ sưu tập lần này, KAWS cho biết: "Tôi rất hào hứng khi tiếp tục đồng hành cùng UNIQLO để ra mắt các thiết kế mới lấy cảm hứng từ những biểu tượng vũ trụ quen thuộc như Trái Đất, Mặt Trăng và Mặt Trời. Đây là những hình ảnh hiện diện trong đời sống của tất cả chúng ta, và mỗi thiết kế sẽ góp phần lan tỏa thông điệp về sự kết nối cộng đồng."

Tham khảo thêm về BST UT KAWS mới tại ĐÂY.

Một số hình ảnh từ BST

Các thiết kế dành cho người lớn

Áo thun cổ tròn

Các thiết kế dành cho trẻ em

Áo nỉ

Áo thun cổ tròn

Về nghệ sĩ KAWS

KAWS không chỉ dừng lại ở việc kết nối công chúng trong không gian bảo tàng hay phòng trưng bày - nơi anh thường xuyên tổ chức các buổi triển lãm. Suốt ba thập kỷ qua, KAWS đã xây dựng một sự nghiệp thành công với những tác phẩm thể hiện rõ sự linh hoạt về ngôn ngữ tạo hình, đồng thời gửi gắm nét dí dỏm, tinh nghịch nhưng cũng đầy tình cảm dành cho thời đại mà chúng ta đang sống. Từ năm 2016, KAWS chính thức hợp tác sâu rộng cùng UNIQLO, mang dấu ấn nghệ thuật đặc trưng của mình đến gần hơn với công chúng toàn cầu.

Nghệ sĩ lưu trú

UNIQLO có bề dày lịch sử hợp tác cùng nhiều nghệ sĩ, nhà thiết kế và các gương mặt tiên phong trong lĩnh vực văn hoá. Nghệ sĩ Lưu trú (Artist In Residence) được xem là một vị trí toàn diện, với nhiệm vụ giới thiệu những cộng sự mới, đề xuất ý tưởng sáng tạo đột phá, tham gia tích cực vào các cuộc thi UT Grand Prix trong tương lai, và đồng hành tại sự kiện cùng các Đại sứ Thương hiệu Toàn cầu của UNIQLO. Là nghệ sĩ đầu tiên đảm nhận vai trò Nghệ sĩ Lưu trú, KAWS hiện đang cùng UNIQLO và các bảo tàng đối tác thúc đẩy sáng kiến Art For All thông qua các sự kiện được tổ chức tại những cửa hàng UNIQLO Global Flagship Store trên toàn cầu.



