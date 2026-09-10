Hermès triển kãm BST Chaîne d’Ancre tại Việt Nam: 9 thập kỷ, 1 biểu tượng

Năm 1938, Robert Dumas - một thành viên của gia tộc Hermès- bắt gặp hình ảnh những sợi xích neo tàu tại vùngbiển Normandy giữa một chuyến du ngoạn và bất ngờ tìmthấy cảm hứng từ motif tưởng chừng rất đời thườngấy. Ông đã biến cấu trúc mỏ neo - dây xích thành mộtthiết kế trang sức đặc trưng với mắt xích oval, thanhngang ở giữa và tỷ lệ cân bằng đặc trưng, khai sinhra một hình mẫu mang đậm tinh thần "Chic & Sporty"- thanh lịch, phóng khoáng và gắn chặt với quan niệmrằng công năng có thể tự thân tạo nên vẻ đẹp.

Tháng 9/2026, sau 9 thập kỷ không ngừng được nhào nặn và biến đổi, hành trình sáng tạo của dòng nữ trang biểu tượng dừng chân tại Hà Nội với triển lãm Chaîne d’Ancre, được Công ty Quốc tế Tam Sơn tổ chức tại cửa hàng Hermès, 24 Tràng Tiền. Đi qua 11 quốc gia, triển lãm lần đầu dừng chân tại Việt Nam với gần 60 thiết kế được giới thiệu qua 9 cửa sổ trưng bày. Từ những thiết kế còn giữ gần nguyên vẹn hình dáng năm 1938 đến các sáng tạo Haute Joaillerie cầu kỳ và giàu tính thử nghiệm, triển lãm cho thấy hành trình Chaîne d’Ancre liên tục được Hermès tái diễn giải qua nhiều thế hệ.

Không gian triển lãm được tổ chức thành chín cửa sổ trưng bày, mỗi cửa sổ tập trung vào một cách diễn giải riêng của Chaîne d’Ancre dưới bàn tay và khối óc Pierre Hardy - nhà thiết kế trang sức huyền thoại của Hermès. Gần 60 thiết kế được phân bổ theo từng nhóm, từ những phiên bản giữ gần nguyên vẹn cấu trúc mắt xích ban đầu đến các sáng tạo khai thác mạnh hơn về tỷ lệ, chất liệu, kỹ thuật chế tác và chuyển động. Cách sắp đặt khơi gợi hành trình thị giác lớp lang, nơi người xem lần lượt nhận ra cách motif "mỏ neo - dây xích" có thể chuyển mình từ cổ điển, nữ tính tới phá cách giàu tính thử nghiệm.

Các mắt xích được diễn giải qua các chất liệu bạc, vàng hồng và kim cương, với tỷ lệ được điều chỉnh để tạo nên những sắc thái từ thanh thoát đến mạnh mẽ. Kích thước, hình khối và vật liệu được biến đổi phong phú, cho thấy ngay từ điểm khởi đầu của 9 thập niên trước, Hermès đã đặt trọng tâm vào khả năng biến đổi của cấu trúc tối giản biểu tượng này.

Pierre Hardy thử nghiệm trực tiếp với cách kết hợp vật liệu và cấu trúc. Một thiết kế vòng tay sử dụng hai dải mắt xích đan cài, kết hợp mắt xích bạc và vàng hồng lệch cỡ. Hai cách đeo được phát triển cho chiếc vòng chuỗi đôi, hướng tới vẻ đẹp hiện đại phi giới tính, không gò bó trong bất cứ hình mẫu nào.

Bộ Chaîne d’Ancre Calypso được đặt tên theo nữ thần biển cả trong sử thi Odyssey và huyền thoại về tấm lưới vàng. Tại đây, những chuỗi xích được thu nhỏ rồi nhân lên với mật độ lớn, kết nối thành một cấu trúc mềm và linh hoạt, ôm theo đường nét cơ thể như tấm lưới vàng được nữ thần dệt nên trong truyền thuyết. Ngoài cõi thực, thông qua bàn tay tài hoa của các nghệ nhân Hermès, những mắt xích nhỏ liên kết thành một bề mặt được ví như "dòng thác vàng", trong khi kim cương nằm rải rác trên cấu trúc tạo những điểm bắt sáng khi cơ thể chuyển động.

Ở Chaîne d’Ancre Punk, hình ảnh mắt xích được kéo dài và biến đổi để gợi đến hình ảnh chiếc kim băng, biểu tượng gắn với văn hóa punk Anh quốc thập niên 1970. Pierre Hardy tiếp tục tái cấu trúc hình dáng quen thuộc, tạo nên những thiết kế sắc sảo, mạnh mẽ và có phần nổi loạn hơn. Dù được đẩy xa khỏi tỷ lệ và cấu trúc ban đầu, hình bóng của mắt xích nguyên bản vẫn hiện diện xuyên suốt, giúp Chaîne d’Ancre Punk giữ được mối liên hệ rõ ràng với di sản 9 thập kỷ.

Chín thập niên chuyển mình, chín cửa sổ trưng bày, dễ thấy motif biểu tượng Chaîne d’Ancre đã được Hermès khai phá tới nhường nào kể từ chiếc vòng tay bạc nguyên bản năm 1938. Mắt xích được kéo dài, thu nhỏ, nhân lên, uốn cong, xoắn lại hay ghép thành những cấu trúc mới, lần lượt xuất hiện trong những sắc thái từ mềm mại, thanh thoát đến mạnh mẽ, phá cách. Dù thay đổi qua nhiều thế hệ sáng tạo, hình mẫu ban đầu vẫn là sợi dây nối xuyên suốt toàn bộ câu chuyện, đúng với cách Hermès gọi Chaîne d’Ancre là một "điểm neo sáng tạo". Gần 60 tạo tác tại cửa hàng Hermès 24 Tràng Tiền ở Hà Nội cho thấy rõ sức sống của motif này trong thế giới trang sức Hermès: một ý tưởng bắt nguồn từ xích neo tàu, sau gần chín thập kỷ, vẫn tiếp tục nhổ neo để khai mở thêm những cách diễn giải mới.

Mọi người có thể đăng ký để chiêm ngưỡng các sáng tạo Chaîne d'Ancre từ Hermès tại cửa hàng Hermès 24 Tràng Tiền, Hà Nội theo đường dẫn: https://tamsonvn.com/hermes-chaine-dancre/ Tại Việt Nam, thương hiệu Hermès được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn. ĐỊA CHỈ CỬA HÀNG: HERMÈS HÀ NỘI 24 Tràng Tiền, P. Hoàn Kiếm, Hà Nội

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