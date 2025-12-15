Loạt ảnh chưa được công bố bên trong siêu sự kiện Louis Vuitton: HIEUTHUHAI hát quá tình và tương tác hiếm có của dàn sao xịn

Tối 12/12, bên bờ sông Sài Gòn chứng kiến một trong những sự kiện thời trang hoành tráng nhất năm 2025 - Louis Vuitton Year-End Holiday. Thảm đen quyền lực của nhà mốt Pháp khiến người ta choáng ngợp bởi đám đông nồng nhiệt đón chào thần tượng. Mặt khác, bên trong đó là một bữa tiệc kỷ niệm riêng tư, ấm cúng nhưng không kém phần lộng lẫy - nơi những gương mặt hàng đầu Vbiz tự do tận hưởng không khí lễ hội cuối năm trong một không gian đậm chất Louis Vuitton.

Năm nay Louis Vuitton lựa chọn một không gian thoáng rộng, hoành tráng ngay giữa trung tâm TP.HCM để quy tụ dàn khách mời lớn nhất từ trước đến nay.

Từ các ngôi sao âm nhạc đang ở đỉnh cao sự nghiệp, top nam thần điện ảnh nổi bật nhất năm qua cho đến những biểu tượng thời trang thế hệ mới - tất cả đều hội tụ trong không gian của "đêm tiệc nghìn sao". Những ly champagne lấp lánh và tiếng nhạc xập xình đã tạo nên bầu không khí vừa sang trọng vừa thân mật. Trong đó, những khoảnh khắc tương tác tự nhiên, nụ cười rạng rỡ và cả chemistry bất ngờ giữa các cặp đôi đã trở thành highlight được fan "săn lùng", bàn tán không ngừng trên mạng xã hội.

Thảm đen của Louis Vuitton là toạ độ hiếm hoi có khả năng quy tụ những cái tên đang được chú ý nhất ở thời điểm hiện tại từ 3 lĩnh vực: âm nhạc, điện ảnh, thời trang.

Một buổi tối vui chơi và kết nối đúng nghĩa của nhà mốt Pháp, tạo nên nhiều khoảnh khắc đẹp tự nhiên.

Khu vực chơi nhạc với sự tung hứng của bộ đôi trai đẹp WOKE KUP - 2pillz.

Phía trước bàn DJ, HIEUTHUHAI với phần trình diễn bất ngờ giúp tất cả hoà vào âm nhạc.

"Thái tử" chiếm spotlight từ thảm đen đến khi vào sân khấu chính.

Khoảnh khắc HIEUTHUHAI tận hưởng 2 vũ trụ rực rỡ của chính mình là âm nhạc và thời trang.

Khung hình khó tìm khi các Em Xinh, Chị Đẹp và fashionista tụ họp.

Vũ trụ Em Xinh bước ra ngoài sân khấu concert để xúng xính cùng Louis Vuitton.

Nhà mốt Pháp là host cho màn tương tác của hai thế hệ Vpop.

Các nam thần làng nhạc "chén chú chén anh"...

...quá nhiều trai đẹp trong một khung hình.

Sự quyến rũ từ giọng hát đến phong cách của Phương Ly và Orange có sự đồng điệu.

"Sốc visual" khi AMEE và Quỳnh Anh Shyn đón giáng sinh sớm cùng Louis Vuitton.

Bộ đôi Song Lang: Isaac và Liên Bỉnh Phát không giấu được sự hào hứng khi gặp nhau sau 1 năm cả 2 đều toả sáng trong lĩnh vực của mình.

Sự kết hợp không có gì ngoài visual: Steven Nguyễn và HIEUTHUHAI.

Anh Tài Thiên Minh và Anh Trai JSOL trong những chiếc jacket hoạ tiết Damier.

Bước ra từ màn ảnh rộng ăn khách, 2 ngôi sao điện ảnh của năm nay: Ma Ran Đô và Trâm Anh được truyền thông săn đón.

Tất nhiên không thể vắng 2 niềm tự hào của làng mốt Việt: Dahan Phương Oanh và Huỳnh Tú Anh không khó để tạo ra khung hình như hoạ báo.

Một đêm tiệc lung linh không thể thiếu những khoảnh khắc chemistry "tung toé" từ những cặp đôi đang yêu.

Từ những gương mặt đình đám của cả ba vũ trụ âm nhạc - điện ảnh - thời trang & phong cách sống, mỗi khoảnh khắc trong đêm tiệc cuối năm của Louis Vuitton đều mang đến sự bất ngờ và thú vị. Tất cả đã cùng nhau tạo nên một bức tranh đa sắc màu, sống động và đầy cảm xúc, kết nối những tâm hồn yêu thời trang và nghệ thuật.