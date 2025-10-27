Loại rau ăn chống nắng lại rất đưa cơm

Ăn rau mà da cũng được chống nắng, nghe tưởng như lời đồn skincare lan truyền trên TikTok, nhưng thật ra khoa học đã chứng minh có một loại rau quen thuộc trong bữa cơm Việt Nam lại sở hữu khả năng bảo vệ da khỏi tia UV tự nhiên, giúp da sáng mịn, bớt bắt nắng và chậm lão hóa hơn. Nhân vật chính hôm nay chính là rau diếp cá món ăn dân dã nhưng được ví như tấm lá chắn tự nhiên cho làn da.

Rau diếp cá từ lâu đã nổi tiếng nhờ khả năng thanh nhiệt, giải độc, làm mát gan. Nhưng ít ai biết rằng, trong loại rau có mùi "khó chiều" này lại chứa quercetin và isoquercitrin - 2 hoạt chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp ức chế tổn thương tế bào do tia cực tím gây ra. Nói cách khác, ăn rau diếp cá không thay thế kem chống nắng, nhưng giúp da ít bị cháy nắng, giảm sạm, hạn chế viêm da khi ra nắng nhiều.

Ở Nhật Bản người dân được khuyến khích ăn thêm rau diếp cá vào chế độ ăn hằng ngày, nhất là vào mùa hè, thời điểm tia UV mạnh nhất trong năm. Người thường xuyên tiêu thụ diếp cá cũng có mức độ mất nước qua da thấp hơn, tức là da được giữ ẩm và đàn hồi tốt hơn. Nhiều tín đồ làm đẹp gọi vui diếp cá là retinol xanh của tự nhiên: không bong tróc, không kích ứng, nhưng vẫn giúp tăng tái tạo da và cải thiện sắc tố.

Ở Việt Nam, rau diếp cá thường được dùng trong các món gỏi, ăn sống hoặc xay cùng chanh mật ong làm nước detox. Nếu bạn ngại mùi hăng đặc trưng, có thể thử ép diếp cá chung với táo hoặc dứa, hương vị dịu đi hẳn mà vẫn giữ được dưỡng chất. Ngoài ra, nhiều thương hiệu mỹ phẩm châu Á, đặc biệt là Hàn Quốc và Nhật Bản đã biến chiết xuất rau diếp cá thành thành phần ngôi sao trong toner, serum và mặt nạ, vì khả năng làm dịu, kháng viêm và phục hồi da nhạy cảm sau nắng.

Tất nhiên, không có loại rau nào có thể thay thế hoàn toàn kem chống nắng nhưng việc bổ sung các thực phẩm chống nắng như rau diếp cá, cà chua, cà rốt hay trà xanh sẽ giúp cơ thể tự tăng sức đề kháng cho da, tạo nên một lớp SPF tự nhiên từ bên trong. Đó là lý do vì sao nhiều cô gái Nhật hay Hàn luôn chú trọng chế độ ăn hơn cả việc tô trát quá nhiều mỹ phẩm vì làn da đẹp thật sự bắt đầu từ cách bạn nuôi dưỡng cơ thể mỗi ngày.