Loại khu vui chơi có mặt ở hầu hết các trung tâm thương mại này, tốt nhất Tết này nên hạn chế đưa trẻ tới!

Loại được nhắc đến chính là khu vui chơi điện tử.

Tết sắp đến, trẻ được nghỉ học ở nhà, làm sao để “giết thời gian” cho con trở thành bài toán khó với nhiều phụ huynh.

Ngoài trời lạnh giá, trung tâm thương mại trở thành lựa chọn “một điểm đến cho mọi nhu cầu” của không ít gia đình. Và khu vui chơi điện tử trong đó gần như là điểm check-in quen thuộc khi dẫn con đi chơi.

Chỉ cần mua một rổ xu, cha mẹ có thể yên ổn ngồi nghỉ vài tiếng. Chưa kể các hình thức làm thẻ thành viên, nạp tiền, tích điểm đổi quà… vừa “giữ chân” trẻ nhỏ, vừa khiến phụ huynh khó kiểm soát chi tiêu.

Những khu vui chơi này không chỉ có khu game cho người lớn mà còn có xe lắc, câu cá, máy gắp thú, súng nước, trò đẩy xu… nhắm trực tiếp đến trẻ nhỏ. Trẻ bước vào là như lạc vào “thiên đường giải trí”.

Tuy nhiên, chính nơi khiến cả người lớn lẫn trẻ em “khó dứt ra” này lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ.

Không gian kín đông người: Tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh

Phần lớn khu vui chơi điện tử trong trung tâm thương mại nằm ở tầng hầm hoặc khu tiêu dùng dành cho trẻ em. Không gian thường kín, thông gió hạn chế – tạo điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh lây lan.

Nhiều nghiên cứu cho thấy bề mặt đồ chơi, thiết bị và không khí trong khu vui chơi công cộng có thể chứa nhiều loại virus và vi khuẩn như: virus tay chân miệng, cúm, rota, adenovirus, tụ cầu vàng kháng thuốc…

Trẻ em thường xuyên đưa tay lên miệng, tiếp xúc với bề mặt chung và chưa có ý thức vệ sinh tay đầy đủ, nên nguy cơ lây nhiễm chéo rất cao. Ngay cả trẻ khỏe mạnh hoặc phụ huynh cũng có thể trở thành nguồn mang mầm bệnh.

Ngoài ra, các thiết bị vui chơi còn có thể phát tán hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, chất gây dị ứng như lông thú, mạt bụi, nấm mốc… làm tăng nguy cơ kích ứng hô hấp.

Ánh sáng màn hình quá mạnh: Nguy cơ ảnh hưởng thị lực

Nhiều phụ huynh nhận thấy trẻ thường dụi mắt sau khi chơi game.

Màn hình trong khu vui chơi thường có độ sáng cao hơn thiết bị gia đình (một số máy đạt trên 500 cd/m²). Trẻ lại thường nhìn ở khoảng cách gần dưới 50cm, trong khi môi trường xung quanh ánh sáng phân bố không đều – chỗ quá sáng, chỗ lại thiếu sáng dưới 300 lux.

Trong điều kiện ánh sáng chập chờn, đồng tử của trẻ phải liên tục co – giãn để thích nghi, dễ gây mỏi mắt, khô mắt, đau đầu.

Ngoài ra còn có các nguồn sáng không tốt như đèn màu xoay, đèn nhấp nháy tần số thấp. Những yếu tố này kích thích não tiết dopamine, khiến trẻ dễ bị cuốn hút, giảm chớp mắt khi tập trung, làm tăng nguy cơ khô mắt.

Tiếng ồn lớn: Nguy cơ tổn thương thính lực

Theo tiêu chuẩn quốc tế, mức ồn trên 85 dB trong 8 giờ có thể làm tăng nguy cơ tổn thương thính lực. Ngay cả mức 80–84 dB cũng đã có rủi ro đáng kể.

Đo thực tế cho thấy nhiều khu vui chơi điện tử trong trung tâm thương mại có mức ồn vượt 90 dB, thậm chí có nơi lên đến 130 dB.

Tiếng ồn cường độ cao kéo dài có thể gây tổn thương cơ học và chuyển hóa tại ốc tai, dẫn đến suy giảm thính lực không hồi phục.

So với người lớn, trẻ em có ống tai ngắn hơn, màng nhĩ mỏng hơn, hệ thống bảo vệ chưa hoàn thiện nên dễ bị tổn thương hơn. Hậu quả có thể là ù tai, giảm thính lực vĩnh viễn, thậm chí ảnh hưởng đến phát triển ngôn ngữ và giao tiếp.

Không phải tuyệt đối cấm, nhưng nên hạn chế

Không phải hoàn toàn không thể đưa trẻ tới khu vui chơi điện tử – bởi việc chăm con thực sự rất vất vả, và đôi khi cha mẹ cũng cần khoảng thời gian nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, sau khi hiểu rõ các nguy cơ tiềm ẩn, phụ huynh nên cân nhắc giảm tần suất hoặc rút ngắn thời gian chơi.

Khi thời tiết ấm dần lên, thay vì bước vào không gian đèn neon nhấp nháy, có lẽ một công viên ngoài trời sẽ là lựa chọn tốt hơn.

Ánh sáng tự nhiên là “liều thuốc bảo vệ mắt” hiệu quả nhất. Không gian rộng rãi giúp trẻ vận động tự do, hỗ trợ phát triển thể chất và tinh thần – điều mà khu vui chơi điện tử khó có thể thay thế.

