Cứ cosplay là gây bão: Pam Yêu Ơi lại khiến dân tình cười nghiêng ngả với bộ ảnh Tết siêu lạ

Cứ đến Tết là các mẹ lại thi nhau đưa con đi chụp ảnh Tết: nào là áo dài xúng xinh, váy áo đẹp xinh, tạo dáng đủ kiểu để có bộ ảnh sống ảo lung linh. Nhưng giữa muôn vàn concept quen thuộc ấy, Pam Yêu Ơi lại một lần nữa "bẻ lái" theo hướng không giống ai.

Năm nay, mẹ Salim cũng diện cho Pam bộ áo dài hồng như các bạn, nhưng thay vì tạo dáng chụp ảnh điệu đà, Pam lại coplay thành một chậu hoa đào di động, đứng cạnh mẹ trong bộ ảnh Tết khiến dân tình vừa bất ngờ vừa không thể nhịn cười.

Vẫn là áo dài truyền thống, nhưng thay vì tạo dáng dịu dàng, Pam lại đứng im như một gốc đào nhỏ, biểu cảm ngây ngô đáng yêu, mang đến cảm giác vừa lạ vừa vui. Bức ảnh ngay lập tức lan truyền khắp mạng xã hội, được gọi vui là "màn cosplay đỉnh nhất Tết này", bởi độ sáng tạo và tinh thần giải trí đúng chất Pam Yêu Ơi.

Nhắc đến cosplay, có lẽ khó tìm được một "đối thủ" xứng tầm với Pam. Không chỉ riêng dịp Tết, mỗi lần xuất hiện trong các bộ ảnh hóa trang, cô bé đều khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ.

Từ những concept hoạt hình đáng yêu đến các màn hóa thân công phu vào nhân vật điện ảnh, Pam luôn mang đến màu sắc rất riêng: hồn nhiên, hài hước và cực kỳ duyên dáng. Đặc biệt, loạt ảnh Halloween của Pam từng nhiều lần gây "bão" vì ý tưởng độc đáo và biểu cảm không lẫn vào đâu được, khi thì hóa thân thành nhân vật Chihiro trong Vùng đất linh hồn, lúc lại trở thành "thần điêu" phiên bản nhí khiến ai xem cũng phải bật cười.

Hay như màn hóa thân chấn động của gia đình Hại Nhài vào năm 2024 khi mẹ Salim là Tiểu Long Nữ, ba Long là Dương Quá thì bé Pam lại hóa thân thành Thần điêu với tạo hình độc nhất vô nhị.

Hiện bộ ảnh này đã thu hút sự chú ý của những người theo dõi. Thu hút cực kỳ nhiều tương tác và khiến nhiều fanpage lớn nhỏ phải chia sẻ rần rần. Cũng từ đó, thương hiệu cosplay "hú hồn" của em Pam và gia dình Hạt Nhài được nhiều được ghi nhớ.

Chính sự đầu tư chỉn chu kết hợp với nét tự nhiên của Pam đã tạo nên thương hiệu cosplay "chấn động tam giới" trong lòng mọi người. Điều làm nên sức hút đặc biệt của Pam không chỉ nằm ở trang phục hay bối cảnh, mà còn ở thần thái rất đáng yêu.

Không gượng ép, không diễn sâu, mỗi biểu cảm của Pam đều tự nhiên như chính tính cách hồn nhiên của cô bé. Từ những màn hóa trang cầu kỳ cho tới concept chậu hoa đào ngày Tết, Pam đều mang lại cảm giác gần gũi, vui vẻ, khiến người xem chỉ cần nhìn thôi cũng đủ thấy Tết đến gần hơn bao giờ hết.

Và với màn hóa thân thành chậu hoa đào "có 1 không 2" lần này, Pam lại tiếp tục khẳng định: danh xưng "em bé cosplay đỉnh nhất" quả thật không hề nói quá.



