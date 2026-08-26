Loại bỏ khối u xơ vòm mũi họng nguy hiểm cho bệnh nhi 13 tuổi

Ảnh: Bệnh viện Đà Nẵng

Bệnh viện Đà Nẵng vừa điều trị thành công một bệnh nhi 13 tuổi nhập viện vì chảy máu mũi lượng nhiều. Kết quả thăm khám cho thấy trẻ mắc u xơ vòm mũi họng (Juvenile Nasopharyngeal Angiofibroma).

Đây là khối u lành tính nhưng thường gặp ở trẻ trai tuổi thiếu niên. Khối u có mạng lưới mạch máu dày đặc, đồng thời có khả năng phát triển và xâm lấn các cấu trúc xung quanh. Vì vậy, chảy máu là một trong những biến chứng đáng lo ngại, đặc biệt khi khối u bị tác động trong quá trình phẫu thuật.

Với trường hợp này, ekip lựa chọn phẫu thuật nội soi hoàn toàn qua đường mũi thay vì phẫu thuật mở. Dưới sự hỗ trợ của hệ thống camera nội soi, các bác sĩ tiếp cận khối u qua đường mũi, kiểm soát các mạch máu nuôi và bóc tách tổn thương, hạn chế tối đa tổn thương các mô lành.

Phương pháp nội soi qua đường mũi giúp tránh các đường rạch lớn trên vùng mặt, đồng thời giảm nguy cơ để lại sẹo và hạn chế ảnh hưởng đến cấu trúc vùng hàm mặt so với một số phương pháp phẫu thuật mở.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi hồi phục tốt, tình trạng chảy máu mũi được kiểm soát và sức khỏe ổn định.

Các bác sĩ khuyến cáo, trẻ trai ở tuổi dậy thì nếu thường xuyên chảy máu mũi, đặc biệt chảy máu nhiều hoặc tái diễn, nghẹt mũi kéo dài, cần được khám chuyên khoa Tai Mũi Họng để tìm nguyên nhân. Việc phát hiện sớm các tổn thương vùng vòm mũi họng giúp bác sĩ đánh giá và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.